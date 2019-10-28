مبادرة لنشر التفاؤل وزرع الطاقة الإيجابية في الأردن

قدم المهندس حلمي الدينه من الأردن مبادرة لنشر التفاؤل وزرع الطاقة الإيجابية في انفسنا وفي مجتمعاتنا، فمن خلال تعاملي مع الطلاب والموظفين في دورات المهارات، اكتشفت بعض الطاقة السلبيه لديهم.



نهدف من خلال إطلاق هذه المبادرة إلى نشر الوعي والثقافة بين الناس بأهمية أن نتنفس بعمق وطمأنينه ويقين، وأن نطلب السعاده والنجاح وأن نسعى لهما بكل جدية، لذلك فكرت في أن أساهم في تغيير هذا الفكر السلبي لدى أفراد المجتمع، وسعيت لزرع ثقافة الإيجابية في كل شيء، أصبحنا ننشر بين الناس ثقافة تعتمد على الفكر الإيجابي مهما كانت الظروف المحيطة سلبية.

بأن نتنفس بعمق وطمأنينه ويقين ونطلب السعاده والنجاح

فعندما نستيقظ صباحً ومهما كانت الظروف والضغوطات في الحياه، نقف ونأخذ نفس عميق لزرع الطاقه الايجابيه ونفتح ذراعينا لنشعر بالثقه والقوه ونطلب ما نريد بكل صدق ويقين، نطلب ما نريد بكلمات لتتحول الى افكار وافعال، ونتعايش مع الحياه بكل تفاؤل وايجابيه ونتعامل مع امور وظروف الحياه بكل ايجابيه.

فلا نُثقل على أنفسنا بالطاقه السلبيه وأحمل نفسي سلبيات لا سلطه لي عليها، بل أتنفس وأزع طاقه إيجابيه وأتعامل مع الواقع.

وتم تقديم المبادره في العديد من الجامعات والمدارس والأنديه الرياضيه وحتى في الشارع مع الاشخاص بالطريق، ونحن في منطقتنا نمارس #فلنتنفس كل يوم صباحً تقريباً قبل الانطلاق أشغالنا

نحن بحاجه للتفائل وللطاقه الايجابيه، ومن اهم ًاساسيات النجاح والمهارات هو ان نصنع الايجابيه وننشرها في مجتمعنا.

التنفس العميق من الممارسات التي تساعد الإنسان على الشعور بالهدوء والسعادة،

وتنظيم المشاعر، وتخفيف مستويات القلق.

ومن أهم فوائد التنفس العميق :

. ينظم مستويات التوتر والقلق

. التخلص من السموم

. تخفيف الشعور بالالم

. تحسين الهيئه

. يحافظ على الوزن

. يعطي البشره الحيويه

. رفع أداء الجهاز الهضمي

ومع #فلنتنفس ونربط النفس العميق مع فتح الزراعين لنشعر بالثقه والقوه، ونربط النفس مع الكلمات بأن نطلب السعاده والفرح..... تكون قد أكتملت المبادره.

فمع التنفس الطبيعي تمتلئ ربع الرئتين بالاكسجين، ومع التنفس العميق تمتلئ كامل الرئتين، والعقل يستهلك ٢٠٪ من نسبة الاكسجين بالجسم، وهكذا نحفز المخ للعمل بكل طاقته.

خلال لحظات الضغط النفسي، قد تنجذب أفكارك نحو أشياء سلبيه وامور ندمت عليها، ويتجه عقلك وتفكيرك صوب القلق بشأن .

ولحسن الحظ، تتوفر لديك أداة مجانية يسهل الوصول إليها ويمكنك استخدامها للتعامل مع الضغوط — #فلنتنفس

نتنفس بعمق لطرد الطاقه السلبيه والأفكار السلبيه وتحويلها إلى طاقه ايجابيه، تساعدنا على التفكير الإيجابي للتعامل مع حياتنا بكل تفاؤل.

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