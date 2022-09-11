متلازمة توريت: الأسباب، الأعراض، العلاج

ما هي متلازمة توريت؟ متلازمة توريت Tourette syndrome يعتبر اضطراب عصبي يظهر لأول مرة في مرحلة الطفولة أو المراهقة قبل سن 18، وتتميز متلازمة توريت بالعديد من التشنجات اللاإرادية والحركات المتكررة التي تستمر لأكثر من عام.

إليك الآن كل ما يجب أن تعرفه عن متلازمة توريت وأسبابها واعراضها وطرق علاجها، عوامل خطر الإصابة بـ متلازنة توريت:

متلازمة توريت من الأمراض النادرة، وهي مشكلة في الجهاز العصبي تجعل الشخص يقوم بحركات لا إرادية ولا يمكن السيطرة عليها، وكذلك حركات لا إرادية في الصوت مثل الصراخ أو تكرار ما يقوله شخص آخر، على سبيل المثال، قد يرمش شخص مصاب بمتلازمة توريت أو ينظف حلقه مراراً وكراراً كما قد ينطق بعض الناس كلمات لا ينوون قولها، ويمكن أن تتحكم العلاجات في التشنجات اللا إرادية، لكن الناس لا يحتاجون إلى أي منها إذا كانت الأعراض لا تزعجهم حقًا.

أعراض متلازمة توريت

وتشمل أعراض متلازمة توريت على نوعان من التشنجات اللاإرادية وهي:

1- التشنجات اللاإرادية التي تنطوي على الحركة مثل اهتزاز الذراع أو الرأس، رمش العين، ارتعاش الفم، هز الكتفين، القفز بشكل متكرر.

2- التشنجات اللاإرادية الصوتية مثل الصراخ، النباح، تطهير حلقك، السعال، الشخير، تكرار ما يقوله شخص آخر.

وغالباً ما يبدأ المرض في مرحلة الطفولة، وقد يصاب به الأولاد اكثر من الفتيات كما ان الاعراض غالباً ما تتحسن مع نمو الأطفال.

وقبل حدوث التشنجات اللاإرادية الحركية، قد يشعر المريض بوخز أو توتر، وقد تكون قادراً على كبح التشنجات اللاإرادية لبعض الوقت، لكن ربما لا يمكنك منعها من الحدوث.

أسباب متلازمة توريت

تعتبر أسباب متلازمة توريت غير واضحة إلا أن بعض الدراسات الحديثة وفق ما ذكر موقع "ميديكال نيوز توداي" أثبتت أن متلازمة توريت، تحدث بسبب وجود بعض التشوهات في إحدى المناطق بالدماغ مما يؤثر على الناقلات العصبية، ومنها الدوبامين والسيروتونين والتي تعتبر المسؤولة عن التواصل بين الخلايا العصبية.

عوامل خطر الإصابة بـ متلازنة توريت

ولكن يوجد بعض العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بـ متلازنة توريت ومنها:

وجود تاريخ عائلي للإصابة بمرض متلازمة توريت أو بالتشنجات العصبية الأخرى.

الإصابة بمرض باركنسون وبعض الأمراض العصبية التي تؤدي إلى متلازمة توريت.

ولادة الأطفال قبل موعدهم بمدة قد يؤدي إلى إصابتهم بـ متلازمة توريت.

الإصابة ببعض أنواع العدوى البكتيرية التي تؤثر على أنسجة المخ.

علاج متلازمة توريت

حتى الآن لا يوجد علاج معين لـ متلازمة توريت، ولكن يمكن إدارة الأعراض والعمل على علاجها وتخفيف حدتها.

حيث قد يصف الطبيب ببعض أنواع من الأدوية بعد عمل الفحوصات والأشعة اللازمة التي تساعد على ارتخاء العضلات، والأدوية التي تستخدم لعلاج مرض الذهان التي لها تأثير على الدوبامين في المخ والتي تساعد على التخفيف من حدة الأعراض التي تصيب المريض بـ متلازمة توريت.

متى تبدا متلازمة توريت؟

تبدا متلازمة توريت عند سن السابعة تقريباً، وقد تكون ناجمة عن عدم توازن في الدماغ، وإن الحصول على تشخيص يشبه الشعور بالحصول على حكم بالسجن المؤبّد، وبالأخص على والدَي الطفل المُصاب، ومعظم المُصابين يشفون أو يتعلمون التعامل مع الأعراض في المستقبل.

هل مرض متلازمة توريت وراثية؟

نعم، مرض متلازمة توريت وراثية وهو اضطراب عصبي وراثي يحدث مع بداية مرحلة الطفولة ولم تعرف أسباب حدوث الإصابة بمتلازمة توريت حتى الآن، والتي تتميز بوجود تشنجات عضلية لا إرادية حركية متعددة وتكرار صوتي لا إرادي.

كم عدد المصابين بمرض متلازمة توريت؟

عدد المصابين بمرض متلازمة توريت تقدر نسبة الأطفال المصابين بمرض متلازمة توريت في ألمانيا بحوالي 0,7 و حتى 1 في المائة من بين كافة الأطفال والشبان الموجودين فيها، أما النسبة على مستوى العالم فلا توجد بشأنها سوى معلومات تقريبية.

هل متلازمة توريت خطير؟

نعم، متلازمة توريت هو من الأمراض العصبية والنفسية الخطيرة والنادرة، وهي تشكل الأفعال اللاإرادية الجسدية أو الصوتية قيودًا كبيرة تعيق المريض عن ممارسة حياته بشكل طبيعي، ولا يمكن الشفاء من متلازمة توريت، إلا أنه يمكن تخفيف متاعبها من خلال العلاج السلوكي كما ذكرنا في السابق.

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