متلازمة رامزي هانت أعراضه وطرق علاجه

ما هي متلازمة رامزي هانت؟ أعراض متلازمة رامزي هانت، علاج متلازمة رامزي هانت، أسباب متلازمة رامزي هانت، علاج متلازمة رامزي هانت، علاج متلازمة رامزي هانت، طرق الوقاية من متلازمة رامزي هانت، تفاصيل مرض جاستن بيب، كل هذه المواضيع سيتم تناولها في هذا المقال.

متلازمة رامزي هانت Ramsay Hunt syndrome بعد أن تسبب المغني الشهير جاستن بيبر بـ متلازمة رامزي هانت تسبب له بشلل نصفي في الشق الأيسر لوجهه.

ما هي متلازمة رامزي هانت؟

متلازمة رامزي هانت هو حالة نادرة وتحدث عند إصابة العصب الوجهي بنفس الفيروس الذي يسبب جدري الماء.

متلازمة رامزي هانت هو فيروس يسببه فيروس الهربس العصبي وهو يصيب العقدة الركبية للعصب الوجهي، ويسبب في إعادة تنشيط فيروس الهربس العصبي.

حيث كشف أن متلازمة رامزي هانت تظهرعندما يؤثر فيروس الهريس النطاقي على العصب الوجهي بالقرب من إحدى الأذنين مع ظهور طفح جلدي مؤلم وهو ناتج عن الفيروس فيما تحدث الأعراض في وقت واحد،وأحياناً لا يكون في أعراض طفح جلدي.

ومن الممكن أن يظهر الطفح الجلدي وشلل الوجه في نفس الوقت، ولكن في بعذ الحالات، قد يحدث أحدهما قبل الآخر وقد لا يحدث طفح جلدي إطلاقاً في بعض الأحيان.

وبحسب ما جاء في المنظمات الصحية أن هناك إمكانية الإصابة بالمتلازمة، لمن أصيبوا بجدري الماء من قبل فيما ينذر إصابة الاطفال بها.

متلازمة رامزي هانت هي ليست معدية، يمكن أن تعالج بالادوية المضادة للفيروسات مع إمكانية الشفاء التام، يستغرق من أسابيع إلى عدة شهور، لكن إذا تضررت الأعصاب بشدة فهناك احتمال لعدم الشفاء التام.

أعراض متلازمة رامزي هانت

طفح جلدي مؤلم وأحمر اللون مع ظهور بثور مليئة بالسائل على إحدى الأذنين أو داخلها أو حولها

ضعف أو شلل بالوجه في نفس جانب الأذن المصابة

ألم الأذن

فقدان في السمع

طنين في الاذن

صعوبة في إغلاق عين واحدة

الدوخة

فقدان حاسة التذوق أو تغيير فيها.

جفاف قوي بالعيوم والفم.

علاج متلازمة رامزي هانت

علاج متلازمة رامزي هانت وذلك عن طريق استعمال مضادات الفيروسات مثل الكورتيزون، زوفيراكس، مسكنات الألم من مضادات الالتهابات غير الستيرويدية بشكل خاص، ويفضل البدء بالعلاج من متلازمة رامزي هانت في غصون 3 أيام من بدء ظهور أعراض متلازمة رامزي هانت وكما أن تقل فرص الشفاء في حال تم التأخر من العلاج، والجدير بالذكر أن العلاج المبكر للمتلازمة لا تؤثر على الشفاء من فقدان السمع.

ومن الأفضل أن يتم إعطاء الأطفال مطعوم جدري الماء من عمر سنة واحدة ويفضل إعطاء الجرعة الثانية كجرعة داعمة في عمر 6 سنوات وذلك للوقاية من متلازمة رامزي هانت.

أسباب متلازمة رامزي هانت

أسباب متلازمة رامزي هانت أن الفيروس يهاجم عصب أذنه ووجهه، وإن الاصابة بالفيروس الهيربيسي الذي يدخل في طور السبات في الكثير من الخلايا العصبيّة، وفي نفس الوقت يبقى تحت مراقبة الجهاز المناعي للمريض، ومع توافر أية فرصة للمرض الذي يحبط من عمل الجهاز المناعي يتم تفعيل الفيروس وينتقل الى اطراف الخلايا العصبيّة وبالتالي تبدأ الأعراض السابقة بالظهور،إن عدم ظهور البثور الجلديّة لا يعني عدم الاصابة بالفيروس الهيربيسي وكما أن الفيروس يمكن التنبؤ به قبل الاصابة من المنطقة الجلديّة للأذن.

مضاعفات متلازمة رامزي هانت

فقدان السمع الدائم

ضَعْف الوجه.

تَلَف في العين.

الألم العصبي التالي للهِرْبِس.

علاج متلازمة رامزي هانت

علاج متلازمة رامزي هانت وذلك عن طريق استعمال مضادات الفيروسات مثل الكورتيزون، زوفيراكس، مسكنات الألم من مضادات الالتهابات غير الستيرويدية بشكل خاص، ويفضل البدء بالعلاج من متلازمة رامزي هانت في غصون 3 أيام من بدء ظهور أعراض متلازمة رامزي هانت وكما أن تقل فرص الشفاء في حال تم التأخر من العلاج، والجدير بالذكر أن العلاج المبكر للمتلازمة لا تؤثر على الشفاء من فقدان السمع.

طرق الوقاية من متلازمة رامزي هانت

أخذ التطعيم ضد جدري الماء.

تطعيم البالغين من العمر 50 عاماً فما فوق ضد الهربس النطاقي.

مرض جاستن بيبر

نشر المغني جاستن بيبر البالغ من العمر 28 عاماً يوم الجمعة الموافق 10 حزيران 2022، في مقطع فيديو نشره على موقع التواصل الاجتماعي الإنستغرام: "أعاني من متلازمة تسمى متلازمة رامزي هانت، وأعاني من هذا الفيروس الذي يهاجم العصب في أذني وأعصاب وجهي ويتسبب في إصابة وجهي بالشلل".

تمت الكتابة بواسطة: نادين طاهر

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