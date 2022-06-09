متلازمة القلب المكسور أعراضه وأسبابه وعلاجه

متلازمة القلب المكسور أو متلازمة القلب الحزين Broken heart syndrome، في أوقات كثيرة نحزن ونزعل بشكل كبير مثل فقدان شخص عزيز، أو مرض شخص عزيز عليك وحالته الصحية غير جيدة مما يجعلك تتأثر بشدة وحزنت، فهذا الحزن الشديد والاكتئاب الشديد قد لا يتحمل القلب وممكن أن يؤدي إلى حدوث جلطة.

أسباب نغزات القلب وطرق الوقاية منها

عندما نحزن كثيرًا يحدث لنا آلام في منطقة الصدر مما يجعلنا نذهب إلى المستشفى وتقوم بعمل تخطيط قلب وفعلاً يظهر أن حصل لك جلطة في القلب وأنزيمات القلب تكون عالية جدًا فمن الأفضل عمل قسطرة، ولكن المفاجئة أن عندما يقوم المريض بعمل قسطرة يبين أن جميع شرايينه سليمة لكن يوجد جلطة، لكن عضلة القلب تضعف بشكل كبير مما يؤدي إلى ارتشاح رئوي، وهذا يجعل المريض في الرعاية المركزة لمدة 3 أيام تقريباً لغاية أن تستقر حالته الصحية.

95% من الحالات تكون عرضية وهذا يعني أن شرايين المريض سليمة والعضلة الضعية تتحسن ونستطيع أن نوقف الأدوية لكن هناك 5% من الاشخاص تبقى عضلة القلب ضعيفة ويحتاجون أدوية لفترة طويلة للعلاج وحتى تتحسن العضلة وترجع لوضعها الطبيعي.

وأكثر الاشخاص الذين يصابون بـ متلازمة القلب المكسور هم النساء وذلك بسبب أحاسيسهم عالية جداً والتي يكون عمرها فوق سن الـ 40 أو 50 سنة وإذا سمعت خبر حزين جداً تبقى 3 أيام أو أكثر مكتئبة، وفي هذه الحالة يجب على المرأة أن تذهب للمستشفى فوراً للتأكد من عضلة القلب سليمة والشرايين حتى لا يؤدي ذلك إلى حدوث تليف في القلب.

التليف القلبي هو وجود سماكة في صمامات القلب وتكون غير طبيعية وذلك بسبب الانتشار الزائد للأرومات الليفية القلبية، حيث تكون عضلة القلب الليفية أكثر صلابة ويمكن رؤية ذلك في قصور القلب المتقدم.

وتفرز الخلايا الليفية عادة الكولاجين وتعمل على توفير الدعم الهيكلي للقلب، عندما تنشط هذه العملية بشكل مفرط، فإنها تتسبب في زيادة سماكة وتليف الصمام مع تراكم الأنسجة بشكل أساسي على الصمام ثلاثي الشرف، ولكنها تحدث أيضًا على الصمام الرئوي قد تؤدي السماكة وفقدان المرونة في النهاية إلى ضعف الصمامات وفشل البطين الأيمن.

متلازمة القلب المكسور

أسباب متلازمة القلب المكسور

الأزمات المالية الحادة أو المفاجئة

وفاة أحد أفراد الأسرة

الضغط العاطفي

مشاكل العمل

العنف المنزلي

التعرض لحادث

الانخراط في جدال حاد

حالات الطلاق

مفاجآت غير متوقعة مثل الفوز بمبلغ ضخم من المال

أعراض متلازمة القلب المكسور

ألم مفاجئ في الصدر أو أنهم على وشك الإصابة بنوبة قلبية.

تؤثر متلازمة القلب المنكسر على جزء فقط من عضلة القلب ما يعطِّل وظيفة الضخ الطبيعية للقلب مؤقتًا.

تواصل بقية أجزاء عضلة القلب عملها الطبيعي أو قد يحدث تقلُّص "انقباض" أكثر قوة.

الشعور بآلام في الصدر دون أي تاريخ من أمراض القلب

زيادة طفيفة في إنزيم القلب.

تسارع ضربات القلب

الإغماء

التعرق الشديد

دوخة دوار

ضيق التنفس

القيء والغثيان

عوامل خطر الإصابة بمتلازمة القلب المنكسر

تنتشر عند النساء أكثر من الرجال.

تصيب الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا أكثر مقارنة بالفئات العمرية الأصغر.

يتعرض الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم وعسر شحميات الدم ومرض السكري.

مضاعفات متلازمة القلب المنكسر

ضغط دم منخفض

فشل القلب

تراكم السوائل في الرئتين

تكوين جلطات دموية.

انسداد في تدفق الدم من البطين الأيسر.

تشخيص متلازمة القلب المنكسر

تخطيط القلب للتحقق من نظم القلب وتسجيل نشاطه الكهربائي.

مخطط صدى القلب للحصول على التصوير الطبي للقلب والبحث عن علامات الالتهاب في القلب والأوعية المجاورة.

فحص الدم للتحقق من وجود الإنزيمات التي تشير إلى تلف عضلات القلب.

تصوير الأوعية الدموية

علاج متلازمة القلب المنكسر

لا يوجد علاج قياسي لمتلازمة القلب المنكسر لكن علاجه يشبه علاج النوبة القلبية إلى أن يتضح التشخيص، ويجب أن يبقى المريض في المستشفى حتى يتعافى.

الأدوية مثل كونكور، الأسبرين وحاصرات بيتا ومثبطات الإنزيم المحول للأنغيوتنسين ومدرات البول.

الجراحات في حال انسداد شرايين القلب.

تقليل الإجهاد البدني والنفسي من خلال ممارسة رياضة اليوغا أو التأمل.

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