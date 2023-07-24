ازدادت في الآونة الأخيرة حالات الحمل خارج الرحم، حيث أثبتت بعض الدراسات وجود حالة حمل خارج الرحم من ضمن خمسين حالة، وإذا لم تعالج خلال فترة معينة، تكون حياة الأم مهددة بالخطر، ويتساءل البعض عن متى تبدأ أعراض الحمل خارج الرحم بالظهور، وغالباً ما تكون بعض العلامات التحذيرية الأولية فعند ظهورها يجب الإسراع في إبلاغ الطبيب المعالج، ومنها وجود بعض قطرات من الدم آلام متكررة، وقد تكون غير محتملة في الحوض، آلام في العظام مع الرغبة في التبرز، وفي بعض الأحيان إذا لم يتم متابعة الأمر، فيحدث تمزق في قناة فالوب والشعور بالغثيان وأحياناً الإغماء.

ماهى اعراض الحمل خارج الرحم ومتى تظهر

في تعريف مبسط للحمل خارج الرحم ففي الحالات الطبيعية يتم تلقيح البويضة بواسطة الحيوان المنوي، ثم بعد ذلك تتعلق البويضة المخصبة في جدار الرحم، أما في حالة الحمل خارج الرحم، فلا تلتصق البويضة بجدار الرحم، وإنما في قناة فالوب، ولأن قناة فالوب لا تستطيع تحمل الجنين لأنه يمر بمراحل نمو مختلفة، فتتمزق، والذي يساهم بدوره في حدوث نزيف حاد، مما يؤدي إلى حدوث خطورة مؤكدة على حياة الأم وأما عن أعراض الحمل خارج الرحم فنذكرها فيما يلي:

الغثيان والقيء بصورة متكررة ومصاحبة للإعياء الشديد.

ألم في جانب واحد من الجسم أو ألم القولون، وألم عند التبول أو الإخراج.

الدوار والضعف العام، وهذا العرض يمكن أن يحدث في حالات الحمل الطبيعية، ولكن في حالة الحمل خارج الرحم يكون بصورة أشد، ويكون متكرر وملاحظ.

آلام الرقبة ووجود آلام في المستقيم وأيضاً آلام في الثديين.

الشعور بالصداع نتيجة لانخفاض ضغط الدم بسبب فقدان الدم في النزيف.

آلام متفرقة في أسفل الظهر.

من أهم أعراض الحمل خارج الرحم الأكيدة هي التبقع المهبلي وهو وجود بقع دم تفرز من المهبل ويختلف عن دم الدورة الشهرية في أنه لا ينزل بغزارة مثل الدورة الشهرية.

المضاعفات الناتجة عن الحمل خارج الرحم

تمزق قناة فالوب وحدوث نزيف مستمر وقد يعرض هذا حياة الأم للخطر.

في حالات متقدمة من حالات الحمل خارج الرحم قد يؤدي إلى العقم.

أسباب حدوث الحمل خارج الرحم

في ما سبق قد أجبنا على السؤال ما هي أعراض الحمل خارج الرحم ومتى تظهر وعلمنا أن وقت الظهور مرتبط بحدوث العلامات الأولية، ويمكننا القول بأنه يتم اكتشاف الحمل خارج الرحم بعد مرور من أربعة إلى ست أسابيع، وسنتحدث الآن عن أهم الأسباب التي تؤدي إلى حدوث حالات الحمل خارج الرحم وهي كالتالي:

وجود بعض المشكلات العضوية داخل قناة فالوب، وهي أنبوبة عضلية مبطنة بشعيرات دموية رقيقة تصل بين المبيض والرحم، قد يحدث لها بعض الالتهابات في حالة الجروح، أو قد يحدث لها انسداد، وتراكم السائل بداخلها.

وجود بعض العيوب الخلقية داخل قناة فالوب، مما أدى إلى تغير شكلها، وبالتالي يؤدي إلى تعلق الحيوان المنوي بها بدلاً من أن يأخذ مساره منها إلى الرحم.

وجود بعض التهابات في الحوض قد يؤدي ذلك إلى احتمالية حدوث حمل خارج الرحم.

بطانة الرحم عندما كون سميكة أكثر من اللازم تؤدي إلى عدم تعلق البويضة المخصبة بداخلها وبالتالي يحدث الحمل خارج الرحم.

وجود بعض الأنسجة الغائرة نظراً لوجود جراحات سابقة في منطقة البطن.

بعض طرق تحديد النسل مثل اللولب قد يؤدي ذلك لوجود بعض الالتهابات داخل قناة فالوب وإذا حدث حمل فاحتمالية وجوده خارج الرحم كبيرة.

إذا حدث حمل خارج الرحم في فترات سابقة فيمكن أن يتكرر ذلك في المرات القادمة.

التدخين قبل الحمل من أهم الأسباب وأكثرها انتشاراً.

الإصابة ببعض أمراض الجهاز التناسلي.

استخدام بعض التقنيات الحديثة في الإنجاب مثل التلقيح الصناعي أو الحقن المجهري أو أطفال الأنابيب.

كيف يتم اكتشاف الحمل خارج الرحم

بعدما أجبنا على سؤال متى تبدأ أعراض الحمل خارج الرحم بالظهور وعرفنا أن هناك بعض الحالات يظهر فيها بداية من الأسبوع الثامن سنعرض الآن أهم الأساليب العلمية التي نستطيع من خلالها اكتشاف الحمل خارج الرحم وهي كالتالي:

فحص الدم: فيمكن عمل فحص للدم من خلال فحص هرمون الغدد التناسلية المشيمية والمعروف بهرمون الحمل ولمعرفة هل الحمل خارج الرحم أم لا يتم عمل إعادة التحليل كل ثمانية وأربعون ساعة ويتم ملاحظة مستوى الهرمون في كل مرة ويمكن عمل موجات فوق صوتية على الرحم وسيكون ذلك أسهل بكثير ولكن لابد وأن يكون الحمل قد أتم من خمسة إلى ست أسابيع.

فيمكن عمل فحص للدم من خلال فحص هرمون الغدد التناسلية المشيمية والمعروف بهرمون الحمل ولمعرفة هل الحمل خارج الرحم أم لا يتم عمل إعادة التحليل كل ثمانية وأربعون ساعة ويتم ملاحظة مستوى الهرمون في كل مرة ويمكن عمل موجات فوق صوتية على الرحم وسيكون ذلك أسهل بكثير ولكن لابد وأن يكون الحمل قد أتم من خمسة إلى ست أسابيع. الموجات فوق الصوتية للمهبل: استخدام الموجات فوق الصوتية يوضح وبشكل كبير وجود حمل خارج الرحم من عدمه، وذلك عن طريق إدخال أداة الفحص عن طريق المهبل، ولا يتطلب ذلك وجود مخدر موضعي، ويعرف المختص بوجود الحيوان المنوي، فإذا كان متعلق بجدار قناة فالوب فهو حمل خارج الرحم، أو متعلق بالرحم فيكون هذا الحمل طبيعي، ويمكننا التعرف على ذلك مباشرة قبل أن نسأل متى تبدأ أعراض الحمل خارج الرحم بالظهور.

استخدام الموجات فوق الصوتية يوضح وبشكل كبير وجود حمل خارج الرحم من عدمه، وذلك عن طريق إدخال أداة الفحص عن طريق المهبل، ولا يتطلب ذلك وجود مخدر موضعي، ويعرف المختص بوجود الحيوان المنوي، فإذا كان متعلق بجدار قناة فالوب فهو حمل خارج الرحم، أو متعلق بالرحم فيكون هذا الحمل طبيعي، ويمكننا التعرف على ذلك مباشرة قبل أن نسأل متى تبدأ أعراض الحمل خارج الرحم بالظهور. الموجات فوق الصوتية على البطن: وتوضح تلك الموجات إذا كان هناك نزيف داخلي وسيظهر أيضاً وجود التهابات في قناة فالوب أو التهابات في الحوض إذا كان هناك حمل خارج الرحم.

وتوضح تلك الموجات إذا كان هناك نزيف داخلي وسيظهر أيضاً وجود التهابات في قناة فالوب أو التهابات في الحوض إذا كان هناك حمل خارج الرحم. فحوصات دم أخرى: قد يتطلب الأمر عمل صورة دم كاملة، وذلك للتحقق من وجود أي علامات تدل على النزيف مع ضرورة معرفة فصيلة دم المريض تحسباً لاحتياج نقل دم في حالات النزيف الحادة.

نصائح للوقاية من حدوث الحمل خارج الرحم

هناك بعض المؤشرات التي ذكرناها في الإجابة على السؤال، متى تبدأ أعراض الحمل خارج الرحم بالظهور، ولكن كما يقول البعض فالوقاية خير من العلاج وسنعرض الآن بعض النصائح المفيدة في تجنب حدوث الحمل خارج الرحم وهي كالتالي:

في حالة عمل أي جراحة داخل الرحم يجب الاهتمام بتلك الجراحة، وضرورة مراقبة أي تغيرات تنتج عنها مثل التورم أو الاحمرار أو ظهور إفرازات صديدية.

عدم رفع أشياء ثقيلة لأن ذلك يؤدي إلى احتمالية حدوث تمزق في عضلات الحوض، ويمكن أيضاً وجود فتق داخلي يوثر على الحمل بطريقة طبيعية.

شرب كميات كافية من السوائل للوقاية من الإمساك المزمن.

الراحة قدر الإمكان في الأسابيع الأولى من الحمل.

طرق علاج الحمل خارج الرحم

قبل السؤال متى تبدأ أعراض الحمل خارج الرحم بالظهور علينا إتباع طرق العلاج إذا تم التأكد من وجود حمل خارج الرحم وينقسم العلاج في ذلك الجزء إلى قسمين أساسين وهما

العلاج: في حالة اكتشاف حدوث الحمل خارج الرحم مبكراً ووجود مضاعفات فيجب على الطبيب إعطاء بعض الأدوية التي من شأنها منع حدوث انفجار للبويضة داخل قناة فالوب، والمادة الفعالة في الدواء تسمى الميثوتريكسات والتي من شأنها إيقاف الخلايا سريعة الانقسام وسيصاحب هذا العقار بعض الأعراض والتي تتشابه إلى حد كبير مع أعراض الإجهاض.

في حالة اكتشاف حدوث الحمل خارج الرحم مبكراً ووجود مضاعفات فيجب على الطبيب إعطاء بعض الأدوية التي من شأنها منع حدوث انفجار للبويضة داخل قناة فالوب، والمادة الفعالة في الدواء تسمى الميثوتريكسات والتي من شأنها إيقاف الخلايا سريعة الانقسام وسيصاحب هذا العقار بعض الأعراض والتي تتشابه إلى حد كبير مع أعراض الإجهاض. التدخل الجراحي: قد يلجأ الطبيب في بعض الأحيان للجراحة، ويستخدم المنظار الجراحي في إزالة الجنين ومحاولة إصلاح الأضرار داخل قناة فالوب.

إلى هنا نكون قد أجبنا على السؤال القائل متى تبدأ أعراض الحمل خارج الرحم بالظهور، مع عرض مفصل لكيفية اكتشاف الحمل خارج الرحم وأخيراً طرق الوقاية والعلاج، ونرجو أن نكون قد وفقنا في عرض ذلك.