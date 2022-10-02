المولد النبوي الشريف مناسبة دينية عظيمة، حيث أن هذا اليوم الذي ولد فيه الضياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ليخرجنا من الظلمات إلى النور، وينير طريقنا إلى الحق والإسلام ليكون خاتم الأنبياء.

في ظل اقتراب المولد النبوي الشريف بقيمته العظيمة والكبيرة عند المسلمين، تبدأ تساؤلات كثير من المواطنين في الدول من موظفي القطاع الخاص والعام من المواطنين و المقيمين، وبحثهم الدؤوب عن موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2022، ويبدأ العالم العربي بالاحتفال بهذه المناسبة عن طريق التعرف على صفات النبي صلى الله عليه وسلم، الإكثار من الصلاة على رسول الله، عمل حلويات وإقامة دروس دينية وبالإضافة إلى إقامة حلقات أشعار وأناشيد، وتوزيع الصدقات، وتبادل الرسائل والكلمات الجميلة في هذه المناسبة العظيمة.

متى موعد المولد النبوي الشريف 2022؟

يصادف موعد المولد النبوي الشريف يوم السبت الموافق الثامن من أكتوبر للعام 2022 ميلادي، الثاني عشر من شهر ربيع الأول للعام 1444 هجري.

عطلة المولد النبوي في الأردن 2022

عطلة المولد النبوي في المملكة الأردنية الهاشمية 2022 يصادف يوم السبت الثامن من شهر أكتوبر تشرين الأول 2022 ميلادي، حيث تعطل في هذا اليوم جميع الجهات العاملة في الأردن.

موعد إجازة المولد النبوي الشريف في الإمارات

نشر المكتب الاتحادي للموارد البشرية حول قرارموعد إجازة المولد النبوي الشريف في الإمارات، والتي تمت الموافقة عليها وجدولها، يوم السبت الموافق الثامن من أكتوبر للعام 2022 ميلادي، الثاني عشر من شهر ربيع الأول للعام 1444 هجري.

عطلة المولد النبوي في مصر 2022

عطلة المولد النبوي في جمهورية مصر العربية 2022، سوف تصادف يوم السبت الموافق الثامن من أكتوبر للعام 2022 ميلادي، الثاني عشر من شهر ربيع الأول للعام 1444 هجري، ويحتفل المسلمين بالمولد النبوي الشريف في 12 ربيع الأول من كل عام هجري، وتقوم الحكومة المصرية بمنح إجازة المولد النبوي الشريف للموظفين بالقطاع الخاص والحكومي بالإضافة إلى المدارس والجامعات.

عطلة المولد النبوي في السعودية 2022

المملكة العربية السعودية لا تمنح القطاعات العامة والخاصة عطلة بمناسبة المولد النبوي الشريف والتي تصادف يوم السبت الثامن من أكتوبر 2022 ميلادي، الموافق لـ 12 ربيع الأول للعام الهجري 1444.

أهمية الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم

أهمية الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم هو من أجل العمل على دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والتي بها الكثير من العبر والمواعظ والتعرف على الصعاب التي مر بها ووصوله إلى هذه المكانة العظيمة المشرفة.

التعرف أكثر على أجمل صفات أشرف خلق الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم الحميدة وأخلاقه الكريمة.

لا ننسى أهمبة الإكثار من الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في يوم مولده.

يجب الحرص على أخذ النبي صلى الله عليه وسلم قدوة في حياتنا من خلال استرجاع سنته العظيمة وسيرته الشريفة.

رسائل تهنئة المولد النبوي الشريف 2022

حلويات ذكرى المولد النبوي الشريف