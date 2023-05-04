متى موعد خسوف القمر 2023؟

متى موعد خسوف القمر2023؟ حيث يبحث الكثير منا عن موعد خسوف القمر 2023 والذي يصادف الجمعة 5 مايو/أيار 2023 وفي التاريخ الهجري 15 شوال 1444، ويعتبر خسوف القمر Lunar eclipse ظاهرة فلكية تحدث بشكل سنوي في كل دول العالم، وعلى جميع المسلمين ضرورة قراءة دعاء خسوف القمر.

وقت خسوف القمر

يبدأ خسوف القمر عند الساعة 3:11 عصرًا يوم الجمعة ويستمر حتى الساعة 07:35 مساء، أي أنه سوف يستمر 4 ساعات تقريباً، لكن قد لا يشاهد في بعض البلدان منذ بدايته لأن القمر يكون تحت الأفق، وقد لا يلاحظه معظم الناس، بالرغم من تزامن حدوف الخسوف للقمر وهو بدر تقريبا، ما سيزيد من جمال الظاهرة وروعتها.

دعاء خسوف القمر

اللهم يا رب ارحمنا إذا برق البصر وخسف القمر وجُمع الشمس والقمر، اللهم يا رب اجعل خسوف قمرك هذا رحمة لنا ولا تؤاخذنا بذنوبنا ولا تنزل غضبك علينا واغفر لنا وارحمنا يا أرحمُ الراحمين.

الحمد لله حمدًا دائمًا طاهرًا طيبًا مباركًا فيه.ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أحق ما قال العبد وكُلُنا لَكَ عبد الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانهُ ما أعظم شأنه اللهم صل على سيدنا مُحمد النبي الأمي الطاهر الذكي الذي قال فيه العظيم وإنك لعلى خُلق عظيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدارهِ العظيم.

سبحانك يا الله غفرانك يا الله سبحان الذى خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل فى فلك يسبحون اللهم أهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت.

اللهم يا رب إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة يا رب العالمين يا قاضى الحاجات ويا مجيب الدعوات.

اللهم يا رب إنا نستهدى بك فاهدنا.. ونستعين بكَ فأعنّا.. ونستعيذ بكَ فأعذنا.. ونتوكل عليك فاكفنا. اللهم أكفنا همّ الدنيا والآخرة. اللهم رب النبي مُحمد صلى الله عليه وسلم.

اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك اللهم هب لنا عملًا صالحًا يقربنا إليك، اللهم إنا نستهدي بك فاهدنا.. ونستعين بكَ فأعنّا.. ونستعيذ بكَ فأعذنا.

الأماكن التي تشاهد خسوف القمر 2023