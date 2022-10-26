خسوف القمر هي ظاهرة فلكية تحدث عندما يصبح القمر والأرض والشمس في حالة اقتران، وهناك ضرورة لقراءة دعاء خسوف القمر للاستشعار عظمة قدرة الله عز وجل والحث الناس على التوبة والاستغفار قبل يوم القيامة والتذكير بغضب الله تعالى.

دعاء خسوف القمر

يوجد العديد من أدعية خسوف القمر منها:

اللهم إنا نسألك العفو والعافية، والمعافاة الدائمة، في الدين والدنيا والآخرة، يا رب العالمين، يا قاضى الحاجات، ويا مُجيب الدعوات، ويا غافر السيئات، ويا ولى الحسنات، ويا دافع البليات، لا تدع لنا يا ربنا في هذا المقام العظيم ذنباً إلا غفرته، ولا عيباً إلا سترته، ولا مريضاً إلا شفيته، ولا ميتاً إلا رحمته، ولا دعاءً إلا استجبته، ولا تائباً إلا قبلته، ولا ظالماً إلا هديته، ولا مظلوماً إلا نصرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضي، ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسّرتها برحمتك يا أرحم الراحمين.

دعاء خسوف القمر قصير

سبحانك يا الله، غفرانك يا الله، سبحان الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر، كلٌّ في فلكِ يسبحون، يا من يسبح له كل شيء من مخلوقاتهِ، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، سبحانك ما شكرناك حق شُكرك.

اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقِنا واصرف عنا شر ما قضيت، نستغفرُكَ ونتوب إليك، فلولا أنت ما تبنا إليك.

اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك.

اللهم هب لنا عملاً صالحاً يقربنا إليك.

اللهم إنا نستهدى بك فاهدنا..ونستعين بكَ فأعنّا.. ونستعيذ بكَ فأعذنا.. ونتوكل عليك فاكفنا.

اللهم أكفنا همّ الدنيا والآخرة، اللهم رب النبى مُحمد "صلى الله عليه وسلم" اغفر لنا ذنوبنا.. وأذهب غيظ قلوبنا.. وأجرنا من مُضلات الفتن ما أحييتنا.

اللهم لا تدع ظالماً إلا هديته.. ولا مظلوماً إلا نصرته.. ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضى.. ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم ارزقنا شفاعته وأوردنا حوضه ولا تحرمنا زيارة مسجده واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأُ بعدها أبدا.

صلاة خسوف القمر

يجب أن يصلي المسلم ركعتي الصلاة أثناء حدوث خسوف القمر، يحرم بالأولى ويستفتح ويستعيذ ويقرأ سورة الفاتحة بعدها سورة البقرة أو ما يماثلها طول السورة، ثم يركع فيسبح الله مائة مرة ثم يرفع من الركوع ويقرأ سورة الفاتحة، ثم يقرأ سورة آل عمران أو ما يماثلها في الطول ثم يركع بقدر ثلثي ركوعه الأول ثم يسجد سجدتين، ويقوم ليؤدي الركعة الثانية ويقرأ الفاتحة وسورة النساء ثم يركع بقدر ثلثي ركوعه الأول ثم يرفع من الركوع ويقرأ الفاتحة وسورة المائدة ثم يركع ثم يرفع من الركوع وبعدها يسجد مرتين، ويقرأ التشهد والصلاة الإبراهيمية ويسلم.

موعد خسوف القمر 2022

سوف تشهد الأرض خسوف كلي للقمر يوم الثلاثاء الموافق 8 نوفمبر 2022 وتستغرق جميع مراحل خسوف القمر منذ بدايته وحتى نهايته 5 ساعات و19 دقيقة.

حكم صلاة الخسوف

حكم صلاة الكسوف سنة مؤكدة ثابتة عن رسول الله صلّى الله عليه وسلم وقد بيّن مشروعيتها وسنيتها الإمام ابن باز رحمه الله بقوله:يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، والدليل على أن صلاة الخسوف سنة ما روي عَنِ المُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَة رضي الله عنه قال: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ، فَقَالَ النَّاسُ: انْكَسَفَتْ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا، فَادْعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِيَ »[صحيح البخاري 2/39].

أدعية ‏الكسوف

الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانهُ ما أعظم شأنه.

اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقِنا شر ما قضيت، انك تقضي ولا يقضى عليك، اٍنه لا يذل مَن واليت، ولا يعزُ من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب اٍليك.

اللهم إنا نسألك العفو والعافية، والمعافاة الدائمة، في الدين والدنيا والآخرة، يا رب العالمين، يا قاضى الحاجات، ويا مُجيب الدعوات، ويا غافر السيئات، ويا ولى الحسنات، ويا دافع البليات، لا تدع لنا يا ربنا في هذا المقام العظيم ذنباً إلا غفرته، ولا عيباً إلا سترته، ولا مريضاً إلا شفيته، ولا ميتاً إلا رحمته، ولا دعاءً إلا استجبته، ولا تائباً إلا قبلته، ولا ظالماً إلا هديته، ولا مظلوماً إلا نصرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضي، ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسّرتها برحمتك يا أرحم الراحمين، هذا من أدعية ‏الكسوف الجزئي للشمس.

اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمةُ أمرِنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشُنا، وأصلح لنا آخرتنا التي اٍليها معادنا، واجعل الحياة زيادةً لنا في كل خير، واجعل الموتَ راحةً لنا من كلِ شر.

اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك توبة عبد ظالم لنفسه لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً، ولاموتاً ولا حياة ولا نشوراً، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيما عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما فضيت، نستغفرك ونتوب إليك، فلولا أنت ما تبنا إليك، اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك، اللهم هب لنا عملاً صالحاً يقربنا إليك.

سبحانك يا الله، غفرانك يا الله، سبحان الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر، كلُ ُ في فلكِ يسبحون، يا من يسبح له كل شيء من مخلوقاتهِ، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، سبحانك ما شكرناك حق شُكرك.

اللهم يا رب تقبل منا اٍنك أنت السميع العليم، وتُب علينا اٍنك أنت التواب الرحيم .

اللهم صل على سيدنا مُحمد، النبي الأمي، الطاهر الذكي، الذي قال فيه العظيم، وإنك لعلى خُلق عظيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدارهِ العظيم.

من أدعية ‏الكسوف الجزئي للشمس، اللهم إنا نستغفرُكَ ونتوب إليك، توبة عبد ظالمِ لنفسهِ لا يملك لنفسهِ ضراً ولا نفعاً، ولا موتًا ولا حياةً ولا نشوراً.

كيفية صلاة الكسوف

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