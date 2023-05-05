متى موعد عيد الاستقلال 2023؟

يترقب الأردنيون عيد الاستقلال الأردني Jordanian Independence Day الذي يصادف يوم 25 مايو من كل عام للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية المميزة بطرق مختلفة والتي تستمر لمدة 3 أيام في جميع محافظات المملكة.
متى موعد عيد الاستقلال الأردني 2023؟
عيد الاستقلال الأردني في الأردن 2023 يصادف يوم الخميس في 25 من شهر مايو/ أيار الجاري، وهذا اليوم هو العيد السابع والسبعون لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية،ويعد يوم عطلة رسمية مدفوعة الأجر يحصل عليها جميع العاملين على أراضي المملكة، وتنظم الحكومة الأردنية في هذا اليوم مجموعة من الفعاليات التي يشارك فيها مختلف قطاعات الدولة منها القوات المسلحة.
تهنئة بمناسبة عيد الاستقلال الأردني 2023
- في عيد الاستقلال الأردني 2023 نبارك لجميع الأهل والأحبة في تلك المناسبة ونُبارك للقيادة الحكيمة السّهر والتّعب في خدمة المُواطن.
- أعاد الله هذه المناسبة على البلاد سنوات وسنوات وهي تتزين بثوب العزة والخير والأمان بإذن الله، وكل التهنئة الخالصة للشعب الأردني الواحد ولسيد البلاد حفظه الله ورعاه.
- في عيد استقلالك موطني، نعلي الهامات علو السماء، ونشرف الرؤوس بلباسها تاج العز والفخار، ونبعث في النفس أجمل وأرق مشاعر الولاء، ونسطر على أرضك الطاهرة أجمل عبارات الفداء، وكل عام وموطني الغالي بألف ألف خير.
- كل عام والوطن وقائد الوطن الغالي، بألف ألف خير، في يوم استقلال موطني نتغنى بك، وننشد أجمل الألحان والأشعار.
- كل عام والوطن وقائد الوطن بألف ألف خير، لا يوجد سعادة بالنسبة لي أكثر من حرية موطني.
- نهنئ عموم الأردنيين بعيد الاستقلال، ونبارك للوطن أبنائه الغيورين على حاضره ومستقبله تحت ظل الراية الهاشمية، وكل عام والوطن والقائد والشعب بألف خير.
- ها هي الأيام تقترب، ويقترب معها اليوم الذي يحمل في طياته أجمل ذكريات الماضي، التي تهب بنسماتها العطرة على سماء الوطن، لتقول له كل عام وأنت يا وطني بألف خير في عـيدِ استقلالك الميمون.
- أدام الله على وطننا الغالي والحبيب نعمة الأمن والأمان، ودوام التقدم والازدهار، وكل عام والوطن وقائد الوطن والشعب بألف ألف خير.
- في عيد الاستقلال الأردني 2023 كل عام والوطن وقائده بألف خير.
- نسأل الله العلي القدير أن يُكرمنا بالوفاء وتجديد العهد.
- إنّنا نفاخر الدنيا بأسرها بذكرى الاستقـلال غرة أعيادنا، هنيئًا لنا يا وطني بك، وهنيئًا لك بأبنائك أصحاب الهامات العالية التي ما انحنت إلّا لبارئها، وكل عام وشعبنا الطيب والأمة العربية بألف ألف خير.
- في مناسبة عيد الاستقلال الأردني 2023 أهنّئ نفسي لانتمائي إلى هذا الوطن المفدّى، وأتمنّى دوام الأمن والأمان على مملكتي، وأن يجعلها الله تعالى في ودائعه دائمًا قيادةً وشعبًا وأرضًا.
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