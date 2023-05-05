متى موعد عيد الاستقلال 2023؟

يترقب الأردنيون عيد الاستقلال الأردني Jordanian Independence Day الذي يصادف يوم 25 مايو من كل عام للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية المميزة بطرق مختلفة والتي تستمر لمدة 3 أيام في جميع محافظات المملكة.

متى موعد عيد الاستقلال الأردني 2023؟

عيد الاستقلال الأردني في الأردن 2023 يصادف يوم الخميس في 25 من شهر مايو/ أيار الجاري، وهذا اليوم هو العيد السابع والسبعون لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية،ويعد يوم عطلة رسمية مدفوعة الأجر يحصل عليها جميع العاملين على أراضي المملكة، وتنظم الحكومة الأردنية في هذا اليوم مجموعة من الفعاليات التي يشارك فيها مختلف قطاعات الدولة منها القوات المسلحة.

تهنئة بمناسبة عيد الاستقلال الأردني 2023