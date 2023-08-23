متى موعد يوم الوطني السعودي؟

يصادف موعد اليوم الوطني السعودي Saudi National Day في الثالث والعشرين من شهر أيلول من كل عام، وهو يوم تحتفل فيه المملكة العربية السعودية بتأسيسها وتوحيدها بتأسيس المملكة على يد المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود في عام 1932.
موعد اليوم الوطني السعودي هو في 23 سبتمبر من كل عام، يحتفل في هذا اليوم بتأسيس المملكة العربية السعودية وتوحيد القبائل تحت راية المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود في عام 1932.
اليوم الوطني السعودي هو فرصة للسعوديين للتعبير عن حبهم وفخرهم لبلدهم، ويشهد الكثير من الفعاليات والاحتفالات في جميع أنحاء المملكة، وتتضمن هذه الفعاليات عروضاً ترفيهية، وعروضاً ثقافية، وألعاباً نارية، واحتفالات عامة تجمع الناس من مختلف الأعمار والمجتمعات.
وفي اليوم الوطني السعودي يتم تزيين الشوارع والأماكن العامة بالأعلام الوطنية والزينة الخاصة باليوم الوطني، ويشارك السكان في الاحتفالات بروح معنوية عالية وحماسة. هذا اليوم يمثل فرصة لتعزيز الانتماء الوطني وتوحيد الشعب السعودي.
شعار اليوم الوطني السعودي 93
ويأتي اليوم الوطني السعودي 93 تحت شعار "نحلم ونحقق"، وهو المعنى الذي مازال يتداوله أبناء الوطن من أجل التأكيد على أن المملكة العربية السعودية، في قلوب أبنائها وهي دارهم، وتم تصميم شعار على هيئة خريطة للمملكة تعنى أن الوطن يحتضن كل من فيه.
متى إجازة اليوم الوطني السعودي 2023 للقطاع العام والخاص والمدارس
أعلنت وزارة التعليم ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، أن موعد الإجازة الرسمية لليوم الوطني السعودي 2023 لكل من القطاع العام والقطاع الخاص، وهو يوافق يوم 21 سبتمبر 2023 من الشهر الجاري وتستمر الإجازة إلى يوم الأحد الذي يوافق 24 سبتمبر 2023، وهكذا يحصل الطلاب على ثلاث أيام إجازة بمناسبة اليوم الوطني السعودي.
هوية اليوم الوطني السعودي 2023
هوية اليوم الوطني السعودي 2023 تحت شعار نحلم ونحقق.
عبارات عن اليوم الوطني السعودي
وفيما يأتي مجموعة من أجمل عبارات عن اليوم الوطني السعودي:
- اليوم الوطني السعودي هو يوم يرفع فيه كل مواطن رأسه شموخاً وفخراً بما تحقق على أرض وطنه المعطاء، وندعو الله أن يحفظ لنا ولاة أمرنا وأن يمتعهم بالصحة والعافية وأن يجزيهم خير الجزاء لما يبذلونه لراحة أبناء هذا الشعب الوفي.
- في اليوم الوطني السعودي 2023 دمت ياوطني متفرداً بالحُب والعطاء متميزاً بالأمن والرخاء شامخاً بالمجد والعزة.
- فرحك فرحٌ لأبنائك المخلصين .. فكل عامٍ وأنت وطن العطاء والأمن والانتماء.
- وطني يا غالي يا من عشقت هواءك وتغزلت بسمائك وراقصت نجومك وتمايلت دلالاً في أحضانك .. أحبك يا وطني وأرتوي بمائك، وأشقى بعدك وأموت فداء لك.
- بلادي بكِ يحتفل القلب حباً وانتماء .. ومعكِ ترنو التطلعات وفاء .. وفيكِ تزدهر الأماني عطاء .. وبكِ يزدهي الخافق بهاء. عزّك يا السعودية يبدأ بنا.. بأحلامنا .. بأعمالنا .. بهمّتنا نرفعك لتكوني في قمة الأوطان.
- بنينا المجد بالهمة .. وتعلينا كل قمة.. أنا سعودي، أنا الهمة.
- وطني الغالي إليك هديتي في عيد مولدك الجميل .. روحي دليل محبتي تفديك يا أسمى خليل .. عاشت مآثرك التي للمجد قد صارت دليل .. فخري بأن عروبتي من قلب معدنك الأصيل وعلى ترابك عترتي دمها بسيرتها يسيل .. هذا وفيك عقيدتي نزلت على الهادي الدليل وإلى مقامك أمتي بقلوبها دوماً تميل.
- دام عزك ياوطن دام عزك للفخر، وللمجد، للعلياء نرفع بهمة راياتك الخضراء، ومعك طموحنا يعانق السماء.
- كل عام ووطني السعودية بخير.
- أطهر ثرى وأصدق علم وأرفع مقام .. ما يشبهك غيرك عسى خيرك يدوم .. ما أقول أحبك يا وطن في كل عام .. أقول أحبك يا وطن في كل يوم.
- بهمةٍ تعانقُ السماء مجداً ونصنعُ المعجزات بسواعدنا نحو القمة.. كل عام ووطني السعودية بالف خير.
- يا موطني وسماء المجد صافية وفي رُباك أماني السعد ترتسمُ .. في يوم عيدك يزهو الكون منتشياً، فانظر إلى الحب كم تهمي به الدّيَمُ.
- أدام الله لبلادنا أمنها وأمانها واستقرارها وسيظل وطني دوماً طموحنا عنان السماء.
- دُمت عزيزاً يا وطن الغالي، وسلمت من كل المحن ، وبقيت رمزاً للشموخ على مر الزمن.
- في اليوم الوطني السعودي عنوان الأمان، ورمز الوئام، ورسالة السلام .. وطن الشموخ يا وطني ستبقى منارة الحق .. كل عام والمملكة العربية السعودية قيادةً وشعباً بخير وأمان.
- في اليوم الوطني السعودي 2023 يوم ماضٍ عريق وحاضر تليد، نفخر فيه بعقيدتنا وبهويتنا ومنجزاتنا وقوتنا.
- تمتلئ أنفسنا عزةً وفخرًا مع كل كلمة من نشيدنا الوطني السعودي 2023 لنقف جميعًا بصوت واحد لأجل الوطن.
- عام يأتي وعام يمضي وكُل عام يُخلد حب الوطن السعودي أكثر من الّذي مضى .. حماك الله يا دولة التُوحيد.
- لقد عشت في أحضان وطني الغالي .. أنعم بالعز والمجد والرخاء .. نعم يا مملكة العطاء .. لقد شغفت قلبي حباً وتجاوزت بإشراقتك كل مقاييس الحضارات.
- حب الوطن ليس في كلمات تقال، أو عبارات تكتب، وإنما في عطاء لا محدود وخدمة لأبنائه، ودعاء دائم لولاة أمره.
- عالي شأنك يا بلاد الحرمين، فاليوم يومك والمستقبل بين يديّك، دمت سالمًا من كل شر يا وطني.
- 93 عامًا نفخر بماضينا العريق وحاضرنا التليد، نفخر بهويتنا وقوتنا ومنجزاتنا وعقيدتنا.