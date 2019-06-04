متى يبدأ التكبير في عيد الفطر؟

إنّ لعيد الفطر سنناً وهي التكبير سراً وجهراً في المنازل، والمساجد، والأسواق، وزيارة الأقارب، وصلة الرحم، والغسل، وتوزيع مال الزكاة على الفقراء والمساكين قبل صلاة العيد، وأداء صلاة العيد في المسجد، والإفطار على ثلاث تمرات قبل أدائها، وشراء ملابس جديدة للصغار، وتقديم الحلوى للضيوف المعايدين.

قال الله تعالى: (وَلِتُكْمِلُواْ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) [البقرة: 185]، والتكبير يكون بلفظ الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، ويبدأ بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان سواء كان 29 أو 30 أي بعد رؤية هلال شهر سوال، وينتهي في صباح اليوم التالي بعد أداء صلاة العيد، والجدير بذكر أنّ التكبير سُنة عند جمهور أهل العلم، فيُستحب التكبير للرجال جهراً وللنساء سراً في كل مكان.

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