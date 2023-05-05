متى يبدأ غثيان الحمل قبل موعد الدورة وكيف يتم تخفيفه

تمر الحامل بالعديد من التغيرات الجسمانية خلال فترة الحمل؛ حيث يرجع ذلك إلى المرور بالتغيرات الهرمونية والتي تتطور مع زيادة فترة الحمل، والتي من خلالها يبدي الجسم مجموعة من الردود المختلفة، حيث في بدايات الحمل تشعر المرأة بمجموعة من الأعراض المختلفة مثل الدوخة وارتفاع درجة الحرارة في بعض الآحيان وألم في الثدي والبطن؛ لذلك تتساءل العديد من السيدات عن متى يبدأ غثيان الحمل قبل موعد الدورة؟ وهذا سوف نتعرف عليه من خلال مقالنا.

أعراض الحمل

في البداية يجب معرفة أن أعراض الحمل متباينة بين السيدات فقد تشعر الحامل بأعراض قد لا تجدها عند سيدة أخرى، وبالطبع يرجع الاختلاف إلى التباين بين الطبيعة الجسمانية بالإضافة إلى الجانب الوراثي؛ يبدأ الشعور بالأعراض لدى بعض السيدات في الأيام الأولى من التلقيح بينما قد تشعر الأخريات بأعراض الحمل قبل الدورة الشهرية حيث تجد تشابه كبير بين أعراض الحمل حينها مع أعراض فترة ال PMS أو موعد الدورة الشهرية.

موعد ظهور أعراض الحمل

تعتقد العديد من السيدات أن أعراض الحمل تبدأ في الظهور بعد مرور الشهر الأول من الحمل إلا أن ذلك الأمر غير صحيح، وذلك لأن الحمل يبدأ مع موعد أخر دورة شهرية على الرغم من أن المرأة قد تكون في ذلك الوقت ما زالت غير حامل إلا أنه يبدأ العد مُنذ ذلك الوقت وكذلك تبدأ فترة الشعور بالأعراض؛ ولكن حتى يكون الأمر أكثر دقة أقيمت مجموعة من الدراسات بواسطة باحثين متخصصين ووجدوا التالي:

تبدأ أعراض الحمل في الظهور لدى 90% من السيدات مع بداية الأسبوع الثامن.

يشعر 70% من السيدات بالأعراض في الأسبوع السادس.

بينما تمثل 50% من الحوامل التي تشعرن بالأعراض خلال الأسبوع الخامس "أعراض الحمل المبكر".

لذلك إجابة على سؤال متى يبدأ غثيان الحمل قبل ميعاد الدورة؟ فإنه يبدأ من بعد انتهاء الدورة السابقة حتى قبل موعد الدورة التالية ويستمر بعد ذلك.

أعراض الحمل المبكر

كما ذكرنا مسبقًا فإن أعراض الحمل قد تقسم بناء على أسبوع الحمل التي تمر به المرأة وفي حالة ظهور الأعراض خلال الأسبوع الخامس من الحمل فتعد تلك الأعراض من العلامات المبشرة على حدوث الحمل والتي منها ما يلي:

1- الغثيان والقيء

يعد الغثيان خاصة الصباحي منه عرض شائع للحمل المبكر لدى العديد من السيدات؛ حيث ترغب كثير من السيدات في معرفة متى يبدأ غثيان الحمل قبل موعد الدورة الشهرية؟ رغبة في توفير الاستعداد النفسي للمرور بتلك المرحلة، تشعر المرأة بغثيان الحمل من الأسبوع الرابع للسادس خاصة في الصباح الباكر، وقد أجريت العديد من الدراسات على سبب ذلك الشعور إلا أنه لم يتم تحديده حتى الآن ولكن غالبًا قد يرجع إلى التغيرات الهرمونية المار بها الجسم في تلك الفترة.

2- التقلبات المزاجية

غالبًا ما تعاني السيدات من تغيرات مزاجية خلال فترة الحمل خاصة مع بداية الأسبوع السادس، فتبدأ الحامل بالشعور بمجموعة من المشاعر في وقت واحد أو بشكل متتالي مثل الغضب والاكتئاب والانفعال والسعادة والقلق كل ذلك بسبب التغيرات الهرمونية، بالإضافة إلى الغثيان مع المرء في الحالة الطبيعة يجعله يشعر بالضيق، لذلك الغثيان قد يزيد من فرصة التقلبات المزاجية.

3- التعب والإرهاق

تشعر بعض السيدات مع الأسبوع الرابع للخامس من الحمل بالتعب عند بذل جهد حتى لو بسيط؛ وذلك يرجع بسبب انخفاض نسبة السكر في الدم مع ارتفاع تركيز هرمون البروجيستيرون بالتالي زيادة في حجم الدم والتعرض لانخفاض ضغط الدم؛ لذلك عليها الحصول على قسط كافي من الراحة خلال تلك الفترة.

4- نزول الدم

حيث ينزل بقع من الدم ذات اللون الوردي أو البني" شعيرات دموية مختلطة مع إفرازات" ويستمر من عدة ساعات إلى يومان بالأكثر مع الشعور بألم في أغلب الآحيان.

5- غياب الدورة

مع الحمل تنقطع الدورة الشهرية وذلك لأن الحمل ناتج من تخصيب البويضة بالحيوانات المنوية ومن ثَم انغراسها بالرحم حتى تكون الجنين بينما الدورة ناجمة عن انفجار بويضة غير مخصبة؛ لذلك يجب أن تغيب الدورة بمجرد حدوث الحمل وهي من العلامات الهامة على وجود حمل.

يمكن أن تختلف الأعراض السابقة من حامل لأخرى وقد يظهر أعراض أخرى ولكن من أهم الأعراض المبشرة بحدوث الحمل هي الغثيان الصباحي.

علامات الحمل بولد أو بنت وعلاقتها بالغثيان

عند معرفة المرأة أنها حامل تتشكل لديها رغبة ملحة في معرفة نوع الجنين الذي ينمو بداخلها، حتى تبدأ في إعداد كل ما قد يحتاجه الصغير عند الوصول إلى الدنيا بصحة وسلامة علاوة على اختيار الاسم المميز لطفلها، لذلك أقيم العديد من الدراسات لمعرفة نوع الجنين إلا أن الأكثر دقة هو باستخدام الموجات الفوق صوتية "السونار" خلال الأسبوع العشرين من الحمل لمعرفة نوع الجنين.

لكن وجد مجموعة من الباحثين أن الغثيان الصباحي عادة ما يصيب السيدات التي يحملن بفتاة؛ كما أن التوتر وزيادة هرمون الكورتيزول بالجسم علامة كذلك على الحمل ببنت؛ لكن ما زالت تلك الدراسات غير كافية.

نصائح لتقليل الإصابة بالغثيان للحامل

بعد معرفة متى يبدأ غثيان الحمل قبل موعد الدورة، تبدأ الحامل في تطبيق التالي من أجل تقليل الشعور بالغثيان.

في البداية عليكِ الابتعاد عن كل الروائح التي تحفز الإحساس بالغثيان مثل الصابون والروائح النفاذة سواء العطور أو الطعام مثل الثوم والبصل، ذلك لأن الحامل تكون حساسة للكثير من الروائح.

الحصول على قسط كافي من الراحة.

شرب الماء بكميات كافية.

تناول وجبات صغيرة صحية حتى تشعر المعدة بالراحة بالتالي تقليل حدة الشعور بالغثيان والقيء.

البسكوت المالح في الصباح الباكر يقلل من الغثيان.

تناول أدوية الغثيان بعد مراجعة الطبيب المختص.

بعد معرفة متى يبدأ غثيان الحمل قبل موعد الدورة يمكنك الآن العمل على تقليل حدة هذا العرض من خلال النصائح التي تم عرضها عبر مقالنا.