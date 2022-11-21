متى يبدأ مغص الحمل قبل الدورة: معلومات هامة تفيدك

الكثير من السيدات يرهقن تفكيرهن دائمًا بالتساؤل عن متى يبدأ مغص الحمل قبل الدورة ويكون الأمر بالفعل شاق خاصةً إذا كانت المرأة تنتظر أول مولود لها، وهنا يختلط عليها الأمر لتشابه مغص الحمل في بدايته مع آلام الدورة الشهرية، ولكن في بعض الأحيان يسهل جدًا التمييز بينهما، وحتى نسهل الأمر لكم جمعنا أهم المعلومات حول هذا الموضوع وسوف نعرضها لكم فيما يلي بشكل مبسط.

متى يبدأ مغص الحمل قبل الدورة

في الكثير من الأحيان لا تشعر المرأة أبدًا بأعراض الحمل إلا بعد مرور مدة زمنية ليست بقليلة، وبالتالي فهي لا تتعرض لسؤال متى يبدأ مغص الحمل قبل الدورة لأنها بالطبع لا تنتبه إلى أعراض الحمل خلال الأيام الأولى، ولكن على الجانب الآخر هناك علامات ابتدائية تشعر بها الكثير من النساء في الأيام الأولى لها من حدوث حمل، ويعتبر المغص من أول هذه العلامات حيث أنه يكون ناتج عن انغراس البويضة في بطانة الرحم بعد أن تم تخصيبها، ومن أهم ما يميز المغص في هذه المرحلة أنه خفيف جدًا مصحوبًا ببعض التقلصات وفي بعض الأحيان قد يصاحبه نزول قطرات خفيفة من الدم، كما أن المغص الدال على حدوث حمل يتركز في منطقة أسفل الظهر والبطن فقط.

هل مغص المعدة من علامات الحمل

تختلف أسباب المغص أثناء الحمل نتيجة لوجود بعض التغيرات التي تؤدي إلى وجود بعض الآلام الخفيفة في المعدة ومن أهم هذه الأسباب ما يلي:

تمدد الرحم في بداية الحمل يؤثر على حركة المعدة وبالتالي يسبب حدوث ألم في المنطقة.

ارتفاع هرمون الحمل أيضًا يؤثر بالسلب على المعدة، وكذلك زيادة حجم الأربطة.

هل الاضطرابات داخل المعدة تدل على الحمل

نعم، تعتبر اضطرابات المعدة من أهم العلامات التي يجب الانتباه إليها خلال فترة الحمل حيث أن زيادتها والوصول لمرحلة تعب شديدة قد ينذر بحدوث إجهاض وفي هذه الحالة لا بد من استشارة الطبيب المتخصص لتفادي الوقوع في أي مشاكل صحية، أما بالنسبة لاضطرابات وتقلصات المعدة الخفيفة التي تؤدي لحدوث الإمساك فلا داعي للقلق منها أبدًا ويمكن التخلص منها عن طريق تغيير وضعية الجسم.

هل المغص المتقطع من فترة لأخرى من علامات الحمل

المقصود بالمغص بالمتقطع هنا هو حدوث ألم بسيط يستغرق عدة ثواني وينتهي ثم بعد فترة قليلة يعود مرة أخرى، وتوجد عدة أسباب لحدوث هذا الألم أهمها:

حدوث حمل ولكن في هذه الحالة يكون مصحوبًا بأعراض أقوى تدل على الحمل.

وجود بعض الاضطرابات بالمعدة والجهاز الهضمي.

قد يكون هذا الألم أيضًا من علامات اقتراب موعد الدورة الشهرية.

المغص في الصباح الباكر هل يدل على الحمل

في العادي يعتبر مغص الصباح من علامات قدوم موعد الدورة الشهرية أما في حالة التخطيط المسبق للحمل فهو قد يكون من علامات حدوث الحمل، لذلك يجب الانتباه وعدم تناول أي أدوية قبل التأكد من سبب هذا المغص، كما أن مغص الصباح الباكر ليس دليلًا قاطعًا على حدوث حمل ولكن له أسباب متعددة، وفي حال التأكد أنه ناتج لحدوث حمل فسوف يستمر الشعور به يوميا حتى بداية الشهر الثاني من الحمل.

هل المغص الشديد يدل على وجود حمل

بعض السيدات يعتادون على حدوث مغص شديد قبل موعد الدورة الشهرية بحوالي أسبوع وهذا يعتبر إنذار بقدوم موعدها، ولكن توجد فئة قليلة لا يشعرن بهذا المغص نهائيًا ولذلك يكون الأمر غريب ومحير عند الشعور به بشكل مفاجئ كنتيجة لحدوث حمل وفي هذه الحالة يكون المغص مستمر بشدة لنجاح استقرار وانغراس البويضة في بطانة الرحم، لذلك يجب الحرص جيدًا وعدم التعرض لأي ضغوط حتى التأكد من وجود الحمل.

متى يبدأ مغص الحمل بعد فترة التبويض

الكثير من النساء المتلهفات للحمل دائمًا ما يبحثون عن إجابة مرضية لسؤالهم متى يبدأ مغص الحمل قبل الدورة والحقيقي أن مغص الحمل من الممكن والطبيعي أن تسهر به المرأة بعد انتهاء فترة التبويض ب 5 أيام، وتتلخص أعراضه في النقاط التالية:

حدوث تغيرات فسيولوجية ناتجة عن زيادة هرمون الحمل مما يؤدي إلى حدوث ضغط أسفل منطقة البطن.

زيادة هرمون البروجيسترون الذي يؤدي إلى حدوث انتفاخ مما يؤثر على عملية الهضم.

الشعور بألم بسيط في منطقة المبيض مع تقلصات بسيطة من وقت لآخر.

حدوث إمساك أو التهاب في المسالك البولية.

الشعور بألم قد يستمر لست ساعات أو أكثر وهذا يشير أنه في هذا الوقت يتم انغراس البويضة في الرحم.

ما الفرق بين مغص الدورة الشهرية ومغص الحمل

الأهم من معرفة متى يبدأ مغص الحمل قبل الدورة هو معرفة كيفية التفرقة بين مغص الدورة الشهرية ومغص الحمل، وبالفعل توجد بعض الفروق التي يمكن من خلالها معرفة نوع المغص الذي تشعر به المرأة، وحتى تتم التفرقة بشكل صحيح لا بد من معرفة أهم الأعراض المصاحبة لهذا المغص، وفيما يلي سوف نتعرف بشكل دقيق على كيفية التعرف هل هو مغص حمل أو مغص قدوم الدورة الشهرية:

مغص الدورة الشهرية يكون مصحوبًا بألم خفيف جدًا وفي الغالب يحدث بعد نزول الدورة الشهرية وقليلًا ما يحدث قبلها بعدة ساعات فقط.

أما في حال حدوث حمل يكون المغص أكثر حدة ومصحوبًا ببعض العلامات الدالة على الحمل كالقيء والغثيان.

قد تتعرض بعض السيدات لأعراض قدوم الدورة الشهرية بشكل مشابه للحمل ولكن في أغلب الأوقات تبدأ بعد نزول دم الدورة الشهرية.

يرجع السبب الأساسي لحدوث مغص خلال فترة الدورة الشهرية مشابه للحمل هو ارتفاع نسبة هرمون البروجيسترون خلال النصف الثاني من الدورة الذي يؤثر في عملية الهضم والشعور بتقلصات حادة.

متى يجب إجراء اختبار حمل

يمكن أن نتناول الحديث هنا في سياق الإجابة على سؤال متى يبدأ مغص الحمل قبل الدورة في تأكيد معلومة أن اختبارات الحمل المنزلية لا تستطيع إعطاء نتيجة مؤكدة للحمل قبل موعد الدورة الشهرية، لذلك يجب الانتظار حتى الموعد الحقيقي للدورة الشهرية للحصول على نتيجة صحيحة، أما إذا كانت المرأة تخطط للحمل وتنتظره يمكن إجراء اختبارات الحمل الأخرى الخاصة بالكشف عن هرمون الحمل في الدم، كما أن في بعض الأحيان يحدث خلل في الهرمونات يؤدي إلى تأخر موعد الدورة الشهرية وهنا تظهر على المرأة بعض الأعراض المشابهة لأعراض الحمل، لذلك يجب الانتظار قبل القيام بإجراء اختبار الحمل حتى ملاحظة بعض العلامات الدالة عليه، ومن أهم هذه العلامات:

تأخر الدورة الشهرية: ليس بالشرط أن يكون تأخر موعدها نتيجة لحدوث الحمل ولكن هناك بعض الأسباب الأخرى والمشاكل الصحية التي تؤدي لتأخيرها، إلا أنها تعتبر من أهم وأول العلامات الدالة على وجود حمل.

نزيف الانغراس: قد يصاحب انغراس البويضة في بطانة الرحم نزول قطرات دم مختلفة عن الحيض تمامًا يمكن للمرأة التمييز بينهم.

الشعور بالغثيان والقيء: عند تأخر موعد الدورة الشهرية واستمرار وجود مغص يصاحبه الشعور بالغثيان يعتبر من أكبر الأدلة على وجود حمل.

تغيرات الحلمة: تعتبر تغيرات الحلمة من حيث المنطقة المحيطة بها التي تصبح أغمق في اللون وأكبر في الحجم من أشهر علامات حدوث الحمل التي تظهر في وقت مبكر من حدوثه.

كم يوم يستمر مغص الذي يحدث قبل الدورة الشهرية

إذا كان المغص ناتجًا عن قدوم موعد الدورة الشهرية فإنه يأخذ حوالي ثلاث أيام وتكون أقصى مرحلة له في أول 24 ساعة من نزولها، وفي هذه الحالة يمكن تناول بعض الأقراص المسكنة التي تعمل على التخفيف بشكل سريع من حدة الألم، أما في حال عدم نزول الدورة الشهرية واستغرق المغص أكثر من ثلاث أيام لا بد هنا من الانتباه جيدًا للأعراض المصاحبة للمغص ومنها الإرهاق والصداع والدوخة والغثيان والشعور بالقيء، ولكن في هذه الحالة يجب عدم تناول أي أدوية مسكنة حتى التأكد من وجود حمل أم لا، من خلال بعض الفحوصات.

كيف يمكن التخفيف من مغص الحمل

استكمالًا للحديث الذي اشتمل الإجابة على سؤال متى يبدأ مغص الحمل قبل الدورة وبعد التأكد بالفحوصات أنه بالفعل يوجد حمل وهذا المغص ناتج عنه، يحتاج الألم والمغص هنا إلى وقت معين وبعدها ينتهي ولكن لا بد من أخذ القسط الكافي من الراحة ومعها إتباع النصائح التالية:

الحرص على وضعيات النوم المريحة وكذلك وضعيات الحركة التي تعمل على تخفيف حدة المغص.

أخذ حمام دافئ ولكن بحرص أن تكون المياه دافئة قليلة ولا يستغرق أخذ الحمام فترة كبيرة حيث أنها قد تؤدي إلى حدوث إجهاض.

تناول الأطعمة الغنية بالألياف.

الابتعاد عن تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون.

الإكثار من تناول المياه والسوائل.

تناول الوجبات الخفيفة بكميات قليلة، مع الحرص على احتوائها على العناصر الهامة للجسم.

تفريغ المثانة بشكل متكرر على مدار اليوم لتجنب أي أضرار أو مضاعفات.

في حالة ازدياد التعب وعدم القدرة على التخفيف منه يجب التوجه للطبيب.

كيف يمكن التخفيف من مغص الحمل

يعتبر المغص من أخف العلامات المصاحبة لحدوث الحمل وأقلها خطورة، إلا أنه في بعض الأحيان قد يزداد بشكل كبير مما يشير إلى وجود خطورة على صحة المرأة الحامل وفي هذه الحالة يجب استشارة الطبيب، وفيما يلي أهم الحالات التي يستدعي فيها الذهاب للطبيب:

وجود بالمغص طوال اليوم ولا يمكن التخلص منه بالنوم أو بمختلف أساليب الراحة.

حدوث تقلصات بشكل مستمر.

إذا كان المغص مصحوبًا بوجود دم في البول أو حدوث حرقان عند التبول.

حدوث نزيف أو إفرازات مهبلية مختلفة ومتكررة.

حدوث قشعريرة مصاحبة للمغص.

الشعور بالصداع الشديد مع المغص وعدم اتزان الرؤية البصرية.

ملاحظة وجود تورم في اليدين أو القدمين وفي بعض الأحيان تظهر في الوجه.

وختامًا لموضوع اليوم الذي تناولنا فيه الإجابة بشكل مستفيض على سؤال متى يبدأ مغص الحمل قبل الدورة، وتعرفنا على أهم الفروق بين مغص الدورة الشهرية ومغص الحمل، وتطرقنا بعد ذلك لمعرفة الموعد المناسب لإجراء اختبارات الحمل ومنه كيفية التخلص من مغص الحمل، كما تعرفنا أيضًا على أهم الحالات الحرجة التي يجب فيها الذهاب للطبيب، وبذلك نكون انتهينا من موضوع اليوم داعين الله أن تنال الكلمات إعجابكم ويكون الكلام مبسط وشامل لجميع ما تبحثون عنه