تعد عملية الغضروف من أصعب العمليات الجراحية؛ لما لها من تأثير شديد على حركة الجسم بشكل كامل وتحكمها في العضلات والفقرات، كما أنها تتطلب بعض الوقت لبدء ممارسة الحياة الطبيعية مرة أخرى خاصةً العلاقة الزوجية؛ لذلك يخشى مرضى الانزلاق الغضروفي ممارسة الجماع بعد العملية، وفيما يلي نجيب على سؤال متى يسمح بالجماع بعد عملية الغضروف؟ كما سنذكر طريقة الممارسة الصحيحة لتجنب الآلام وطريقة التعافي سريعًا.

ما هو الانزلاق الغضروفي؟

الانزلاق الغضروفي يعني بروز "الأقراص الغضروفية" التي توجد بين العمود الفقري والمسؤولة عن تقليل الاحتكاك بين الفقرات؛ ما ينجم عن ذلك انسيابية العمود الفقري والضغط على أعصاب الحبل الشوكي، وكل ذلك يساعد على ظهور أعراض عصبية وعضلية تؤثر على المريض.

العلاقة بين الانزلاق الغضروفي والجماع

يؤثر الانزلاق الغضروفي سواء للرجل أو المرأة على العلاقة الحميمية، فكما ذكرنا سابقًا أن هذا الأمر يؤثر على الخلايا العصبية والعضلية في الجسم؛ مما يعني أن هُناك خلل واضح في قوة العضلات المسؤولة عن التحكم في الجسم والأعضاء خاصةً الركبة ومنطقة أسفل الظهر؛ وينجم عن ذلك شعور المريض بألم شديد أثناء الجماع؛ نتيجة لزيادة الضغط على منطقة الانزلاق.

قد نجد أن الانزلاق الغضروفي يؤثر في الأيام الأولى له على الرجل بشكل خاص فيما يخص عملية الانتصاب، أي أن عملية الانتصاب تكون ضعيفة جدًا عن المُعدل الطبيعي، لكن يعود الأمر إلى طبيعته مرة أخرى بعد التعافي من الانزلاق الغضروفي كما هو موضح تحت عنوان متى يسمح بالجماع بعد عملية الغضروف أدناه.

متى يسمح بالجماع بعد عملية الغضروف للرجل

تعد عملية الغضروف من العمليات الجراحية الصعبة والحساسة التي يجب التعامل معها بحرص سواء رجل أو امرأة، والإجابة عن سؤال متى يسمح بالجماع بعد عملية الغضروف تتوقف على حالة المريض بعد العملية والمتابعة مع الدكتور الخاص به، أما وفقًا للدراسات وحسب مراقبة أغلب الحالات بعد عملية الغضروف للرجال والنساء، تبيّن أن الجسد يحتاج لراحة تامة لا تقل عن أسبوعين بعد إجراء العملية، ومع اتباع إرشادات الطبيب لن تستغرق الحالة أكثر من شهر.

أيضًا هناك حالات قد تستغرق من شهرين إلى أربعة أشهر حتى تتم عملية الاستشفاء تمامًا، ويُمكن للرجل ممارسة الجماع بطريقة معينة لا تتطلب مجهود، وذلك باختيار وضعية مريحة أثناء العلاقة لتجنب الشعور بألم أو التأثير على جرح العملية.

متى يسمح بالجماع بعد عملية الغضروف القطني

تعد عملية الغضروف في الرقبة أو ما تعرف بالمنطقة القطنية أكثر حساسية عن باقي أجزاء الجسم؛ وذلك لأن محيط الرقبة المسؤول عن حركة الإنسان وراحته والتأثير على منطقة المخ بالكامل والتحكم في حالته المزاجية؛ لذا من الضروري معرفة متى يسمح بالجماع بعد عملية الغضروف في المحيط القطني؛ حتى لا يتأثر كل من الجماع ومنطقة العملية، وينصح الأطباء بدء ممارسة الحياة الطبيعية مرة أخرى بعد مرور أسبوعين أو أربعة أسابيع على الأقل بعد مرور العملية، إلا أنه يفضل ممارسة الجماع بعد الاستشفاء تمامًا؛ حتى لا يتم الضغط على محيط العملية والشعور بألم أثناء العلاقة.

متى يسمح بالجماع بعد عملية غضروف الركبة

تتمثل عملية غضروف الركبة بإزالة العظام المصابة في الركبة؛ حتى تتكون أنسجة جديدة مرة أخرى، ولا شك أن هُناك علاقة بين عملية غضروف الركبة والجماع، حيث تتمثل العلاقة بشكل كلي في: الاتكاء على الركبة والذراعين أثناء العلاقة، وإذا لم يتم الاستشفاء بشكل تام لن تتم العلاقة الحميمية بشكل صحيح وسيكون هناك آلام واضحة.

ترتكز الإجابة عن متى يسمح بالجماع بعد عملية الغضروف في الركبة على الفترة الزمنية بعد إتمام العملية، حيث أنه من الممنوع تمامًا القيام بأي مجهود بدني خاصةً الجماع في الأيام الأولى من العملية، ويُفضل بدء ممارسة الحياة الطبيعية بعد فترة لا تقل عن أربعة إلى ستة أسابيع، وبالرغم من إمكانية القيام بالجماع بعد هذه الفترة إلا أن أغلب الأطباء ينصحون بحماية منطقة العملية لمدة 3 أشهر والحرص أثناء الحركة وعدم بذل مجهود قاسي خاصةً في العلاقة الزوجية.

متى يسمح بالحمل بعد عملية تثبيت الفقرات

يؤثر الانزلاق الغضروفي على الفقرات الأساسية للجسم، وتخشى الكثير من السيدات من التفكير في الحمل أثناء معاناتها من الانزلاق الغضروفي أو بعد إجراء عملية إزالة الغضروف؛ اعتقادًا بأن العمود الفقري أو الرقبة لن يتحملا ضغط الحمل عليهما، فتكثر التساؤلات والاعتقادات عن متى يسمح بالجماع بعد عملية الغضروف لحدوث حمل وفي الحقيقة هذه الاعتقادات خاطئة.

فقد أوضح الأطباء أنه ليس هناك علاقة بين عملية تثبيت الفقرات وحدوث الحمل، حيث أن آلام الظهر والضغط على الفقرات أمر مشترك بين جميع النساء أثناء الحمل، لكن قد تزداد آلام الفقرات قليلًا لدى السيدات اللاتي خضعن لعملية الغضروف، لكن بالرغم من ذلك يُفضل حدوث الحمل بعد الشعور بالتعافي أو بعد مرور أسبوعان أو أربعة أسابيع، أيضًا هذا الأمر لا يُحدد طبيعية الولادة إذا ما كانت طبيعية أم قيصرية.

طريقة الجماع بعد عملية الغضروف

ذكرنا سابقًا أنه غير مسموح بممارسة الجماع في الأيام الأولى من عملية الغضروف، ويُفضل مرور أسبوع كحد أدنى لبدء ممارسة الحياة الطبيعية مرة أخرى لكن بحرص شديد لحين التعافي تمامًا كما هو موضح أدناه:

1- الاستلقاء على الظهر

لممارسة الجماع يتطلب على الشريك المريض الاستلقاء على ظهره أثناء الجماع واختيار وضعية مريحة له تقلل من ألم العملية.

2- حمام ساخن

يُفضل أن يقوم المريض بأخذ حمام ساخن لاسترخاء العضلات قبل عمليه الجماع، أيضًا يُمكن إجراء مساج أو تدليك خفيف على منطقة الانزلاق قبل الجماع؛ فيساعد ذلك على تسكين الآلام بشكل مؤقت لحين الانتهاء من عملية الجماع.

3- استخدام منطقة الحوض

يجب على المريض أن يحاول تحريك منطقة الحوض مع ثبات الظهر بشكل مستقيم دون ثني، أيضًا الحرص أثناء فرد القامة بعد الانتهاء من العلاقة حتى لا تتأثر العضلات والفقرات.

4- إبقاء العمود الفقري ثابت

أيضًا يتطلب على الشريك مساعدة المريض في إبقاء العمود الفقري ساكنًا تمامًا أثناء الجماع، والحرص على عدم ثني المريض منطقة الرقبة إلى الأمام بل من الممكن ثني الظهر أو الرقبة إلى الخلف برفق؛ حتى يكون في مسار ميل العمود الفقري بعد العملية.

5- الوقوف أثناء الجماع

أيضًا وقوف المريض بشكل سليم أو قيامه بالانحناء قليلًا للخلف يساعده على ممارسة الجماع بشكل جيد بدون آلام.

6- استخدام وضع النبشيري

يُمكن للرجل المصاب بالانزلاق الغضروفي أن يتمدد بالوضع النبشيري؛ فيقوم الرجل بالاتكاء على يديه وثني ظهره للخلف.

7- استخدام وسادة

إذا كانت عملية الغضروف في الركبة، حينها يتطلب وضع وسادة صغيرة أسفل الركبة طوال الجماع لتخفيف الضغط على هذه المنطقة وشعور الألم، أيضًا يجب على الشريك مساعدة شريكة المريض في القيام بالأمور التي تتطلب جهدًا بدلًا عنه لنجاح العلاقة.

في جميع الأحوال يُفضل ممارسة الجماع بالأوضاع المريحة التي لا تحتاج إلى بذل مجهود وضغط على الفقرات أو المناطق المصابة.

نصائح للتعافي من عملية الغضروف

يرغب مرضى الانزلاق الغضروفي في التعافي سريعًا بعد إجراء العملية؛ لبدء ممارسة حياتهم الطبيعية بحرية بدون آلام خاصةً حياتهم الزوجية، لذا من الضروري اتباع النصائح التالية بعد إجراء العملية لتساعدك على التعافي سريعًا وهي:

1- استخدام الأدوية

من الضروري استخدام الأدوية التي وصفها الطبيب فقط، وعدم اللجوء إلى أي أدوية أو مسكنات أخرى؛ لتجنب التأثير على تجديد الخلايا والعضلات، وبالتالي يتم التعافي بشكل أبطء.

2- الاسترخاء

من الضروري أيضًا الاسترخاء والحصول على قسط كافٍ من النوم ليلًا؛ لتجنب إرهاق العضلات والفقرات، وبالتالي تقليل الشعور بآلام ما بعد العملية، كما يُفضل فرد الظهر بشكل مستقيم أثناء النوم؛ لتجنب الشعور بأي ألم ومساعدة الفقرات على الالتئام سريعًا.

3- تناول أطعمة صحية

ننصح أيضًا بتناول أطعمة صحية غنية بالكالسيوم والبروتين؛ لتساعد على تجديد خلايا الفقرات بسرعة؛ وذلك باعتبارهما العنصران الأساسيان في بناء العظام وتقوية الفقرات مرة أخرى، ومن أفضل هذه الأطعمة: الخضروات خاصةً البنجر، والفواكه خاصةً الأفوكادو، والألبان خاصةً الحليب كامل الدسم، واللحوم الناضجة بشكل جيد.

4- التدليك برفق

يُفضل تدليك محيط عملية الانزلاق الغضروفي برفق يوميًا؛ للتخفيف من الآلام ولتنشيط الدورة الدموية في هذه المنطقة لتساعد على تجديد خلايا الفقرات مرة أخرى، فبالرغم من أنها طريقة مؤقتة لتسكين الآلام، إلا أنها تساعد على استرخاء المريض وتنشيط الدورة الدموية في هذه المنطقة لتجديد الخلايا وتنشيط عملية الاحتكاك مرة أخرى.

5- تجنب بعض الأطعمة

الابتعاد تمامًا عن الأطعمة التي تُضعف عملية تجديد الخلايا مثل: الأطعمة ذات السعرات الحرارية المرتفعة والأطعمة الدهنية الدسمة؛ وذلك لأنها تساعد على سد مسام الخلايا وتقليل نشاط الدورة الدموية، أيضًا تتسبب في انسداد الشرايين؛ فبالتالي ستفتقر العضلات والفقرات إلى الدم وتقل مرونة الفقرات؛ مما يزيد الشعور بالآلام.

6- تجنب الحركات المفاجأة

من الضروري أن يحرص المريض على عدم الاندفاع بشدة أو ثني الجسم إلى الأمام خاصةً إذا كان قد أجرى عملية غضروف الظهر ولم يمر أسبوعان على الأقل بعد العملية، بل يُمكن للمريض ثني الظهر إلى الخلف برفق عند الضرورة، فيكون هذا الأمر مرنًا مع وضع الفقرات بعد العملية. أيضًا تجنب ثني الركبة طويلًا أو رفع ساق على ساق إذا كنت قد أجريت عملية غضروف الركبة؛ حتى لا تنقطع الخلايا وتضعف العضلات مرة أخرى.

7- تغيير الأوضاع

تجنب الجلوس أو الوقوف طويلًا أو الاتكاء على وضعية واحدة لفترة طويلة؛ لأن هذا الأمر يضغط على الفقرات والعضلات ولا يساعدها على الالتئام بسرعة، بالإضافة إلى الشعور بألم شديد بمجرد التغيير إلى وضعية أخرى بعد الاتكاء طويلًا على وضعية واحدة لفترة طويلة، أيضًا تجنب تحريك أي أجسام يزيد وزنها عن 2 كيلوجرام إلا بعد التعافي تمامًا؛ حتى لا تتسبب في قطع الأوتار أو عرقلة عملية تجديد الفقرات.

8- استشارة الطبيب

من الضروري استشارة الطبيب في حال ملاحظة بعض الأعراض التي تُنذر بوجود شيء ما في الجرح بعد العملية مثل: ارتفاع درجة حرارة الجسم دون داعٍ بعد العملية، أو الشعور بألم لا يزول بالأدوية أو التدليك، أو خروج نزيف من الجرح، أو الشعور بأن منطقة الجرح دافئة، أو انتفاخ مكان الجرح أو احمراره؛ وذلك لأخذ الإجراءات اللازمة بشكل مبكر حتى لا تتأثر العملية ويزداد الأمر ألمًا وخطورة على المريض.

ختامًا تكون قد تعرفت معنا عزيزي القارئ على متى يسمح بالجماع بعد عملية الغضروف، والجدير بالذكر أنه من الضروري مراجعة الطبيب في حال عدم الشعور بالتعافي وعدم القدرة على ممارسة حياتك الطبيعية خاصةً الجماع بعد مرور 6 أسابيع من تاريخ العملية.