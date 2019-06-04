6 خطوات للحصول على بشرة مشرقة في عيد الفطر

كل أنثى تسعى جاهدة للحفاظ عل بشرتها نضرة وناعمة ومشرقة، لأنه البشرة هي سر الإطلالة الجذابة.

وعلى كل أنثى العناية ببشرتها بشكل يتلائم مع رقة البشرة، فالبشرة بحاجة إلى مجموعة من الممارسات اليومية لحمايتها، وأيضاً بحاجة إلى مجموعة من الوصفات الطبيعية لنضارتها وإشراقها.

ومن الأفضل لك أيّتها الأنثى الاهتمام ببشرتك من نعومة أظافرك، فكلّما كان الاهتمام مبكراً، كلما حافظت على بشرتك نضرة ومشرقة وبدون تجاعيد لمدة أطول.

هناك مجموعة من الخطوات التي يجب على كل أنثى القيام بها بشكل يومي لتحافظ على بشرتها نضرة ومشرقة وهي:

1- عليكِ الحرص على تغليف وجهك بواقي شمس يناسب بشرتك في فصلي الصيف والشتاء، وذلك قبل الخروج من المنزل، ويفضّل استخدام واقي شمس عوامل حمايته فوق الخمسين.

2- احذري من النوم بالمكياج لأنه يغطي بشرتك ويعيق من عملية تنفس بشرتك وبالتالي تتجعد بشرتك وينطفئ بريقها، فالبشرة في ساعات الليل تقوم بالتنفس وتجديد الخلايا.

3- من الأفضل لكِ إزالة المكياج بالماء فقط بدلاً من المواد الكيماوية، وعليك بعد تنظيف بشرتكِ من المكياج استخدام غسول وجه مناسب لها.

4- اغسلي وجهك في الصباح بالماء البارد أو الفاتر، وتجنّبي الماء الساخن، وإياكِ أن تستخدمي الغسول في الصباح، حتى لا تحرمي بشرتك من المواد التي أفرزتها ليلاً فهذه المواد مفيدة في تجديد بشرتك.

5- احرصي على شرب المياه، فالمياه تعطي البشرة ترطب البشرة، وتمنع جفافها، ويحافظ على رونقها وبريقها.

6- رطّبي بشرتك بمرطبات طبيعية وطبية.

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