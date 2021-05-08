نصائح لتقوية الذاكرة وتنشيط المخ

كشفت المهندسة رقية حسن متخصصة علوم وتكنولوجيا الاغذية عن اكلات لتقوية الذاكرة وتنشيط المخ ، مشددة على أهمية مصادر فيتامين سى خاصة فى ظل جائحة كورونا ودورها فى تقوية المناعة
واضافت عبر جروبها التوعوي " صحة اولادنا امانتنا أن الاسماك الدهنية مثل السردين والتونة من أهم الأكلات بالإضافة إلى الجمبري ، والمكسرات واهمها عين الجمل والفستق ، والفول السوداني
واشارت فى القائمة إلى اهمية البروكلي والقرنبيط وشددت على" تناول السبانخ ثم السبانخ ثم السبانخ لما تحتويه على الفوليك اسيد والمنجنيز وفيتامين أ 'ك لتحسين وظائف الدماغ ومنع فقدان الذاكره.
وتابعت الشيكولاته دارك ، البيض ، مصادر فيتامين سي كلها.
نصائح عامة لتقوية الذاكرة:
- ممارسة التمارية الرياضية
- النوم بشكل جيد
- منح نفسك وقت للحياة الاجتماعية وقضاء وقت ممتع
- الابتعاد عن الضغوط النفسية
- تناول الأطعمة المحفزة للذاكرة
- تناول الاطعمة الغنية بالاوميغا 3
- التقليل من تناول السعرات الحرارية والدهون المشبعة
- تناول الفواكة والخضروات بكثرة
- شرب الشاي الأخضر
- تمارين العقل
للمزيد عن صحتك وجمالك:
جميلة البوابة: كل ما تريدين معرفته عن تجديد المهبل بالليزر؟
علامات تظهر عليك عندما لا تأكل خضار!
Via SyndiGate.info
© Copyright Eltahir House 2021