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نصائح لتقوية الذاكرة وتنشيط المخ

منشور 08 أيّار / مايو 2021 - 07:30
تناول السبانخ ثم السبانخ ثم السبانخ لما تحتويه على الفوليك اسيد والمنجنيز وفيتامين أ
تناول السبانخ ثم السبانخ ثم السبانخ لما تحتويه على الفوليك اسيد والمنجنيز وفيتامين أ
كشفت المهندسة رقية حسن  متخصصة علوم وتكنولوجيا الاغذية عن اكلات لتقوية الذاكرة وتنشيط المخ ، مشددة على أهمية مصادر فيتامين سى خاصة فى ظل جائحة كورونا ودورها فى تقوية المناعة
 

واضافت عبر جروبها التوعوي " صحة اولادنا امانتنا أن الاسماك الدهنية مثل السردين والتونة من أهم الأكلات بالإضافة إلى الجمبري ، والمكسرات واهمها عين الجمل والفستق ، والفول السوداني 

واشارت فى القائمة إلى اهمية البروكلي والقرنبيط  وشددت على"  تناول السبانخ ثم السبانخ ثم السبانخ لما تحتويه على الفوليك اسيد والمنجنيز وفيتامين أ 'ك  لتحسين وظائف الدماغ ومنع فقدان الذاكره. 

وتابعت الشيكولاته دارك ، البيض ، مصادر فيتامين سي كلها.

نصائح عامة لتقوية الذاكرة:

  • ممارسة التمارية الرياضية
  • النوم بشكل جيد
  • منح نفسك وقت للحياة الاجتماعية وقضاء وقت ممتع
  • الابتعاد عن الضغوط النفسية
  • تناول الأطعمة المحفزة للذاكرة
  • تناول الاطعمة الغنية بالاوميغا 3
  • التقليل من تناول السعرات الحرارية والدهون المشبعة
  • تناول الفواكة والخضروات بكثرة
  • شرب الشاي الأخضر
  • تمارين العقل

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كلمات دالة:صحةرشاقةعنايةاهتمامالدماغتنشيط

Via SyndiGate.info


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