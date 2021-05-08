نصائح لتقوية الذاكرة وتنشيط المخ

واضافت عبر جروبها التوعوي " صحة اولادنا امانتنا أن الاسماك الدهنية مثل السردين والتونة من أهم الأكلات بالإضافة إلى الجمبري ، والمكسرات واهمها عين الجمل والفستق ، والفول السوداني

واشارت فى القائمة إلى اهمية البروكلي والقرنبيط وشددت على" تناول السبانخ ثم السبانخ ثم السبانخ لما تحتويه على الفوليك اسيد والمنجنيز وفيتامين أ 'ك لتحسين وظائف الدماغ ومنع فقدان الذاكره.

وتابعت الشيكولاته دارك ، البيض ، مصادر فيتامين سي كلها.

نصائح عامة لتقوية الذاكرة:

ممارسة التمارية الرياضية

النوم بشكل جيد

منح نفسك وقت للحياة الاجتماعية وقضاء وقت ممتع

الابتعاد عن الضغوط النفسية

تناول الأطعمة المحفزة للذاكرة

تناول الاطعمة الغنية بالاوميغا 3

التقليل من تناول السعرات الحرارية والدهون المشبعة

تناول الفواكة والخضروات بكثرة

شرب الشاي الأخضر

تمارين العقل

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