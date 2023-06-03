البوابة – مع ارتفاع درجات الحرارة أنت بحاجة إلى مثلجات باردة ومنعشة وسهلة التحضير وصحية أيضاً. نقدم لكم اليوم ثلاثة خطوات فقط لصنع أشهى مثلجات باللبن والتوت البري.

غالبًا ما يُطلق على التوت البري الأزرق "الطعام الخارق". هذا التوت الصغير والقوي مليء بالعناصر الغذائية. قد يساعد في خفض ضغط الدم والوقاية من أمراض القلب وتحسين الذاكرة والمساعدة في استعادة التمارين الرياضية والمزيد. كما يزخر التوت البري بمضادات الأكسدة التي يمكنها اعتراض الجذور الحرة وبالتالي حماية خلايا الجسم من التلف. هذه الوصفة مثالية أيضًا مع التوت أو العليق أو الكشمش.

كذلك يعتبر لبن الزبادي اليوناني مصدرًا ممتازًا للكالسيوم ، والذي يمكن أن يساعد في تحسين صحة العظام. كما أنه يحتوي على البروبيوتيك ، التي تدعم التوازن البكتيري الصحي في القناة الهضمية. قد يرتبط تناول الزبادي اليوناني بانخفاض ضغط الدم وانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

ويعتبر لبن الزبادي مفيداً بشكل خاص للنساء. يحتوي المهبل على كميات كبيرة من البكتيريا "الجيدة" التي تساعد على حمايتك من البكتيريا "السيئة" التي قد تدخل جسمك. يمكنك المساعدة في زيادة مستويات البكتيريا المفيدة عن طريق تناول أطعمة مثل لبن الزبادي. قد تساعد البكتيريا الجيدة في اللبن أيضًا المهبل عن طريق موازنة مستويات الحمض في سوائل المهبل.

مثلجات التوت البري بثلاثة خطوات

المكونات:

9 أوقية من التوت البري

1 فانيليا طازجة

4 أوقية من لبن الزبادي

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون



خطوات التحضير:

- اغسلي وجففي التوت. قطعي الفانيليا إلى نصفين بالطول واكشطي اللب. اخلطي الزبادي مع لب الفانيليا وعصير الليمون.

- ثبتي حبة التوت البري بعود أسنان خشبي ومرريها في وعاء لبن الزبادي واحدة تلو الأخرى حتى يتم تغطية كل حبة توت باللبن. ضعي التوت واحدة تلو الأخرى في طبق خزفي مقاوم للتجميد واتركيها في الفريزر لمدة ساعة على الأقل.

- استمتعي بمثلجات التوت الصحية والباردة كوجبة خفيفة منعشة وقدميها للأطفال الذين ستعجبهم فكرة كرات المثلجات هذه.

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