وصفة الدجاج المشوي على الطريقة اليونانية السر في الوصفة الشهيرة لطبق الدجاج اليوناني المشوي هو التتبيلة القوية جدًا ونكهة الشواء الشهية التي يصعب مقاومتها. فالمكونات الطازجة والأعشاب ستلعب دوراً كبيراً في تتبيل الدجاج للحصول على نكهة مميزة.

وصفة الدجاج المشوي على الطريقة اليونانية

المكونات:

6 حصوص ثوم (أو أكثر حسب الرغبة) مهروسة أو مفرومة ناعماً جداً

2 ملاعق كبيرة من الأوريجانو المجفف

1 ملعقة صغيرة من رقائق الفلفل الأحمر ، أو حسب الرغبة

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون طازجًا

نصف كوب عصير ليمون

نصف كوب زيت زيتون

1 ملعقة كبيرة خل أبيض مقطر

6 أفخاذ دجاج

1 ليمون مقطع إلى شرائح

وصفة الدجاج المشوي على الطريقة اليونانية

الطريقة:

الخطوة 1

اخفقي الثوم والأوريجانو ورقائق الفلفل الأحمر والفلفل الأسود وعصير الليمون وزيت الزيتون والخل معًا في وعاء كبير.

الخطوة 2

قومي بعمل شقوق على جانب الجلد وصولاً إلى العظم في قسم الفخذ و 1 في قسم الساق في كل ربع من الساق. سيساعد ذلك على غمر القطع بالتتبيلة ويسمح بطهي أسرع على الشواية. نتبّل جانبي الدجاج بكميات وفيرة بالملح. ينقل إلى وعاء مع ماء مالح وتغطى جميع الجوانب جيدًا. يغطى وينقع في الثلاجة لمدة 4 إلى 12 ساعة.

الخطوة 3

ينقل الدجاج إلى صينية مغطاة بمنشفة ورقية لتصفيته قليلاً.

الخطوة 4

ضعي أرباع الأرجل على جانب الجلد على الشواية (تجنبي الحرارة الشديدة المباشرة حتى يطهى الدجاج بالتساوي ولا يحترق الجلد). اطهي 6 أو 7 دقائق. يُقلب الدجاج ويُطهى لمدة 6 إلى 7 دقائق أخرى. استمري في الطهي والتقليب حتى تصل درجة الحرارة الداخلية إلى 165 درجة فهرنهايت (74 درجة مئوية) ، من 8 إلى 10 دقائق أخرى. تقدم مع شرائح الليمون.

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