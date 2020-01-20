مجموعة أطعمة تقي الرجل من العقم 

العقم هو المصطلح الطبي لـ "عدم الإنجاب" ويعبر عن عدم حدوث الحمل بعد مرور سنة كاملة أو أكثر من محاولة الزوجين الإنجاب بممارسة العلاقة الزوجية بشكل منتظم ودون استخدام أحد موانع الحمل، أو أحد طرق العزل المختلفة.‎‎

وتُقدّر نسبة الأزواج الذين يعانون من مشكلة العقم حول العالم بما يتراوح بين 8-12%، ويجدر بالذكر أنّ مشكلة العقم قد تحدث في حال وجود عوامل أو مشاكل تؤثر في خصوبة الرجل، أو المرأة، أو وجود عوامل تؤثر في الخصوبة لدى كلا الزوجين؛ حيث تُقدّر نسبة الرجال المسؤولين عن مشكلة العقم بشكلٍ منفرد دون أن يكون لدى الزوجة عامل يؤثر في خصوبتها بما يتراوح بين 20-30% من هذه الحالات، بينما وُجد أنّ العقم يحدث بتوفر عوامل تؤثر في خصوبة كل من الرجل والأنثى في 50% من الحالات أيضاً، وذلك بحسب إحصائية تمّ إجراؤها بالتعاون بين قسم أمراض العقم في جامعتي لوفان وسانت لو في بلجيكا.

وفي الحقيقة يحتاج الحيوان المنوي الواحد إلى ما يُقارب سبعين يوماً حتى يكتمل نضجه ويُصبح قادراً على إخصاب البويضة وبعد اكتمال نضج الحيوان المنوي فإنّه ينتقل إلى الجزء المعروف بالبربخ وهناك يكتسب الحيوان المنوي قدرته على الحركة وقدرته كذلك على إخصاب البويضة، وفي الحقيقة لا تُقذف الحيوانات المنوية على حدة، وإنّما يتم قذفها كجزء من السائل المعروف بالمني.

أطعمة تقي الرجل من العقم

1- الفواكه الغنية بفيتامين سي والمضادة للأكسدة تساعد على تحسين نوعية الحيوانات المنوية فيستحسن يومياً تناول حبّتين من الفاكهة التي تحوي على فيتامين (C) مثل: البرتقال والليمون الحلو وفاكهة المانجا.

2- فاكهة الرمان فهي تساعد في زيادة الحيوانات المنوية وتزيد من إنتاج هرمون التستوستيرون. الثوم يحتوي على على العديد من الخصائص العلاجية، ومن أهم خصائصه استعادة وظائف الخصية ويعمل على تحسين الصحة الجنسية لدى الرجل، كما أنّه يستخدم لزيادة الشهوة الجنسية لدى الرجل، ويحسن الدورة الدموية ويزيد من تدفق الدم، إلّا أنّ بعض الدراسات تشير إلى عدم استهلاك كميات كبيرة من الثوم لأنّها تعمل على تثبيط وظائف الخصية وتقلل من عدد الحيوانات المنوية عند استهلاك كميات كبيرة، لذلك من المستحب أكل فصيين من الثوم لتحسين وظائف الصحة الجنسية.

3- تناول المكسرات مثل اللوز والجوز حيث تعمل هذه المكسرات على تحسين الحياة الجنسية لدى الأنثى وتحمي الجنين من الإجهاض.

4- تناول الجزر يساعد على تحسين الخصوبة ويقلل من مخاطر العقم وخاصة عند الأنثى لذا ينصح بتناول الجزر يومياً.

5- الفاكهه التي تحتوي على فيتامين (A) حيث يؤدّي نقص هذا الفيتامين إلى قلّة الحيوانات المنوية، ويعمل على جفاف الخلايا التناسلية الأنثوية والذكرية وقد تؤدي قلّة الفيتامين إلى منع الحفاظ على سلامة نسيج الخصية ومن بعض الفواكه التي تحتوي على فيتامين (A) الفليفلة الحمراء، والبطيخ، والمشمش، والموز، والهليون، والدراق، والقرنبيط، والجزر.

6- البروكلي الذي يحتوي على فيتامين (C)، حيث إنّ نقصان هذا الفيتامين يؤدّي إلى قلّة إفراز المادة المخاطية وخاصة التي تحتاجها الغدد التناسلية، ومع تقدم العمر تقل الإفرازات المخاطية فيقل نشاط الغدد التناسلية وتقل الرغبة فينصح بتناول البروكلي حيث إنّه يحتوي على أكثر من 100% من الاحتياجات اليومية من فيتامين ج.

7- الأفوكادو يساعد على القدرة الجنسية ويعمل على رفع حرارة الجسم ويزيد من الرغبة الجنسية. البلح يزيد الشهوة الجنسية حيث يحتوي على كمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن المهمة للجسم. البطيخ حيث يعمل البطيخ على زيادة الانتصاب لدى الرجل، فتناول شريحتين من البطيخ تعمل كقرص من الفياغرا، فله بعض الخصائص المشابه للفياغرا.

8- الأناناس يساعد وينشط القدرة الجنسية لاحتوائه على البروتينات والفيتامينات والسكريات كما ويحتوي على مادة البروميلين التي تنشط القدرة الجنسية.

9- الموز يزيد من تركيز الرجل عند ممارسته للجنس وذلك لاحتوائه على الألياف التي تعمل على الاسترخاء البدني.

10- الفول السوداني يساعد على زيادة النشاط الجنسي. حيث الأسماك المحتوية على أوميغا 6 تعمل على تقوية البروستات وبدورها تقوم بزيادة الخصوبة حيث إنّها تزيد من عدد الحيوانات المنوية.

11- الخضراوات الورقية تساعد في تحسين النشاط الجنسي وتعمل على زيادة الحيوانات المنوية مثل الجرجير والخس والبقدونس والسبانخ والملوخية والكزبرة الخضراء.

12- التوت لاحتوائه على الألياف فهو يساعد الرجل على قدرته للانتصاب، فينصح شرب ثلاث أو أربع كاسات أسبوعياً لتقلّل من مشاكل الانتصاب.

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