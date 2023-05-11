اشتهرت علامة بينيفت ببعض المستحضرات التجميلية الفريدة مثل Benefit Tint و The Profeesional Primer أو ما يعرف بمستحضر تحضير البشرة ورذاذ تثبيت الماكياج سوبر سيتر Super Setter.

لكن هذا العام تطلق بينيفت مجموعة تصغير المسام بعنوان مرح اسمه The pore-fessional Face Primer والذي يركز على العناية بمسامات البشرة ولأننا نعلم عن عن أهمية المسام وتفاصيل الحفاظ عليه فهو بوابة البشرة، ودرعها الحصين الذي يجب المحافظة عليه خصوصا في فصل الصيف.

أما عن هذا الخط من بينيفيت فهو يركز بشكل أساسي على فئة الأشخاص الذين يضعون المكياج بانتظام فهو وسيلة وقاية من حدوث توسع في المسام نتيجة تكرار وضع المكياج واستخدام منظفات الوجه والمقشرات بشكل متكرر.

تتألّف المجموعة من ستة مستحضرات، بما فيها قناعان ومنظّفان وتونر ومرطّب وأداة تنظيف. أمّا العبوات فهي عبارة عن أوعية وزجاجات وأنابيب أنيقة مصنوعة من الألومنيوم المعاد تدويره لأن علامة بينيفت أصبحت من العلامات الراعية بشكل أساسي للفكر الأخضر أو ما يعرف بالاستدامة.

مجموعة تصغير المسام من بينيفت كوزمتكس Benefit Cosmetics‎‎:

The Pore-fessional Good Cleanup Foam Cleanser

بتركيبته الخفيفة والهلامية الناعمة على البشرة يقوم مستحضر تنظيف Good Cleanup بتنظيف البشرة من الأعماق من غير التأثير على مسامات وخلايا البشرة. يمكن استخدامه كمنظف و مزيل للأوساخ والزيوت الضارة.

The Pore-fessional Tight N Toned Toner

للوصول الى أعماق البشرة والحصول على بشرة موحدة اللون وصحية وضمان عدم الإضرار بالمسام، يقوم هذا التونر بعملية التنظيف الآمنة بأحماض ألفا هيدروكسي وبولي هيدروكسي والليمون واليوزو، التي تتحد للون بشرة مثالي.

The Pore-fessional Get Unblocked Cleanser

يعمل هذا المستحضر على موازنة المسام فإذا كان المسام متضيق أو كان مفتوح فإن هذا الزيت يعمل على موازنة العملية بحيث لا تتحبس السوائل والزيوت داخل البشرة أو يصبح مسام ذو نفاذية عالية وبالتالي نحصل عللى بشرة ملوثة.

The Pore-fessional Speedy Smooth Pore Musk

ضمن روتين حياة يومي ومتسارع قد يكون أحيانا من الصعب ايجاد الوقت الكافي للعناية ببشرتنا كما يجب لكن، بابتكار بينيفت الجديد :

قناع سبيدي سموث بور ماسك الذي يتميز بتركيبة الجل الخفيفة تصبح البشرة أكثر نعومة ويبدو المسام أصغر

تتراوح أسعار المجموعة بين 15 الى 40 دولار في متاجر بيع منتجات بينيفت ونقاط البيع الالكترونية.