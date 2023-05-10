مواعيد وأخبار مجموعات أزياء كروز والعطل البحرية لعام 2023‎‎

مع بداية شهر مايو من كل عام تبدأ دور الأزياء بتجهيزاتها لعرض مجموعات العطل البحرية أو ما يعرف أكثر بمجموعات الكروز أو الريزورت.

أما عن تاريخ هذه المجموعات فبدأت الحكاية عام 1985 حينما أطلقت دار رالف لورين مجموعتها البحرية الاولى، بجدوى اقتصادية معينة، جاءت مجموعات كروز لتوفير ملابس العلامات التجارية الفاخرة بسعر أقل نسبيا للمستهلكين بسبب خاماتها الصيفية المستخدمة وأوقات أقل لانتاجية هذا النوع من خط الملابس.

تفاصيل مجموعات أزياء كروز 2023:

تقدم في كل عام لمثل هذا الوقت كبار دور الأزياء من العالم مجموعاتها الكروز الجديدة لتطرح في الأسواق قبيل الصيف المقبل من العام.

شانيل، جوتشي، ديور وماكس مارا من كبار دور الأزياء التي تقد عروض كروز ضخمة في مختلف أنحاء العالم فكل علامة تختار مكان لعرض مجموعاتها، مكان يفضل ان يكون معبرا عن روح المجموعات هذه. فقدمت ديور مجموعات كروز السابقة في العديد من الأماكن الساحرة مثل مراكش في المغرب وإسبانيا في عام 2022.



أما بالنسبة لشانيل فأقامت مجموعاتها في عدة أماكن مختلفة مثل مونتي كارلو ودبي و فلورانس في ايطاليا. ومجموعة أخرلى في الريفيرا الصيفية بملابس هي المثلى لقضاء عطلتك الصيفية.

أما طابع الملابس في هذه المجموعات يتميز بأنه أثيري وهادئ بلوحة ألوان نابضة بالحياة وقصات خفيفة وسهلة وأقمشة صيفية بداية من الجيرسي والشيفون الناعم والكروشيه الذي يسمح للبشرة بأن تتنفس ويزين الإطلالات بأرقى التفاصيل.

أما عن ما تضمنه مجموعات الكروز من قطع فالفساتين الفضفاضة والسراويل المريحة والقفطان والكيب الخفيف بالضافة الى ملابس السباحة . هم أبرز ما يميز هذه المجموعات بالاضافة الى الأحذية التي يأتي معظمها مسطحا ومريحا كالصنادل والأحذية المفتوحة.

أما وجهات كروز لهذا العام هي :

شانيل في لوس أنجلوس بمجموعة مستوحاة من نجوم السينما في التاسع من مايو

على خطى دار لويس فيتون تتجه جوتشي الى سيول لعرض مجموعتها الجديدة في السادس عشر من مايو.

تتجه ماريا جراتسيا كيوري الى المكسيك لإطلاق مجموعة كروز 2024 والتي ستقام في العشرون من مايو وأكدت ماريا على إحضار روح الفن والشخصيات الملهمة من البلاد الذي احتل مكانة خاصة في قلب الدار من بدايته.

فيرساتشيه ودوا ليبا في مدينة كان الفرنسية تزامنا مع مهرجان كان في الثالث والعشرين من مايو.

أما لوي فيتون فسوف تكون وجهتهم هذا العام الى ايطاليا تحديدا جزيرة ايزولا بيلا.

واخترات دار الأزياء الأمريكية العريقة كارولينا هيريرا برئاسة ريس جوردون البرازيل لعرض مجموعة كروز لأول مرة خارج نيويرك.

