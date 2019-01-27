مجموعة زهير مراد لصيف 2019 ضمن فعاليات أسبوع الموضة في باريس

أطلق المصمم اللبناني العالمي زهير مراد مجموعته الراقية لصيف 2019 ضمن فعاليات أسبوع الموضة الفرنسية الراقية من باريس وقد اختار المصمم لوحة ألوان تدرجت من الأبيض الى الباستيل، ولكنه ركز بشكل خاص على تدرجات الأزرق من فيروزي وسماوي وأزرق كوبالتي ونيلي فصمم اكثر من خمسة وعشرين فستاناً باللون الازرق.

وكان زي Body Suit المرصع حاضراً بقوة كما لدى كل من ايلي صعب وشانيل إذ استعان المصمم العريق بالتول والساتان والجرسيه وساد التطريز الدقيق على قماش معقد ورقيق وطغى الطابع الدرامي على فساتين بقصة الأميرات ورأينا التطريز يصل الى الشورتات حتى.

"تمنّوا لي الحظ"

هذه كانت العبارات التي قالها المصمم قبل ساعات من العرض الذي يعوّل عليه الكثير،وقد صرف الكثير من الوقت والجهد لتنفيذه. ففي الكواليس خلية نحل لا تهدأ والعرض أتى ساحراً يقطع الأنفاس بروعة اللون الأزرق الذي أراده المصمم متلألئاً كما المحيط الذي يعكس بريقاً تحت سماء مليئة بالنجوم، لذا أطلق على المجموعة فكرة الأفق غير المحدود وهو يشبه تماماً خيال المصمم الذي لا ينضب.

ما القاسم المشترك بينه وإيلي صعب التي سبق عرضه بساعات قليلة؟

- BODY SUIT المطرز بالأحجار الكريمة والذي سجّل عودة الى الفساتين الراقية من فساتين سهرة ومناسبات ورأيناه أيضاً لدى شانيل التي صممت فستان زفاف على شكل بزة سباحة مع قبعة مطرزة.

لقد استوحى من جانحي الطائر القصة الأمامية وبرع في التلاعب بالتكسيرات لتمويج الصدر بطريقة فنية بارعة.

- سادت الفساتين ذات القصات غير المتجانسة اي THE HIGH AND LOW DRESSES وهي الفساتين القصيرة من الأمام والطويلة من الخلف وتلاقى مع دار رالف أند روسو في التنانير المصنوعة من التول المزدان بكشاكش.

كما أحببنا فكرة التطريز الثقيل على قماش شفاف فلا تكاد اكمامه مرئية، ويخال من يشاهد فستان الزفاف أنه مطرز على قوام المرأة وتكتمل الإطلالة مع أكسسوار الشعر العريض المزود بطرحة طويلة أكثر من الفستان المصمّم بقصة الأميرات.

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