مجموعة من أجمل الرسائل والمسجات لشهر رمضان 2020

اقترب شهر رمضان المبارك وفيه يتبادل المحبون والأقارب والأصدقاء أجمل التبريكات والتهاني بهذه المناسبة الفضيلة، عبر الهاتف الخلوي وتطبيقاته كالواتساب والرسائل القصيرة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي كتويتر وفيسبوك.

اخترنا لكم أعزائي مجموعة رسائل قصيرة SMS لتهنئوا بها أحباءكم في شهر رمضان المبارك 2020:

- غسل الله قلبك بماء اليقين وأثلج صدرك بسكينة المؤمنين ووفقك فى شهر الصائمين

- إذا سبقتنى بالتهنئة فهذا لكرم اخلاقك وفضلك. وإن سبقتك فذلك لمكانتك وقدرك. لك منى كل الود والتقدير والاحترام ورمضان كريم

- رمضان كريم . أسال الله لك راحة تملئ نفسك ورضا يغمر قلبك وعملا يرضى ربك وذكرا يشغل وقتك وعفوًا يغسل ذنبك وفرحا يمحو همك وإيماناً يشرح صدرك ونورًا يعلو وجهك

- تهنئة ممزوجة بايات القرآن تحفظك من كل شيطان وتبارك لك قدوم شهر رمضان

- بريحة العطر والمسك والعود .. رمضان علينا وعليكم يعود .. شهر الخير والكرم والجود .. تهاني لكم من قلب ودود.

- الله يزيد هالوجه المنور نور.. ويعطيه من حلا الحور .. ويبلغه رمضان وهو مسرور

- اهديك عطر الورد والوانه .. وارسل جواب انت عنوانه .. واهنيك بقدوم رمضان وايامه

- لأحلى قمر.. عطر وزهر.. مع كرت.. يقول : رمضان مبارك قبل كل البشر

- عسى رمضانك مبارك.. وكل لحظاتك تبارك .. وجنة الخلد داري ودارك .. والنبي جاري وجارك ..

- أبعث سلامي مع الطير.. واسبق الكل والغير .. وأقول لك : ((كل رمضان وأنت بخير))

- أقر الله عينك فى رمضان بلذة الأسحار .. وصحبة الاخيار .. ورحمة الغفار .. وجنة الأبرار

- الله يملأ قلبى وقلبك بالقرآن ويجمعنى بك فى ظل الرحمن .. ويبلغنا سويا بركة شعبان وعتق رمضان وغفران الكريم المنان .. ويجمعنا ومن يحبنا فى دار الجنان

- رفع الله قدرك .. وفرج كربك .. وبلغك شهرك الذى أحبه ربك .. ودمت لمن أحبك

- كل عام وأنت إلى الله أقرب .. ولفعل الطاعات أسبق .. وإلى الجنة أرغب

- بلغك الله العشر .. ورفع عنا وعنك الشر .. وأكرمك بليلة القدر .. وأسعدك طول الدهر

- نسأل الله أن يجعله علينا خير شهر وبركة وان يمن علينا بالخير وان يغفر ذنوبنا كاملة وان يوفقنا الى صيامة وقيامة .

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