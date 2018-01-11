مجوهرات النجمات في حفل الغولدن غلوب 2018

استقبلت سجادة حفل جوائز الغولدن غلوب لعام 2018 مجموعة من أجمل النجمات العالميات اللواتي تزين بالمجوهرات الفخمة التي تناسبت مع الفساتين الراقية

ولا تكتمل زينة أي امرأة دون المجوهرات المرصعة بالأحجار الماسية والأحجار النفيسة واللؤلؤ حيث تألقت النجمات في حفل الجولدن غلوب بمجوهرات آخاذة من أشهر دور المجوهرات العالمية مثل بياجيه وميسيكا وتيفاني وغيرها من الأسماء العالمية.

إليك مجموعة من أجمل وأفخم مجوهرات النجمات من حفل جوائز الغولدن غلوب لعام 2018، ما رأيك بها؟

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