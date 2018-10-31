يعتبر تناول الرمان وعصيره آمنا للحوامل والمرضعات

تتميز فاكهة الرمان بطعمها المميز ولونها الذي يضيف شكلاً مشهياً للأطعمة والعصائر، ويجب الحرص على تناول الرمان أو شرب عصيره الطبيعي 100% وتجنّب شراء المنتجات المحتوية على الأصباغ والسكّر والنكهات لضمان الحصول على فوائده، حيث إنّه يعتبر غذاء آمناً، وسوف نتحدث في هذا المقال عن محاذير تناول الرمان:

1- يعتبر تناول الرمان وعصيره آمنا للحوامل والمرضعات ولكن لا يوجد معلومات كافية عن أمان استخدام منتجات الرمان الأخرى مثل مستخلصاته أثناء فترات الحمل والرضاعة، ولذلك يجب تجنّبها.

2- يجب أخذ الحيطة والحذر عند تناول عصير الرمان من قبل الأشخاص المصابين بانخفاض ضغط الدم، حيث إنّه يخفض من ضغط الدم، مما يرفع من خطر انخفاض الضغط بشكل كبير لديهم .

3- يجب أخذ الحيطة والحذر عند تناول الرمان من قبل الأشخاص المصابين بحساسيات من النباتات.

4- نظراً لتأثير عصير الرمان على ضغط الدم، يجب تجنّب تناوله قبل مواعيد العمليات الجراحية بأسبوعين، وذلك لتجنّب تعارضه مع التحكم في ضغط الدم أثناء العمليات.

5- يجب أن تتم استشارة الطبيب قبل تناول الرمان أو عصيره أو مستخلصاته في حال تناول الأدوية التي تتفاعل معه، ويجب أن يتمّ ذكرجميع الأدوية المتناولة للطبيب للتأكد من أمان تناولها مع الرمان أو منتجاته.

6- التفاعلات الدوائية يتفاعل الرمان مع الأدوية التي يعمل الكبد على تغييرها عن طريق (Cytochrome P450 2D6 (CYP2D6) substrates)، مثل عقار (Amitriptyline) وعقار (Codeine) وعقار (Desipramine) وعقار (Flecainide) وعقار (Fluoxetine) وعقار (Ondansetron) وعقار (Tramadol) وغيرها، كما أنّه يتفاعل مع أدوية الضغط بسبب تأثيره الخافض للضغط، مما يمكن أن يسبب انخفاضاً كبيراً في ضغط الدم، ويتفاعل أيضا مع عقار (Rosuvastatin) مُخفّضاً قدرة الكبد على التخلّص منه، ممّا يرفع من خطر أعراضه الجانبية. (5) يجب أن يتم إعلام الطبيب بجميع الأدوية التي يتناولها الشخص قبل تناول الرمان ومنتجاته.

المزيد:

الرمان.. يحمي من السكتة ويفتح الشرايين

فوائد الرمان للجنس

فوائد الرمان للحامل والجنين بالتفصيل