مخاطر تجفيف الملابس داخل المنزل

في فصل الشتاء تواجه ربات المنازل العديد من المشاكل وأهمها مشكلة تجفيف الغسيل ولحل هذه المشكلة يقوم البعض بنشر الغسيل داخل بيوتهم على الأعمدة الخاصة بالتدفئة المركزية أو على منشر الغسيل أو حتى على الأريكة من أجل تجفيفها.

ووفق دراسة حديثة أن هذا الأمر ينطوي على مخاطر صحية قد تجعل الناس أكثر عرضة للإصابة بمرض الربو ومشاكل صحية أخرى.

ويسبب تجفيف الملابس داخل المنزل مرضاً خطيراً جداً اسمه "داء الرشاشيات الرئوي" ويعتبر هذا الداء نوع من الفطريات التي تنتج عن استنشاق الغبار والجراثيم.

ويمكن لهذا الداء أن يضرب الجيوب الأنفية، الرئتين وخلايا الدم، وقد يكون في بعض الحالات سريع الانتشار عن طريق الدم فيؤثّر على الدماغ، القلب، الكبد والكلى ويسمى عندها داء الرشاشيات الغازية الذي يضعف النظام المناعي.

والجدير بالذكر أنّ تجفيف الملابس داخل المنزل يزيد من نسبة الرطوبة لأكثر من 30% ما يشكل ذلك بيئة مناسبة لتكاثر الجراثيم.

وقد أصدر البروفيسور "ديفيد ديننغ" وفريقه من المركز الوطني للرشاشيات في مانشستر تحذيره من تجفيف الملابس داخل المنزل بعد تنامي عدد المرضى الذين يستنشقون الأبواغ الفطرية للرشاشيات.

ويقول الطبيب أن خطورة التجفيف عند من يعاني من ضعف مناعي كبيرة ويمكن أن يسبب ذلك عند مرضى الربو السعال وقد تسبب الرشاشيات حالة لا يمكن إصلاحها فتؤدي إلى الوفاة، أو تدمير الرئتين والجيوب الأنفية عند الأشخاص الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة.

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