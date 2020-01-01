طرق إزالة رائحة الرطوبة من ملابس الشتاء

تتسبَّب رائحة الرطوبة، التي تنتشر في ملابس الشتاء بالإزعاج، وقد تحمل تأثيرًا سلبيًّا على الصحَّة. في الآتي، طريقة إزالة رائحة الرطوبة عن الملابس في الشتاء:

• من الضروري العثور على مصدر رائحة الرطوبة في المنزل، وذلك من أجل التخلّص منها بصورة تامَّة. وفي بعض الأحيان يكون من السهل العثور على مصدر رائحة الرطوبة ، مثل: الملابس المبلّلة المتروكة في حقيبة مقفلة، إلَّا أنه قد يصعب في أحيان أخرى، فقد تظهر الرطوبة في أي مكان في المنزل، بدءًا من السجَّاد والأثاث، وصولًا إلى المراتب وكسوة الجدار الخشب.

• تتمثّل إحدى الطرق الشائعة في نقع البياضات في خليط مؤلَّف من الخلّ والماء لساعة، ثمّ غسل الملابس كالمعتاد باستخدام مسحوق الغسيل.

• تُغسل الملابس باستخدام مزيل الرائحة المتوافر في المتاجر، والذي عادة ما يكون على شكل سائل أو مسحوق. علمًا أنّ مزيلات رائحة الرطوبة مصمّمة خصِّيصًا لامتصاص الروائح الكريهة من دون إتلاف الملابس.

• توضع أوراق جافّة بين كل قطعة ملابس وأخرى، ممَّا يخفّف من انتشار الرائحة بين الملابس.

• تُستخدم أكياس مفرغة من الهواء، وذلك في حال الرغبة بعدم استخدام الأوراق الجافة، أو الصناديق العاديَّة، وهذه الأكياس التي تباع في الأسواق المحلية تحتوي على خاصيّة تفريغ الهواء الكامل بعد وضع الملابس فيها، ممَّا يحدّ من انتشار البكتيريا وتراكم غازاتها المنبعثة منها، أو قتلها إن وجدت.

• توضع الملابس في أماكن مناسبة بعيدة عن الرطوبة، وفي حرارة معتدلة، وجافّة، كما يجب الابتعاد عن الأدوار السفلية لأنَّ الحرارة فيها أو الرطوبة تفسدان الملابس.

• يُنظّف مكان التخزين قبل وضع الملابس للتأكد من خلوّه من الأوساخ والأتربة.

• تُستخدم حبوب القهوة من خلال وضعها بين الملابس، أو البيكنج صودا أو الخلّ وذلك في وعاء بغرفة التخزين.

• تُغسل الملابس جيّدًا، مع استخدام المنظفات العطرية، وتجفيف الملابس تمامًا.

• تستخدم المياه الساخنة مع المنظفات للتأكّد من قتل الرطوبة وتبخّر الرائحة الكريهة. وفي حال كانت الأقمشة غير قابلة لوضعها في الماء الساخن، يجب وضعها في ماء بارد، مع غسل الملابس لأكثر من مرَّة.

يُنصح بعد ذلك باستخدام الطرق السابقة قبل التخزين لتفادي المشكلة مرة أخرى.

• عند استخدام مُعطِّر للغسيل قوي وفعّال، فهو يبقي على رائحة الملابس جميلة طويلًا، كما يجب البدء بالملابس التي تعلق الرائحة بها، إذ يزيل المعطر الميكروبات والكائنات الحية الدقيقة التي تدخل إلى الملابس نظرًا لانتشارها في المحيط، وتنفسها في هذا المكان المغلق وإخراجها لغازات لا نشعر بها تتراكم وتنشأ الرائحة.

• يجب التأكّد من جفاف الملابس تمامًا قبل تخزينها لأّن الرطوبة تعدّ السبب الأول لظهور الرائحة الكريهة للملابس بعد التخزين.

• يجب الحرص على وضع الملابس التي يراد تخزينها في أشعة الشمس، والهواء الطلق قبل تخزينها.

• من الضروري تهوية الدواليب والخزانات باستمرار، خصوصًا في الأيام المشمسة، وأيضًا إخراج الملابس وتعريضها لأشعة الشمس يقضي على الروائح، والجراثيم، حتى إن كانت مغسولة للتو.

• توضع قطع من الصابون المعطر بين الملابس المخزنة، وغير المخزنة لإبعاد الروائح عنها.

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