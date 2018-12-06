مخاطر تغطية طفلك وهو في العربة!

تغطية الطفل بقطعة قماش يسبب في حدوث ارتفاع مفاجيء في درجة الحرارة

هل أنت عزيزتي الأم ممن يقومون بتغطية الأطفال أثناء السير بعربة القطار؟ إذن هنا يجب عليكِ التفكير جيدًا، حيث أثبت باحثون أن مثل هذا التصرف يشكل خطورة كبيرة على صحة طفلك، وذلك بحسب ما ورد في موقع babycentre.

حيث يقول الأطباء أن تغطية الطفل بقطعة قماش حتى وإن كانت خفيفة، قد يتسبب في حدوث ارتفاع مفاجيء في درجة الحرارة، مما قد يعرض طفلك للإصابة ببعض المشاكل الصحية مثل الاختناق.

كما أن ارتفاع درجة الحرارة يجعل الطفل يفكر وكأنه عاد مرة أخرى لرحم والدته، مما قد يجعله يتوقف عن التنفس دون أن تدري. لهذا يقول الأطباء أن عربة الطفل المغطاة من الشمس تكون أكثر حرارة بـ 15 درجة مئوية أكثر من تلك العربة الغير مغطاة.

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