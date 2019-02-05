مخاطر تناول الدجاج المقلي يوميًا

يؤدي تناول وجبة أو أكثر من الدجاج المقلي في اليوم إلى زيادة احتمال الوفاة المبكرة بنسبة 13 في المائة

توصلت دراسة إلى أن الوجبة اليومية من الدجاج المقلي يمكن أن تزيد من خطر الوفاة المبكرة، وقد تم ربط الاستهلاك المفرط من الأطعمة المقلية بمرض السكري وأمراض القلب والسمنة.

وأشارت صحيفة “الإندبندنت” في تقرير لها إلى قيام فريق باحثين من جامعتي “أيوا” و “واشنطن” الأمريكتين بإجراء دراسة لتحديد كيف يؤثر تناول الأطعمة المقلية على النساء بعد سن اليأس.

وقالت في تقريرها الذي ترجمته “عربي21″، إنه “منذ فترة طويلة تم توثيق الآثار الضارة لاستهلاك كميات كبيرة من الأغذية المقلية، مع الآثار السلبية بما في ذلك زيادة خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب والسمنة”.

وفي حين، قد يعتقد البعض أن تناول كمية صغيرة من الطعام المقلي في اليوم لا يمكن أن تسبب أي ضرر، وجد الباحثون أن ذلك قد يؤدي إلى الوفاة المبكرة الناجمة عن مشاكل القلب والأوعية الدموية.

لهذا السبب لا تأكل المقالي بعد سن الـ 50!

وأجرى الباحثون تقييما لبيانات شملت أكثر من 100 ألف امرأة تتراوح أعمارهن بين 50 و 79 عاما، والتي تم جمعها من خلال استبيان قامت به مبادرة صحة المرأة (WHI).

والنساء اللاتي حللت معلوماتهن في إطار الدراسة، كن مشتركات في مبادرة صحة المرأة بين الأعوام 1993- 1998، ثم تم رصدها حتى تشرين الثاني/فبراير 2017، وعلى مدار فترة 19- 24 سنة، وتوفيت 31.588 من النساء، وكان أكثر من 9 آلاف من هذه الوفيات سببها مشاكل تتعلق بالقلب، وأكثر من 8 آلاف سببها السرطان وأكثر من 13 ألفا لأسباب أخرى.

وقام العلماء بتقييم كمية الطعام المقلي الذي يستهلكه المشاركون بانتظام، بما في ذلك أطباق مثل الدجاج المقلي والسمك المقلي والبطاطس المقلية.

8 أمور أنجزها قبل بلوغك سن الـ 50

وبعد أخذ عوامل نمط الحياة الأخرى بعين الاعتبار، خلص الفريق إلى أن تناول الطعام المقلي كل يوم كان أكثر عرضة للارتباط بموت سابق لأوانه ناتجا إما عن مشكلة متعلقة بالقلب أو سبب آخر غير تناول الأطعمة المقلية بشكل أقل.

وأدى تناول وجبة أو أكثر من الدجاج المقلي في اليوم إلى زيادة احتمال الوفاة المبكرة بنسبة 13 في المائة من أي سبب أخر، وزيادة خطر الوفاة بسبب حالة القلب والأوعية الدموية بنسبة 12 في المائة.