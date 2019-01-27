8 أمور أنجزها قبل بلوغك سن الـ 50

العلاقات الوثيقة مهمة للصحة والسعادة

قد يكون الشيء الوحيد الذي يجعلك تشعر بسلب أيام العمر هو الشعور بأنك لم تحقق كل الأشياء التي كنت تتمناها في سن المراهقة أو العشرينيات أو الثلاثينيات، لكن بحسب شبكة بزنس إنسايدر، نحن لا نتحدث عن تسلق جبل كيليمانجارو أو تسلق إيفرست أو أن تصبح مليارديراً، نحن نتحدث عن أن نصبح أشخاصاً أسعد وأكثر صحة قبل الوصول لسن الـ50، ولذا، فإليك النصائح التالية التي تعينك قبل وصولك هذه السن.

توجيه شخص ما

في هذه المرحلة من حياتك، ربما جمعت الكثير من المعرفة حول حياتك المهنية. اغتنم هذه الفرصة لمشاركة هذه الحكمة مع شخص آخر سواء كان أصغر سنا أو حتى ما إذا كانوا يعملون في مجال آخر.

أصحاب هذه الأبراج يفضّلون أن يكون شريك حياتهم شخصية غامضة!

الاعتذار

كل ابن آدم خطاء. لكن الاعتذار ليس شيئًا يأتي بشكل طبيعي مع الجميع.. ووفقًا لما قاله كيري أومالي، المتخصص في الاتصالات التسويقية، فإن الخطوات اللازمة للاعتذار الناجح في العمل تشمل التصرف بسرعة، والظهور شخصيًا، وشرح ما حدث، وكيف ستتجنب المشكلة في المستقبل، قائلاً «أنا آسف»، وجعل إمكانية لاسترداد الأمور.

قضاء بعض الوقت منفرداً

العلاقات الوثيقة مهمة للصحة والسعادة، لكن لا مانع من قضاء بعض الوقت في عزلة.. كما كتب كال نيوبورت، وهو أستاذ مشارك في علوم الكمبيوتر في جامعة جورج تاون، وحده الوقت يسمح لك «بمعالجة وتنظيم العواطف المعقدة». بالإضافة إلى ذلك، فإنه يتيح لك الفرصة للقيام بما يسميه نيوبورت «العمل العميق»، وهو النوع الذي يتطلب تركيزًا عميقا.

كشف الكذب

يرى البعض من الخبراء مع طول سنوات الخبرة تنمو لدى الفرد قدرة على كشف الكاذبين كمهارة حياة يجب أن يتحلى الجميع ولو بجزء منها.

خفف من توقعاتك

ربما كنت في علاقة لسنوات بأفراد كثر في الأسرة والعائلة والأصحاب والأقرباء والزملاء والمعجبين، أو ربما كنت بدأت للتو علاقة صداقة أو زواج جديد. في كلتا الحالتين، من المفيد أن تعرف أن حياتك وبالذات العاطفية لن تكون دائمًا وردية.

إدارة الإجهاد

الحياة مرهقة، لكن إدارة الإجهاد والتعب ليكون بشكل أقل هو عمل رائع. فالتخلص من الأشياء التي تقلق بشأنها أكثر مفيد في إدارة المخاوف. أكثر الناس نجاحاً في العالم فهموا ذلك بالفعل.

طلب النصح

هذه هي مهارة أساسية لأي شخص بالغ، ووفقا لآدم جالينسكي، أستاذ الأعمال في كلية كولومبيا لإدارة الأعمال، فإن إحدى الطرق المهمة للحصول على ما تريد هو رؤية الأشياء من منظور شخص آخر. وهناك أداة أخرى بطلب النصيحة من الناس.

الاستماع بدون كلام

«يجب عليك ألا تتحدث دائمًا حالمًا ينتهي الشخص الآخر».. قد يكون من المغري الانغماس في تجاربك الخاصة ولديك على الأرجح العديد من الأشياء المثيرة للاهتمام. لكن مهارة الحياة هي تعلم كيفية التحلي بالصبر والسماح لشريك المحادثة الخاص في التحدث.

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