من المغري أن تتناول كوب من الفرابوتشينو كل يوم، خاصة بعد يوم طويل حار وتريد مشروبًا لطيفًا باردًا لتهدئتك. حتى في الليالى الباردة، فهو مشرب منعش مفضل أيضاً. ولكن ليس لمجرد أن مشروبًا باردًا مثلجًا ولذيذًا، فهذا يعني أنه من الذكي شربه كل يوم.

إليكِ بعض الأثار الجانبية الضارة لتناول مشروب فرابوتشينو يومياً وبحسب ما جاء في "موقع حلوة"، تعرفي عليها:

مخاطر تناول مشروب الفرابتشينو كل يوم

تناول مشروب فرابتشينو كل يوم يسبب زيادة الوزن

وفقًا لكاثرين زيراتسكي، أخصائية التغذية المسجلة والمرخصة، فيحتوى مشروب الفرابوتشينوا علي مئات السعرات الحرارية، يحتوى الفرابوتشينو علي القهوة السوداء وبها 100 سعر حرارى والسكر والحليب والكراميل وبه 370 سعرة حرارية، ويعد هذا كمية كبيرة للغاية من السعرات الحرارية لمشروب واحد فقط.

وثبت أيضأ، أن السعرات الحرارية الزائدة تسبب زيادة الوزن بين الناس. وفقا لمنظمة الصحة العالمية، "السبب الأساسي للسمنة وزيادة الوزن هو عدم توازن الطاقة بين السعرات الحرارية المستهلكة.

تناول مشروب فرابتشينو كل يوم يسبب الإصابة بالسكرى

لا تتفاجأ عندما تعلم أن مشروب الفرابوتشينو اللذيذ يختوى علي مسبة عالية من السكر على سبيل المثال، يحتوي على 57 جرامًا من السكر المضاف في مشروب سعة 16 أونصة، وفي الوقت الذى توصي به جمعية القلب الأمريكية بأن يستهلك الرجال 36 جرامًا من السكر المضاف بينما تحدده النساء بـ 25 جرامًا يوميًا.

بشكل أساسي يعنى تناول الفرابوتشينو كل يوم أنك تستهلك بالفعل أكثر بكثير من المدخول اليومي الموصى به من السكر، أكثر من يومين إذا كنت امرأة. مما يجعلك أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري. خلصت دراسة أجريت عام 2015 من مجلة التحقيقات حول مرض السكري إلى أن "تناول المشروبات المحلاة بالسكر كان مرتبطًا بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2". يمكن أن يؤدي مرض السكري أيضًا إلى العديد من المشاكل الصحية الأخرى.

تناول مشروب فرابتشينو كل يومظهور حب الشباب

بالنسبة للبالغين الذين لديهم بشرة معرضة لحب الشباب، قد لا يكون اختيار شرب فرابتشينو كل يوم هو أفضل فكرة. في الواقع، بالنسبة لأي شخص، يمكن أن يؤدي شرب مشروبات القهوة المجمدة السكرية إلى حب الشباب، وذلك لاحتواؤه علي الكثير من منتجات الألبان.

حيث، أن استهلاك منتجات الألبان بشكل يومي يمكن أن يؤدي إلى تكسر بشرتك. وجدت دراسة أجريت عام 2012 ونشرت في مجلة "دى أم سي" للمراض الجلدية، أن "النظام الغذائي الذى يحتوى علي نسبة السكر والحليب والآيس كريم كانت مرتبطة بشكل إيجابي بظهور حب الشباب".

تناول مشروب فرابتشينو كل يوم قد تكون أكثر عرضة لأنواع معينة من السرطان

السرطان كلمة كبيرة ومخيفة - وربما لم تكن تعلم بأنه ممن الممكن إقرانها بمشروب القهوة المفضل لديك. اتضح، مع ذلك ، أن معظم مكونات فرابوتشينو، يمكن أن تعرضك لخطر الإصابة بالسرطان. يحتوى المشروب علي نسبة عالية من السكريات تصل إلي 62 جرام، ليس هذا الرقم مرتفعًا فحسب، بل إنه يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

ووفقاً لدراسة أجريت عام 2012، ونشرت في المجلة الدولية للسرطان إلى أن "السكريات المضافة كانت مرتبطة بشكل إيجابي بخطر الإصابة بسرطان المريء كما تم الكشف على ارتباط بين السكريات المضافة و "خطر الإصابة بسرطان الأمعاء الصغيرة" و "زيادة خطر الإصابة بسرطان الجنبي".

تناول مشروب فرابتشينو كل يوم يمكن أن تعاني من آلام المفاصل

قد يبدو ألم المفاصل وكأنه شيء يجب أن تقلق بشأنه فقط في سن الشيخوخة، ولكن الحقيقة هي: الالتهاب، وليس العمر، هو السبب الجذري لألم المفاصل. تحتوي شروب فرابوتشينو على أكثر من ضعف المدخول اليومي الموصى به من السكر وهذا ما يسبب المتاعب لمفاصلك.

تناول مشروب فرابتشينو كل يوم يسبب الإكتئاب

وجدت دراسة، أن " شرب القهوة أو الشاي بدون أي مادة تحلية يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالاكتئاب، من ناحية أخرى، أفادت الدراسة أن الاستهلاك المتكرر للمشروبات المحلاة ... قد يزيد من خطر الاكتئاب بين كبار السن".

تناول مشروب فرابتشينو كل يوم يساعد على الشيخوخة المبكرة

يمكن أن يسبب السكر في تدمير جسمك بطرق لا تعد ولا تحصى ، كما تعلمون جيدًا، ولكن أحد الآثار الجانبية غير المعروفة للسكر هو قدرته على التقدم في السن للشخص الذي يستهلكه. حيث، يرتبط السكر الزائد بالبروتينات في مجرى الدم وينتج جزيئات ضارة تسمى "اجيس"، التى تعمل بشكل مرعب علي سرعة التقدم في الشن والشيخوخة المبكرة عن طريق هدر مخازن الكولاجين الخاصة بك.

تناول مشروب فرابتشينو كل يوم يسبب الكبد الدهني

وفقاً لموقع "هيلث لاين"، الكبد الدهني يحدث عندما يتراكم الكثير من الدهون في خلايا الكبد. كما كتشفت دراسة نشرت عام 2015 في مجلة أمراض الكبد أن "استهلاك المشروبات المحلاة بالسكر العادية ارتبط بخطر أكبر للإصابة بأمراض الكبد الدهنية، خاصة لدى الأفراد الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة.

تناول مشروب فرابتشينو كل يوم يسبب تليف الكلى

وفقا للمؤسسة الوطنية للكلى، فإن تناول الكثير من السكر يمكن أن يسبب تلف بالكلى لدى مرضى السكر، هذا لا يعني أنه إذا لم تكن مريض بالسكرى، فيمكنك تناول كل السكر الذي تريده دون القلق بشأن أي ضرر يلحق بكليتيك. وقد وجدت دراسة أجريت عام 2013 من قبل قسم الطب الوقائي وعلم الأوبئة في كلية ستريتش لأبحاث الطب في إلينوي أن هناك دورًا عرضيًا للسكر في العديد من عوامل خطر الإصابة بأمراض الكلى، بما في ذلك زيادة مستويات حمض اليوريك في الدم والسكري والسمنة، السكر قد يضر أيضا الكلى عن طريق آليات أخرى".

وأخيراً، نعلم جيداً، أن طعم فرابوتشينو رائع، وعلى الرغم من شربه من حين لاخر ليس من المرجح أن يسبب لك ضررا خطيراً، لكن شربه يوميًا يمكن أن يؤدي إلى تلف الأعضاء، ولهذا، فمن الممكن تناول قهوة إسبريسو أو قهوة سوداء غير المحلاه بدلا منه.

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