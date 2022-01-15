فوائد التفاح للبشرة..وهل يجب اعتماده كروتين عناية؟ 

يعرف معظمنا التعبير الشهير الذي يقول " تفاحة في اليوم تبقي الطبيب بعيدًا"، ومن المعروف أن فوائد التفاح للبشرة شهيرة، كما أن لهذه الفاكهة فوائد صحية أخرى، حيث إنها مصدر رائع للألياف، ويمكنها تحسين صحة أمعائك، ويمكنها حتى تقليل خطر الإصابة بمرض السكري والسكتة الدماغية.

فوائد التفاح للبشرة

يمنع شيخوخة الجلد المبكرة

كما تشير ناجية الشيخ، طبيبة الأمراض الجلدية ومؤسسة One Skin Clinic، إن مستخلص التفاح مليء بالأحماض الفينولية والفلافونويد، وهما مكونان غالبًا ما يتم العثور عليهما في الفواكه.

وأشارت دراسة أجريت عام 2019 إلى أن الأحماض الفينولية جزء أساسي من نظام غذائي متوازن، لأنها مليئة بمضادات الأكسدة وتقدم مجموعة واسعة من الفوائد الصحية.

وأوضحت مراجعة عام 2016 أن مركبات الفلافونويد ضرورية أيضًا لخصائصها المضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا ومضادة للسرطان، ومع ذلك، تحتوي العديد من منتجات العناية بالبشرة المضادة للشيخوخة أيضًا على هذه المكونات.

وتوضح الشيخ: "يعتبر مستخلص فاكهة التفاح مكونًا مفيدًا نظرًا لتركيبه الغني من المواد الكيميائية النباتية، حيث تمتلك الفلافونويد نشاطًا مضادًا للأكسدة، مما يساعد على حماية الجلد من أضرار الجذور الحرة الناجمة عن التعرض للأشعة فوق البنفسجية والتلوث والعوامل البيئية الأخرى".

قد يمنحك توهجًا نديًا

يعتقد الكثير من الناس أن وضع خل التفاح على الجلد يمكن أن يساعد في تحسين نضارة البشرة، وخل التفاح هو مشتق من التفاح يحتوي على حمض الخليك وحمض الستريك، وأظهرت دراسة أجريت عام 2021 أن حمض الخليك له خصائص مضادة للأكسدة يمكنها حماية الجلد من العدوى، ومن المهم ملاحظة أنه يمكن أن يكون ضارًا بالجلد عند استخدامه بشكل غير صحيح.

كما أظهرت إحدى الدراسات لعام 2018، أنه قد يساعد حمض الستريك في التخلص من الطبقة الخارجية الباهتة لبشرتك، مما يكشف عن بشرة ندية ونضرة تحتها.

قد يساعد في تقليل حب الشباب

يمكن أن يكون التفاح مفيدًا أيضًا لحب الشباب، كما أوضحت دراسة أجريت عام 2018، حيث أن حمض الستريك الموجود في خل التفاح قد يساعد أيضًا في تقليل الالتهاب مثل حب الشباب، ومع ذلك، فإن الكثير منها يمكن أن يؤدي إلى تلف الجلد.

ويعتبر مستخلص فاكهة التفاح إضافة ممتازة لتطبيقات العناية بالبشرة، حيث إنه يحتوي على محتوى غني من الفيتامينات بما في ذلك فيتامينات A و C وكذلك الزنك، وهي مركبات يعتقد أنها تعزز البشرة الصافية والصحية.

يحافظ على ترطيب البشرة

يحتوي التفاح على كمية كبيرة من فيتامين هـ، حيث أظهرت دراستان قديمتان أن التفاح له خصائص ربط الماء التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على تغذية البشرة وترطيبها.

كيفية استخدام التفاح في العناية بالبشرة

كما توضح شارين شيفر، المؤسس المشارك لـ Skinfluencer: "من المعترف به على نطاق واسع من قبل أطباء الأمراض الجلدية الخبراء أن التفاح وخلاصة فاكهة التفاح يمكن أن تكون مكونات مفيدة عند صياغتها بشكل صحيح".

وتقول شيفر إن مجرد وضع شرائح من التفاح على وجهك يمكن أن يمنحك دفعة سريعة للترطيب، وتتابع: "سيحافظ فيتامين هـ في التفاحة على نعومة البشرة وترطيبها، بينما سيثبت العصير الموجود في الشرائح البشرة ويساعد في الحفاظ على توازن درجة الحموضة الطبيعي للبشرة".

ولحب الشباب، جربي استخدام التفاح المهروس مع كريمة الخفق الثقيلة أو حليب جوز الهند، حيث تقول شيفر: "التفاح المهروس الممزوج بكريمة الحليب يوفر الراحة لحب الشباب، وإن استخدام هذه الخلطة بانتظام على الجلد سيساعدك على إزالة البقع الداكنة من بشرتك وتقليل ظهور البقع".

للمزيد من صحتك وجمالك:

طبيب البوابة: طريقة أكلك تحدد نوع شخصيتك