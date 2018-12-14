مخاطر قلة النوم عند الأطفال

يحاج الطفل لفترة نوم كافية (shutterstock.com)

كشفت دراسة جديدة أن فترة النوم غير الكافية مرتبطة بأسلوب الحياة غير الصحي بين الأطفال والمراهقين. وذكر موقع «ساينس ديلي» المعنيّ بشؤون العلم، أن النتائج تُظهر أن فترة النوم غير الكافية مرتبطة بالعادات الغذائية غير الصحية، مثل عدم تناول الفطور، وتناول الوجبات السريعة والحلويات بانتظام.

كما أنه جرى ربط فترة النوم غير الكافية بزيادة فترات الجلوس أمام التلفزيون أو الحاسب الآلي.

7 نصائح لتحافظي على صحة طفلكِ في المدرسة

وقال المشرف على الدراسة لابروس سيدوسيس، وهو رئيس قسم علم الحركة والصحة بجامعة روتجرز في نيوجيرسي: «طبقاً للدراسة التي أُجريت على أكثر من 177 ألف طالب، نام نحو 40 في المائة من التلاميذ فترة أقل مما يُنصح بها، وجرى ربط مستويات النوم غير الكافية بالعادات الغذائية السيئة وزيادة التعرض للشاشات والبدانة في كلا الجنسين».

ونُشرت نتائج الدراسة في دورية طب النوم السريري.

وتنصح الأكاديمية الأميركية للطب السريري بأنه ينبغي على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 6 و12 عاماً بالنوم من 9 إلى 12 ساعة بشكل منتظم من أجل صحة أفضل. ويجب على المراهقين من 13 إلى 18 عاماً النوم من ثماني إلى عشر ساعات. وجرى الحصول على هذه البيانات من استطلاع حول الصحة في مدرسة في اليونان شارك فيه 177091 تلميذاً بين سن الثامنة والـ17 عاماً.

هل تؤثر الهواتف الذكية قبل النوم على صحة الأطفال؟

وجرى تصنيف الأطفال الذين ناموا في العادة أقل من تسع ساعات يومياً، والمراهقين الذين ناموا أقل من ثماني ساعات يومياً على أنهم لم يحصلوا على نوم كافٍ.

وتبين أن المراهقين الذين ينامون فترات نوم غير كافية لديهم مستوى أقل من اللياقة البدنية والنشاط البدني.