أضرار ومخاطر مكعبات مرق الدجاج

مكعبات مرق الدجاج يؤدى إلى تدمير خلايا المخ خاصة للأطفال

استخدام مرق الدجاج الاصطناعية كثيراً هذه الأيام، لا سيما في الحساء وتوابل رقائق البطاطس الجاهزة وغيرها من الوجبات السريعة، ولكن هل تعرف حول حقيقة أن مرق الدجاج الصناعية أو الحساء الجاهز بها اضرار مخيفة عل صحة الانسان من خلال موقعنا ستعرف الحقائق عن أهم اضرار مرق الدجاج او اللحم الصناعية المخيفة.

ويوضح استشارى السمنة والنحافة، العديد من الأضرار التي تحدث للإنسان بعد تناولها على المدى البعيد:

1- يؤدى إلى تدمير خلايا المخ خاصة لدى الأطفال.

2- أحد الأسباب التي تساعد فى الإصابة بسرطان المعدة والقولون.

3- تؤدى إلى الإصابة ببعض الأمراض المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكر.

4- ينصح بابتعاد المرأة الحامل عن تناول أى أطعمة مضاف إليها تلك المكعبات، حيث إنها تتسبب فى تدمير خلايا المخ عند الأجنة.

كما ينصح بالابتعاد عن تناول تلك المكعبات بشكل نهائى، واستبدالها بالتوابل التى تضاف فى إعداد وسلق الدجاج، فيمكنك وضع القرنفل والقرفة والملح والفلفل وورق اللورى والحبهان أثناء سلق الدجاج، وستشعر أنها تعطيك نفس الطعم المتواجد فى "مكعبات مرق الدجاج بل وأفضل".

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