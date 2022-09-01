مخاطر وضع السرير تحت النافذة حسب فنغ شوي يقال بأن وضع سريرك تحت النافذة يمكن أن يجلب لك المخاطر وسوء الحظ. باعتبارها القناة الرئيسية لتدفق الهواء داخل وخارج الغرفة ، تأخذ النافذة الهواء النقي وتستبدله بالهواء الداخلي. في تبادل تدفق الهواء ، يتغير مجال Qi أو الطاقة الحيوية بشكل كبير.
مخاطر وضع السرير تحت النافذة حسب فنغ شوي
طاقة سلبية
إذا كان سريرك أسفل النافذة مباشرة ، فقد تتعرض لبعض المشاكل الصحية، ومن أبرزها:
- الأرق. بسبب تأثر نومك بالضوء الساطع وتدفق الهواء وستفقد طاقة جسمك ، مما يضر بصحتك وثروتك.
- القلق. يمكن أن يسبب وجود نافذة خلفك مباشرة وأنت نائم إلى الوهن العصبي الدماغي أو الصداع. كما أنه يجلب الشعور بالاكتئاب.
- الأمراض. يمكن أن يسب الهواء المتدفق من النافذة عدوى في الجهاز التنفسي العلوي ، مما يجعل من السهل الإصابة بنزلة برد عندما يتغير الموسم.
مخاطر وضع السرير تحت النافذة حسب فنغ شوي
7 حلول مقترحة للسرير تحت النافذة
من الأفضل أن تجعل النافذة بجانب سريرك. ولكن ماذا لو كان سريرك تحت النافذة ولا يمكنك تغيير وضعه؟ فيما يلي بعض الحلول:
- الغاء النافذة. ولكن هذا ممكن فقط في حالة وجود أكثر من نافذة، اما إذا كانت النافذة هي الوحيدة في غرفة النوم ، فلا يمكن إغلاقها.
- ضع لوحة خلفية مؤقتة خلف السرير. غطي النافذة بها ليلًا وحركها بعيدًا في الصباح للسماح بدخول الهواء النقي.
- اختر سريرًا بظهر مرتفع لتغطية النافذة بشكل فعال.
- اختر ستارة نافذة سميكة.
- ضع بعض الكتب أو الحلي على حافة النافذة لتقليل التأثير السلبي.
- إذا كانت النافذة فوق السرير مباشرة ، فيمكنك تحريكه إلى اليسار أو اليمين قليلاً لتقليل التأثير المعاكس. لا تستخدم هذه الطريقة إذا كانت ستؤثر على التصميم العام والشعور الجمالي لغرفة نومك.
- اختر سريرًا بطابقين مع مكتب تحته. وبهذه الطريقة ، لن يكون الجزء العلوي من السرير تحت النافذة بينما سيسهل المكتب الموجود تحته التهوية.
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