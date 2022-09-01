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مخاطر وضع السرير تحت النافذة حسب فنغ شوي

لانا فيصل عزت

لانا فيصل عزت

منشور 01 أيلول / سبتمبر 2022 - 02:40
مخاطر وضع السرير تحت النافذة حسب فنغ شوي
مخاطر وضع السرير تحت النافذة حسب فنغ شوي

مخاطر وضع السرير تحت النافذة حسب فنغ شوي يقال بأن وضع سريرك تحت النافذة يمكن أن يجلب لك المخاطر وسوء الحظ. باعتبارها القناة الرئيسية لتدفق الهواء داخل وخارج الغرفة ، تأخذ النافذة الهواء النقي وتستبدله بالهواء الداخلي. في تبادل تدفق الهواء ، يتغير مجال Qi أو الطاقة الحيوية بشكل كبير.

مخاطر وضع السرير تحت النافذة حسب فنغ شوي

مخاطر وضع السرير تحت النافذة حسب فنغ شوي

طاقة سلبية

إذا كان سريرك أسفل النافذة مباشرة ، فقد تتعرض لبعض المشاكل الصحية، ومن أبرزها:

  • الأرق. بسبب تأثر نومك بالضوء الساطع وتدفق الهواء وستفقد طاقة جسمك ، مما يضر بصحتك وثروتك.
  • القلق.  يمكن أن يسبب وجود نافذة خلفك مباشرة وأنت نائم إلى الوهن العصبي الدماغي أو الصداع. كما أنه يجلب الشعور بالاكتئاب.
  • الأمراض. يمكن أن يسب الهواء المتدفق من النافذة عدوى في الجهاز التنفسي العلوي ، مما يجعل من السهل الإصابة بنزلة برد عندما يتغير الموسم.

مخاطر وضع السرير تحت النافذة حسب فنغ شوي

7 حلول مقترحة للسرير تحت النافذة

من الأفضل أن تجعل النافذة بجانب سريرك. ولكن ماذا لو كان سريرك تحت النافذة ولا يمكنك تغيير وضعه؟ فيما يلي بعض الحلول:

  1. الغاء النافذة. ولكن هذا ممكن فقط في حالة وجود أكثر من نافذة، اما إذا كانت النافذة هي الوحيدة في غرفة النوم ، فلا يمكن إغلاقها.
  2. ضع لوحة خلفية مؤقتة خلف السرير. غطي النافذة بها ليلًا وحركها بعيدًا في الصباح للسماح بدخول الهواء النقي.
  3. اختر سريرًا بظهر مرتفع لتغطية النافذة بشكل فعال.
  4. اختر ستارة نافذة سميكة.
  5. ضع بعض الكتب أو الحلي على حافة النافذة لتقليل التأثير السلبي.
  6. إذا كانت النافذة فوق السرير مباشرة ، فيمكنك تحريكه إلى اليسار أو اليمين قليلاً لتقليل التأثير المعاكس. لا تستخدم هذه الطريقة إذا كانت ستؤثر على التصميم العام والشعور الجمالي لغرفة نومك.
  7. اختر سريرًا بطابقين مع مكتب تحته. وبهذه الطريقة ، لن يكون الجزء العلوي من السرير تحت النافذة بينما سيسهل المكتب الموجود تحته التهوية.

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