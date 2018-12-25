مخفوق الموز والزنجبيل لحرق الدهون

هل تبحث عن وصفة شهية ومغذية تساعدك على خسارة الوزن الزائد بطريقة آمنة. جرب تناول مخفوق الموز والزنجبيل. يحتوي الموز على البوتاسيوم والألياف والسكريات الطبيعية ومضادات الأكسدة التي تساعد في تغذية وتنشيط الجسم وتحقيق التوازن بين مستوى السكر في الدم. كما أنه يعزز الهضم الجيد من خلال مساعدة الجسم على امتصاص المغذيات.

اما الزنجبيل فيساعد على قمع الشهية وزيادة التمثيل الغذائي.

المقادير:

2 ملاعق كبيرة من بذور الكتان

1 كوب من التوت الأزرق المجمد

1 موز ناضج مجمد

1 ملعقة طعام زنجبيل مفرم

½ كوب من السبانخ

ثلج

الطريقة:

تمزج جميع المكونات معا.

هذا عصير يمكن أن يحل محل وجبة الإفطار.