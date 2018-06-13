مخلل الباذنجان بالفلفل

المخلّل من المقبّلات التي تقدّم بكثرة بجانب الأطباق الرئيسيّة، وخصوصاً في شهر رمضان المبارك، حيث تمتاز بمذاقها اللذيذ والرائع، كما تمتاز بكثرة أنواعها، مثل مخلّل الباذنجان، ومخلّل الخيار، واللفت، وغيرها كثير،وفي هذا المقال نقدم لكم طريقة عمل مخلل الباذنجان بالفلفل:

مقادير مخلل الباذنجان بالفلفل :

- أربع حبّات من الباذنجان الأسود الصغير.

- حبّة من الفلفل الحلو الأخضر.

- حبّة من الفلفل الحلو الأحمر.

- ثلاثة فصوص من الثوم.

- عصير حبّة من الليمون الحامض.

- ربع ملعقة صغيرة من الملح.

- ربع ملعقة صغيرة من مسحوق الكمّون.

- ربع ملعقة صغيرة من الصلصة الحارّة.

طريقة تحضير مخلل الباذنجان بالفلفل:

-أولاً نزيل عنق الباذنجان، ثمّ نسلقه في الماء مدّة خمس وأربعين دقيقة.

- ثم نفرم الثوم والفلفل بنوعيه، ونضعها في وعاء.

- ثم نسكب عصير الليمون الحامض فوق الثوم والفلفل، ونرش الكمّون، والملح، والصلصة الحارّة ونخلط المقادير معاً.

- ثم نخرج الباذنجان بعد سلقه، ثمّ نشق طرفه باستخدام سكّينة حادّة دون أن تصل إلى الطرف الثاني.

- ثم نحشو الباذنجان بالمزيج السابق، ونقدّمه، وصحتين وعافية.

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