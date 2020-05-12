المخلّلات نوعاً من أنواع المقبّلات التي تتواجد بكثرة على مائدة الطعام العربية وخصوصًا على المائدة الرمضانية، ويتم تخليل الخضار المغسولة جيدًا بالماء المملح، وتوضع المكونات في برطمان زجاجي أو بلاستيكي مسحوبًا منه الهواء، ويترك حتى يصبح طريّ قليلًا ثم يُقدم المخلل كطبق مقبلات إلى جانب العديد من الأطباق منها الرئيسية والجانبية ويقدم أيضًا على وجبة الإفطار مع الألبان والأجبان والبيض المقلي أو المسلوق والأطباق الأخرى.

ويحتوي كلّ كوب من مخلل الخيار على 19 سعراً حرارياً، 0.22 غراماً من الدهون غير المشبعة، 4.01 غراماً من الكاربوهيدرات، 1.7 غراماً من الألياف، 0.93 من البروتينات.

مكوّنات مخلل الخيار المقرمش:

1 كيلوغرام خيار

1 ملعقة صغيره شطّة (حسب الرغبة)

1 كوب خلّ

2 حص ثوم

4 ملاعق كبيرة ملح

1 ملعقة صغيره سكر

2 كوب ماء ساخن

4 أكواب ماء بارد

طريقة تحضير مخلل الخيار المقرمش:

يغسل الخيار جيداً وتزال عنه الخيوط الموجودة على الرأس.

ترص حبات الخيار في وعاء زجاجيّ بشكل جيد ثم يضاف سني ثوم.

يخلط الملح، والسكر، والخل، والشطة، مع كمية الماء ثم يسكب الماء فوق الخيار حتى يغمره تماماً.

نغطّي الوعاء زجاجيّ جيداً ونتركه من خمس أيام إلى أسبوع حسب درجة الحرارة، حتى يتحوّل لون الخيار الى الأصفر.

يقدّم المخلل مع الأطباق الرئيسية أو نستخدمه لصنع السندويشات مع الحشوات المختلفة.

أفضل طريقة لعمل مخلّل الخيار بالمنزل