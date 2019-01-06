أفضل طريقة لعمل مخلّل الخيار بالمنزل

مخلّل الخيار

يُعتبر المُخلّل من المُقبّلات ولها شعبية كبيرة عند، فهو يعطي الطعام مذاقاً لذيذاً، فهو يحتوي على ملح الصوديوم حيث تشير الدراسات إلى أن تناول الصوديوم والأطعمة الغنيّة به مثل المخللات يساهم في رفع الضغط الدموي الشرياني، لذلك كل من يعاني من ارتفاع في ضغط الدم عليك بالإعتدال في تناول المخللات، وفي هذا المقال نقدم لكم طريقة عمل مخلّل الخيار:

مقادير مخلّل الخيار:

نصف كيلو جرام من الخيار الصغير الحجم

أربع فصوص من الثوم

كوب من الماء

ملعقة كبيرة ونصف من الملح

ورقة غار مجففة

ملعقة صغيرة من الشبت الأخضر الطازج أو من بذور الشبت المجففة

نصف ملعقة صغيرة من رقائق الفلفل الأحمر الحار المجففة

كوب من الخلّ الطبيعي

طريقة تحضير مخلّل الخيار:

- أولاً أحضر جرة أو مرطبان بحجم منابس يمكنك إغلاقه بإحكام تام دون أن يُدخل أي هواء للمكونات في داخله.

- ثم اغسل الخيار بشكل جيد، وافركه تحت الماء البارد للتأكد من إزالة الأتربة أو أي مبيدات حشرية قد تكون مرشوشة على الخيار.

- أزل أي أجزاء متبقية من الساق أو الزهور على حبات الخيار، وإذا لم تكن حبات الخيار صغيرة فيمكنك تقطيعها بشكل طولي لجعلها أرفع حتى تتخلل بشكل أسرع. اهرس فصوص الثوم.

- ثم أضفها إلى المرطبان، وأضف الشبت ورقائق الفلفل الأحمر الحار المجففة وورقة الغار المجففة.

- أضف الملح في كوب من الماء، وحرّكه جيداً حتى تتأكد من ذوبانه.

- ضع قدراً صغيراً على نار متوسطة، وأضف إليه كوب الماء وكوب خل التفاح الطبيعي.

- حرّك المزيج بشكل مستمر حتى يبدأ بالغليان ثم أبعده عن النار.

- اسكب المزيج الساخن بحرص من القدر الصغير إلى المرطبان.

- حرّك المزيج جيداً حتى تختلط المكونات معاً بشكل جيد في المرطبان.

- أضف الخيار بحرص إلى المرطبان بعد ان يبرد تماماً بشكل طولي ومُتراص، حتى يمتلئ المرطبان بالكامل، وتأكد من أن الماء يغمر كل حبات الخيار بالكامل.

- أحكم إغلاق المرطبان، واتركه جانباً.

- ثم يُفضل حفظه في الثلاجة لمدة تتراوح بين يومين إلى أربعة أيام قبل تناوله.

يمكنك حفظ الخيار المخلل بهذه الطريقة في الثلاجة لمدة عدة أسابيع، وصحتين وعافية.

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