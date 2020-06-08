مراكز لليوغا تعاود الافتتاح في دبي (Video)

اليوغا رياضة الجسم والعقل وتتعدّد أنماط اليوغا التي تجمع بين تقنيات التنفّس، والاسترخاء، والتأمّل، والحركات الجسدية، وقد أصبح لليوغا اليوم شعبية كبيرة؛ كونها تعدّ شكلاً من أشكال التمارين الجسدية التي تعتمد على وضعيات جسدية معينة، بهدف تحسين السيطرة على العقل، والجسم، والحصول على الراحة.

ومع زيادة التوتر والقلق على أوضاع البلاد نتيجة الإغلاقات التي تسبب فيها فيها فيروس كورونا.. فهذا أفضل الأوقات لإعادة الاندماج في مراكز العلاجات التأملية.

في هذا الفيديو سنعرض لكم عدداً من مراكز اليوغا التي تم إعادة فتحها في دبي، إضافة إلى التغييرات التي ستراها في هذه المراكز الناتجة من فيروس كورونا المستجد.

ما هي أفضل الأطعمة التي يجب تناولها بعد التمرين؟