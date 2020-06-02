ما هي أفضل الأطعمة التي يجب تناولها بعد التمرين؟

تناول الطعام بعد التمرين يساعد على بدء بناء العضلات واستبدال كل الطاقة المستهلكة. كما انه يساعد في الحفاظ على الوقت الذي قضيته والجهد الذي بذلته في التمرين من الضياع. وفقًا لخبراء اللياقة البدنية ، من الجيد تناول الطعام في غضون 30 دقيقة بعد الركض أو رفع الاثقال أو تسلق السلالم. إذن ما هي الأطعمة المناسبة للأكل؟

دقيق الشوفان

الشوفان غني بالكربوهيدرات المعقدة ، وجبة من دقيق الشوفان تغذي جسمك وتمنعك من الشعور بالإرهاق. يعد تناول دقيق الشوفان مفيدًا بشكل خاص إذا كنت تفضل ممارسة الرياضة أول شيء في الصباح ، مما يحميك من الشعور بالإرهاق مع بدء يومك. يحتوي دقيق الشوفان أيضًا على البروتين اللازم لبناء العضلات الخالية من الدهون ، بالإضافة إلى الألياف التي تعزز حركة الأمعاء المنتظمة وتساعد على خفض مستويات الكولسترول السيئ.

الكينوا

تمامًا مثل دقيق الشوفان ، الكينوا مصدر ممتاز للبروتين والكربوهيدرات المعقدة. كما أنها غنية بالألياف أكثر من الأرز البني ، ولن تستغرق وقتًا طويلاً للتحضير أيضًا.

الموز

إذا كنت تبحث عن طريقة سريعة لتجديد طاقتك ، تناول ثمرة الموز. الموز يساعد على إعادة سكر الدم إلى المستويات الطبيعية. يعد الموز أيضًا مصدرًا ممتازًا للبوتاسيوم ، وهو معدن جيد لعضلاتك والقلب.

المكسرات والفواكه المجففة

من السهل حملها وتناولها ، وتناول المكسرات والفواكه المجففة طريقة رائعة لاستعادة طاقتك وبدء بناء العضلات. تعد الفواكه المجففة من المصادر الرائعة للكربوهيدرات المعقدة والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة المضادة للجذور الحرة. المكسرات غنية بشكل خاص بأنواع جيدة من الدهون والبروتينات اللازمة لإصلاح العضلات وصيانتها.

لبن الزبادي

من المعروف أن اللبن الزبادي يزود أمعائك ببكتيريا جيدة. إنها وجبة خفيفة مثالية لشخص قام بالتمرين للتو لأنه يحتوي على البروتين والكالسيوم. عند التسوق لشراء لبن الزبادي ، اختر مجموعة متنوعة قليلة الدسم.

سمك السلمون

عندما يتعلق الأمر بمحتوى البروتين ، فإن أقرب شيء لصدر الدجاج هو سمك السلمون. كما أن سمك السلمون مليء بأحماض أوميجا 3 الدهنية التي تساعد على درء الالتهابات وتمنحك الكثير من الطاقة وتحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

الكيوي

يعد الكيوي ، الذي يحتوي على الكثير من فيتامين سي والبوتاسيوم ، علاجا رائعا بعد التمرين. قد تكون صغيرة الحجم ولكنها مثيرة بمحتواها المضاد للأكسدة. إن تزويد الجسم بمضادات الأكسدة أمر مهم لأنه يحارب الجذور الحرة - الجزيئات الضارة التي تظهر عند حدوث عمليات التمثيل الغذائي مثل ممارسة الرياضة.

عصير البرتقال

بدلاً من الحصول على زجاجة من مشروبك الرياضي المفضل لتعويض السوائل المفقودة والالكتروليات، قم بتناول كوب من عصير البرتقال الطازج بدلاً من ذلك. إنها طريقة منعشة لتزويد الجسم بالفيتامينات والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة بعد جلسة تمرين مكثفة. يساعد السكر في عصير البرتقال أيضًا على منحك دفعة فورية من الطاقة.