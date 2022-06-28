مربى البطيخ السهل والسريع كلنا نستمتع بموسم البطيخ الرائع، فهو يختصر نكهة الصيف كلها في طبق شهي ومنعش. ولكن ماذا لو قلنا لك بأنك تستطيع الاستفادة من بقايا البطيخ والاستمتاع بها في موسم الخريف.

مربى البطيخ السهل والسريع

مكونات مربى البطيخ:

2 رطل بطيخ

2-3 أكواب سكر أبيض أو عسل حسب الرغبة

3 حبات ليمون - مغسولة ومقطعة

مربى البطيخ السهل والسريع

الطريقة:

الخطوة 1

قم بإزالة القشرة الخضراء من البطيخ ، وقم بتقطيع الجزء الأبيض إلى مكعبات صغيرة ، مع ترك اللب الأحمر سليمًا في الغالب. أزل البذور.

الخطوة 2

في قدر ثقيل ، اخلط 4 أكواب من البطيخ والسكر والليمون. يُغلى المزيج على نار متوسطة ، ويُترك المزيج يغلي ببطء لمدة ساعة مع التحريك من حين لآخر. يجب أن تكون درجة حرارة الخليط 220 درجة فهرنهايت (105 درجة مئوية) حتى يتماسك المربى.

الخطوة 3

عقم المرطبانات والأغطية في الماء المغلي لمدة 5 دقائق على الأقل. ضع المربى في المرطبانات الساخنة المعقمة ، واملأ المرطبانات في حدود 1/4 بوصة من الأعلى. مرر سكينًا أو ملعقة رفيعة حول جوانب المرطبانات بعد ملئها لإزالة أي فقاعات هواء. امسح حواف المرطبانات بمنشفة ورقية مبللة لإزالة أي بقايا طعام. ضع الأغطية ، واحكم اغلاقه المرطبانات.

الخطوة 4

يصب المربى في الأوعية المعقمة وتترك حتى تبرد ثم تغلق جيداً.

مربى البطيخ السهل والسريع

طريقة أخرى سهلة وسريعة

المكونات:

2 كوب بطيخ مهروس

1/4 كوب عصير ليمون طازج

2 كوب سكر أبيض

6 ملاعق كبيرة عبوتان من البكتين المجفف (مكتوب عليه "قليل السكر" أو "لا حاجة للسكر")

الطريقة:

ضعي البطيخ المهروس وعصير الليمون والسكر في إناء. يُغلى المزيج ، ثم يُخفّف الحرارة ليغلي ببطء.

أضيفي البكتين واخفقيها بمضرب يدوي أو شوكة حتى يذوب دون تكتل.

اغلي مربى البطيخ مرة أخرى، ثم خففي النار واتركيه على نار هادئة مع التحريك كل دقيقة لمدة 20 دقيقة.

صبي مربى البطيخ في عبوات زجاجية معقمة. سوف يتماسك مربى البطيخ تمامًا بمجرد أن يبرد.

يمكن تعليب مربى البطيخ أو يمكنك ببساطة تخزينه في الثلاجة (سيبقى طازجًا في الثلاجة لمدة تصل إلى شهر واحد).

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