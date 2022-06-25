وصفات صيفية: بروسكيتا الفراولة هذا هو نوع لذيذ من المقبلات الشعبية (عبارة عن شرائح من الخبز المحمص مع أشياء فوقها) تعتمد على زيت الزيتون والطماطم. ولكن ماذا لو قلنا لك بأنها ألذ وأشهى مع الفراولة المحلاة بالسكر المكرمل والمقرمش! ضيوفك سوف يحبون ذلك بعد وجبة العشاء الشهية!

نشأت بروسكيتا في إيطاليا خلال القرن الخامس عشر. ومع ذلك ، يمكن إرجاع الطبق إلى روما القديمة ، عندما كان مزارعو الزيتون يحضرون زيتونهم إلى معصرة زيتون محلية ويتذوقون عينة من الزيت الطازج المعصور باستخدام شريحة من الخبز.

تنتمي البروسكيتا الى توسكانا وهي المنطقة التي ولد فيها الشاعر الإيطالي الشهير دانتي أليغييري. هنا ، تُعرف البروسكيتا أيضًا باسم "fettunta" ، وهذا يعني "شريحة مزيتة". يستخدم خبز توسكانا لتحضيره.

بكل بساطة، (يُنطق اسمها brew-SKET-uh ، وليس brew-SHET-uh) وهي منتشرة في المطاعم في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا ، ولكن غالبًا ما تم ابتكار إضافات لها لا تشبه الوصفة الاصيلة في إيطاليا .

وصفات صيفية: بروسكيتا الفراولة

مكونات بروشيتا الفراولة:

24 شريحة خبز فرنسي

1 ملعقة كبيرة زبدة طرية

2 كوب فراولة طازجة مفرومة

نصف كوب سكر أبيض أو حسب الحاجة

وصفات صيفية: بروسكيتا الفراولة

طريقة بروسكيتا الفراولة:

الخطوة 1

سخني شواية الفرن. انشري طبقة رقيقة من الزبدة على كل شريحة خبز. رتبي شرائح الخبز في طبقة واحدة على صينية خبز كبيرة.

الخطوة 2

ضعي الخبز تحت الشواية لمدة دقيقة إلى دقيقتين ، حتى يتم تحميصها قليلاً. ضعي القليل من الفراولة المفرومة بالملعقة على كل قطعة توست ، ثم رشي السكر فوق الفراولة.

الخطوة 3

ضعيها تحت الشواية مرة أخرى حتى يتكرمل السكر لمدة 3 إلى 5 دقائق. قدميها على الفور.

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