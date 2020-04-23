9 أهم أعشاب للسيطرة على مرض السكري بشكل طبيعي

مرض السكري من الأمراض المعاصرة الأكثر انتشارا، تعلم كيف تسيطر عليه أو تمنع حدوثه بالطرق الطبيعية. هذه الاعشاب والاطعمة مفيدة والاستعمال المنتظم لها يساعد جسمك على معالجة السكري بطريقة أفضل دون آثار جانبية ضارة.



1. القرفة



القرفة غنية بالمكونات البيولوجيا النشطة التي تخفض مستويات السكر في الدم وهي مفيدة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2. لها تأثير مفيد على بلازما الجلوكوز، الكولسترول السيئ، الكولسترول الجيد ومستويات الدهون الثلاثية لدى المرضى الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2. ومع ذلك، إذا كنت تتناول دواء مسيل/مميع للدم، تجنب اخذ القرفة.

2. الحلبة



يجب أن يشمل غذاء مرضى السكري على الحلبة. الحلبة تحسن معالجة الجلوكوز وتقلل من مستويات السكر في الدم. محتواها من الألياف يبطئ امتصاص الكربوهيدرات والسكريات.

3.الزنجبيل



يحتوي الزنجبيل على مضادة للسكري، ونقص شحميات الدم ومضاد للأكسدة وهي خصائص مفيدة للسيطرة على مستويات السكر في الدم. الزنجبيل أيضا يحسن حساسية الأنسولين، ويقلل من الأكسدة، ويقلل من مستويات الكوليسترول، وحتى يساعد على فقدان الوزن.

4. الكركم



الكركم من التوابل الفعالة للسيطرة على ارتفاع نسبة السكر في الدم. خصائصه المضادة للالتهابات والأكسدة وتصلب الشرايين وأمراض القلب وخسارة الوزن تساعد مرضى السكري على إدارة مستويات السكر في الدم والحد من المضاعفات المرتبطة بمرض السكري.

5. الثوم



يساعد الثوم أيضا في الحفاظ على مستويات السكر في الدم صحية لدى مرضى السكري بسبب خصائصه المضادة للسكري ونقص دهون الدم. مركبات الكبريت الموجودة في الثوم توفر حماية ضد ضرر الأكسدة وحتى ارتفاع الكوليسترول في الدم.

6. أوراق الكاري



أوراق الكاري مفيدة في إدارة ارتفاع نسبة السكر في الدم. المعادن الحيوية في هذه العشبة تساعد في الحفاظ على مستوى الجلوكوز الطبيعي في الدم. كما أنها تؤثر على استقلاب الكربوهيدرات وتقلل من خطر الاكسدة.

7. الصبار/الألوة فيرا



الاستخدام المنتظم للألوة فيرا يعالج نظام الكبد الصفراوي وينظم السكر والدهون. شرب عصير الصبار يساعد على تحسين مستويات السكر في الدم، وهو مفيد في علاج مرض السكري. كما ان له العديد من الآثار الإيجابية لأنه يحتوي على مركبات مثل ليكتينس، مانانز و أنثراكينونيس.

8. القرع المر



المواد النشطة في القرع المر تملك خصائص مضادة للسكري، بما في ذلك تشارانتين، فيسين ومركب يشبه الأنسولين المعروف باسم polypeptide-p. هذه المواد تعمل بشكل فردي أو معا للمساعدة في خفض مستويات السكر في الدم. يقلل القرع المر أيضا من تركيزات الجلوكوز في الدم من خلال العمل على الأنسجة الطرفية وقمع الشهية.

9. التوت الهندي



يعرف زيت التوت الهندي أيضا باسم أملا، وهو غني بفيتامين ج، وعصيره يعزز كفاءة عمل البنكرياس. استخرج العصير من الأملا، وامزجه بالماء واشربه على معدة فارغة يوميا للسيطرة على مرض السكري.



الوقاية من مرض السكري أمر ضروري لأن المزيد والمزيد من الناس يعانون من هذا المرض بسبب نظامهم الغذائي، الوراثة، ونمط الحياة وأسباب أخرى. مهما كان السبب، من الأفضل تجنب الإصابة بهذا المرض. ولكن إذا كنت تعاني بالفعل من مرض السكري، فالوقت لم يفت بعد. هناك العديد من النباتات والأعشاب والفواكه القادرة على مساعدتك في السيطرة على هذا المرض. مع الاستخدام المنتظم، سوف تتعايش مع مرض السكري براحة بال أفضل.