مرض تليف الرئة: الأسباب، الأعراض،المضاعفات،العلاج

مرض تليف الرئة هو حدوث تليف فى جدران الحويصلات الهوائية مما يؤدى إلى تدمير الأوعية الدموية الموجودة فى نسيج الرئة، وهذا الأمر يفقد الرئة أهم وظيفة لها وهي تحميل الدم بالأكسجين وتخليصه من غاز ثانى أكسيد الكربون.

تليف الرئة هو من الأمراض الخطيرة التي قد تصيب الإنسان لما له من مضاعفات خطيرة، ويحدث نتيجة هذا المرض نقص فى كمية الأكسجين المتجهة إلى كافة أجهزة الجسم مما يسبب العديد من المضاعفات الخطيرة، مثل اضطراب فى ضربات القلب.

مرض التليف الرئوي لا ينتقل بالوراثة، إلا أن الأبحاث أثبتت أن 10-15% من مرض التليف الرئوي يوجد لهم فرد آخر من العائلة مصاب بنفس المرض.

ويجري حالياً العديد من الأبحاث والدراسات لتمكننا من فهم أكبر للحالة الجينية لهذا المرض.

أعراض مرض تليف الرئة:

- ضيق النفس.

- سعال جاف.

- التعب المستمر.

- فقدان الوزن غير المبرر.

- وجع شديد في العضلات والمفاصل.

أسباب مرض تليف الرئة:

- تربية الطيور والحيوانات الأليفة.

- كثرة التعرض لملوثات البيئة، كدخان مصانع الأسمنت، والفحم، وعوادم السيارات.

- التعرض لدخان السجائر والأبخرة الضارة.

- خلل في الجهاز المناعي.

- تناول بعض الأدوية على رأسها أدوية تنظيم ضربات القلب، والأدوية المستخدمة في العلاج الكيماوي.

- العلاج الإشعاعي كما هو الحال في حالات الإصابة بالأورام.

- الإصابة ببعض الالتهابات الفيروسية.

مضاعفات مرض تليف الرئة:

- ارتفاع ضغط الدم في رئتيك (فرط ضغط الدم الرئوي)، بخلاف ضغط الدم المرتفع النظامي، تؤثر هذه الحالة فقط على الشرايين في رئتيك. حيث تبدأ عندما يضغط النسيج الندبي على الأوردة والأوعية الشعرية الصغرى، مما يؤدي إلى زيادة مقاومة تدفق الدم في رئتيك.

ويؤدي ذلك بدوره إلى ارتفاع الضغط داخل الشرايين الرئوية وحجرة القلب السفلية اليمنى (البطين الأيمن)، تُعد بعض أنواع فرط ضغط الدم الرئوي من الأمراض الخطيرة التي تسوء حالتها تدريجيًا وأحيانًا تكون قاتلة.

- فشل القلب بالجانب الأيمن (قلب رئوي)، تحدث هذه الحالة الخطيرة عندما يتعين على الحجرة السفلية اليمنى بقلبك (البطين) الضخ بقوة أكبر من المعتاد لنقل الدم عبر الشرايين الرئوية المسدودة جزئيًا.

- فشل الجهاز التنفسي. وغالبًا ما تكون هذه هي المرحلة الأخيرة لمرض الرئة المزمن، وتحدث عندما تنخفض مستويات الأكسجين في الدم بشكل خطير.

سرطان الرئة، يزيد التليف الرئوي طويل الأجل أيضًا من خطر تطور سرطان الرئة.

- مضاعفات الرئة: كلما تفاقم التليف الرئوي، فقد يؤدي إلى حدوث مضاعفات مثل تجلط الدم في الرئتين، أو هبوط الرئة أو إصابة الرئة بعدوى.

علاج مرض تليف الرئة:

- يجب التوقف عن التدخين فوزاً.

- الابتعاد عن مصادر التلوث مثل الغبار الصناعي في العمل.

- ممارسة التمارين الرياضية والتمارين التنفسية.

- تجنب زيادة الوزن وعالج الارتجاع المريئي فهو من أهم أسباب التليف الرئوي.

- وينصح بإعطاء مريض التليف الرئوي طعم الانفلونزا سنوياً.

ومن العلاجات الأخرى:

الأدوية:

الكورتيزون: يعمل على تثبيط جهاز المناعة مما يؤدي الى تقليل الالتهاب وفرصة تكون الندبات.

بعض أدوية العلاج الكيماوي: مثل ال Cyclophosphamide

الأدوية مثبطة المناعة من ال Imuran

الأكسجين البيتي:

هو احد اهم أركان العلاج، وهو إلزامي في المراحل المتقدمة من المرض، الحفاظ على نسبة طبيعية من الأكسجين في الدم تؤدي الى تخفيف المعاناة اليومية للمريض وستساعده على القيام بالأنشطة اليومية اللازمة.

زراعة الرئة:

هو الخيار النهائي والحل الجذري للمشكلة، الا ان شروطه ومتطلباته تحد من فاعليته، فإجراء زراعة الرئة يتطلب مراكز طبية على درجة عالية من الجاهزية، ويتطلب شروط معينة في المريض مثل الخلو من الأمراض الاخرى الخطيرة والالتزام بالنصائح الطبية. كما ان قوائم الانتظار لعمليات زراعة الرئة هي قوائم طويلة وتحتوي على العديد من المرضى.

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