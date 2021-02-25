مرطبات طبيعية للبشرة من مكوناتك المنزلية

عندما تنظرين إلى ملصقات المكونات الموجودة على منتجات العناية بالبشرة المفضلة لديك، فمن المحتمل أن تجدي العديد من المكونات التي تعرفينها وتستخدمينها في مطبخكِ. ولذلك سبب وجيه؛ فالعديد من الأطعمة نفسها التي تستخدمينها لتغذية جسمك تكون صحية عند تطبيقها موضعياً أيضاً. لذا، إذا كنتِ تبحثين عن قناع مرطب لبشرتك أو زيت للجسم بمكونات طبيعية، فمن المحتمل أن تجدي ما تحتاجينه في مطبخكِ أو في متجر بالقرب من منزلكِ.

إليكِ قائمة بـ10 مواد طبيعية مدعومة علمياً يمكنك استخدامها لترطيب بشرتكِ.

1. العسل

العسل، وخاصة عسل مانوكا، هو واحد من أكثر العناصر متعددة الوظائف في مطبخك. فيما يتعلق بالعناية بالبشرة، وجدت الأبحاث أن العسل العضوي الخام له خصائص مضادة للميكروبات، ويمكن أن يساعد في التئام جروح الجلد ومضاد للالتهابات.

كما اكتسب عسل مانوكا شعبية كغسول للوجه مؤخراً.. ببساطة ضعيه على بشرة رطبة وقومي بإزالته بقطعة قماش مبللة دافئة، بحسب موقع L''oreal Paris USA.

يمكنك أيضاً استخدامه كقناع مرة في الأسبوع عن طريق وضع طبقة رقيقة على بشرة نظيفة لمدة 10 دقائق تقريباً، قبل شطفه بالماء الدافئ.

2. زيت جوز الهند

يتم استخدام هذا العنصر المنزلي العصري في كل شيء، بدءاً من ملمع الشفاه الطبيعي وأقنعة الشعر وحتى الزيت لممارسة الأيورفيدا لسحب الزيت وتنظيف الفم من البكتيريا. زيت جوز الهند غني بالأحماض الدهنية، مما يمنحه خصائص مضادة للبكتيريا ويساعد بشرتك على زيادة إنتاج الكولاجين، ويمكن أن يساعد في تحسين مستويات الرطوبة في الجسم والجلد. يحبه الناس أيضاً لأنهم يجدونه أسهل في الامتصاص من الزيوت الأخرى السميكة كونه مكوناً من دهون أحادية غير مشبعة.

ومع ذلك فقد وجد أيضاً أن زيت جوز الهند قد يسبب انسداد المسام. كما أنه يحتوي على نسبة عالية جداً من حمض اللوريك، والذي يمكن أن يتراكم في الطبقة العليا من الجلد دون اختراق، مما يجعل الجلد أكثر جفافاً بمرور الوقت إذا تم استخدامه كثيراً.

بإمكانك أن تجربيه مع ملح البحر للقيام بتقشير الجسم المرطب.

3. زيت الزيتون

يحتوي زيت الزيتون على نسبة عالية من فيتامين E، وهو أحد مضادات الأكسدة القابلة للذوبان في الزيت والتي تستخدم غالباً في منتجات مكافحة الشيخوخة. عند استخدامه موضعياً، يمكن أن يساعد ذلك في تقليل الإجهاد التأكسدي على الجلد والشعر. وفقاً لإحدى الدراسات يعتبر زيت الزيتون مضاداً للالتهابات بشكل لا يصدق للبشرة التي تعاني من أضرار التعرض لأشعة الشمس. لكن لا ينصح باستخدامه لمن يعانون من الأكزيما.

يميل زيت الزيتون البكر العضوي إلى أن يكون وسيلة لتنظيف البشرة بتقنية الزيت الطبيعي بسبب محتواه العالي من مضادات الأكسدة وقدرته على إزالة أصعب الماكياج. حتى لو لم تكوني من الأشخاص الذين يقومون بتنظيف الزيت، فإن قطرة واحدة لكل عين تعد مزيلاً ممتازاً للماكياج.

4. زبدة الشيا

زبدة الشيا غنية بالدهون الثلاثية، وهي مطريات ممتازة ويمكن أن تساعد البشرة في تقليل فقدان الرطوبة. كما ثبت أن مستخلص زبدة الشيا مضاد للالتهابات، وتشير إحدى الدراسات إلى أن له تأثيرات موضعية مماثلة للسيراميد، وهو مكون يستخدم غالباً في منتجات العناية بالبشرة الفاخرة.

إذا كنت ترغبين في استخدامه موضعياً، فالأفضل استخدامه ككريم مكثف لليدين أو على ساقيك بعد الحلاقة. يمكنك أيضاً صنع استخدامه كمرطب شفاه رائع وماسك للشعر.

5. الألوفيرا

الألوفيرا هي الحل الكلاسيكي لحروق الشمس. تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات A وC وE وB12، والتي تساعد في تقليل الضرر الذي تسببه الشمس؛ كما أنها تحتوي على إنزيمات تقلل الالتهاب. لكن السبب الذي يجعل معظم الناس يحبونها هو مدى سهولة امتصاصها في الجلد والذي يعود إلى محتوى الماء العالي فيها الذي يصل إلى 90% تقريباً.

الطريقة الأكثر شيوعاً والأسهل لاستخدام هذا النبات هي ببساطة عن طريق فتح ورقة ووضع الجل موضعياً. كما يمكن أن تستخدميه على المنطقة مع قطرة واحدة من زيت اللافندر الأساسي النقي.

6. الشوفان

يعتبر الشوفان من المكونات المفضلة في منتجات العناية بالبشرة الحساسة، حيث وجد أنه مهدئ جداً للبشرة المتهيجة. تظهر الأبحاث أن هذا يرجع إلى خصائصه المضادة للالتهابات، بالإضافة إلى تأثيرات مضادات الهيستامين، وهذا هو السبب في أنه كثيراً ما يستخدم لتهدئة ردود الفعل التحسسية.

جربي القيام بحمام الشوفان الغروي، وهو فعال بشكل خاص لأي حكة ناتجة عن جفاف الجلد. ضعي كوباً واحداً من بودرة الشوفان أو الشوفان المطحون في ماء حوض الاستحمام الدافئ أثناء تعبئته.

7. الأفوكادو

هذه الفاكهة الأساسية هي منقذ للعناية بالبشرة بفضل وفرة الشمع والمعادن والبروتينات والفيتامينات فيها. تشير الدراسات إلى أنها يمكن أن تكون علاجاً مغذياً مضاداً للأكسدة للبشرة. وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن زيت الأفوكادو، المستخرج من اللب، قد ثبت أنه يزيد من إنتاج الكولاجين.

هناك الكثير من أقنعة الأفوكادو التي يمكن صنعها في المنزل، العديد منها يتضمن عناصر أخرى مثل العسل والزبادي والشوفان. مع نصف حبة أفوكادو مهروسة.

8. زيت بذور عباد الشمس

أظهرت الدراسات أن زيت بذور عباد الشمس من المحتمل أن يكون أحد أفضل الخيارات الطبيعية لتحسين وظيفة الحاجز الواقي في البشرة. يعمل الزيت الغني بحمض اللينوليك على تحسين ترطيب البشرة وتركيب الدهون دون التسبب في حدوث تهيج.

إذا كنت تريدين زيتاً خفيفاً لتنظيف الوجه، خاصة إذا كنت معرضة لحب الشباب، فإن زيت بذور عباد الشمس سيكون مثالياً للتطهير. في الواقع تحتوي العديد من غسولات الوجه الزيتية الشائعة على المكون. يمكنك أيضاً استخدامه كزيت خفيف للجسم يوضع على البشرة الرطبة.

9. زيت اللوز

تظهر الدراسات فوائد زيت اللوز في تقليل ظهور وتشكيل علامات التمدد. لقد ثبت أن له تأثيرات واقية من الضوء على الجلد أيضاً.

10. اللبن أو الزبادي

تحتوي منتجات الألبان المخمرة على حمض اللاكتيك وهو المفضل لدى خبراء التجميل والأمراض الجلدية بسبب خصائصه اللطيفة في التقشير والترطيب. كما أنها تحتوي على أطنان من الكائنات الحية المجهرية المفيدة لبشرتك، والتي تظهر الأبحاث الحديثة أنها يمكن أن تكون مفيدة للبشرة المعرضة لحب الشباب عند تناولها عن طريق الفم أو حتى استخدامها موضعياً.

وجدت إحدى الدراسات أن أقنعة الزبادي الطبيعية تحسن من رطوبة البشرة ومرونتها وإشراقها. اختاري دائماً الخيارات العضوية الخالية من السكر. ثم يمكنك صنع مجموعة متنوعة من الأقنعة باستخدام الزبادي كأساس.