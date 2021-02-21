فوائد السحلب عديدة، فبالإضافة لفوائده الصحية له العديد من الفوائد والمزايا الجمالية للبشرة والشعر والتي تهم كل أنثى، كما أن فوائد السحلب لا تتوقف عند البالغين فقط إذ يمكن أن تستفيد منها المرأة الحامل والمرضعة وأيضاً الأطفال وكبار السن‎.

أهم فوائد السحلب

يساعد السحلب على تنشيط الجسم بأكمله، ويقوم بتقوية الدوره الدمويه لذلك هو يقوم بتدفئة الجسم.

يعتبر السحلب مفيد فى حالات الإسهال وعلاج القرحه وإيقاف نزيف المعدة والأمعاء والأثنى عشر وعلاج المغص المعوي والقولون.

من فوائد السحلب أنه مفيد للاطفال والكبار للوقايه من الامراض والتدفئه فى الشتاء وطعمه لذيذ ومحبب عند كل الناس.

من فوائد السحلب مقوي للجنس ومحفز للشهوة وإذا أضفنا إليه اللبن بدل الماء فسوف يزيد اللبن من قيمته الغذائيه بدرجه كبيره.

يحتوي السحلب على الاملاح المعدنيه والفيتامينات بالاخص الكالسيوم يعمل على تقويه العظام والوقايه من ارتفاع ضغط الدم والحفاظ على سلامة وقوة الاسنان وتحسين قوة الجسم المناعيه والوقايه من خطر الاصابه باى مرض معدى.

استخدام السحلب كحقنه شرجيه للذين يشتكون من آلام المغص المعوى والقولون خصوصًا النزلات التى تنتج عن اصابة الشخص بالدوسنتاريا الأميبيه.

تناول مشروب السحلب يحتوى على المواد الغرويه والقابضة والنشويه وكمشروب مفيد فى علاج حالات الاسهال للكبار البالغين ويعمل على التدفئه.

تناول مشروب السحلب يساعد على التسمين للذين يعانون من النحافة الزائدة وتحسين الصحة.

يعالج السحلب قرحة المعدة، لاحتوائه على الحليب الذي يعمل على تهدئة الالتهابات.

يساهم السحلب في علاج الطفح الجلدي وحب الشباب.

تناول مشروب السحلب يعالج الإصابة بالإسهال، ولكن الأمر يتعدى ذلك، إذ يلعب السحلب دوراً في تعزيز صحة الجهاز الهضمي ككل.

تناول مشروب السحلب يساهم في علاج اضطرابات الجهاز الهضمي، خاصةً الإمساك والانتفاخ والغازات، كما تعمل على تحسين عملية الهضم وتسهيل حركة الأمعاء.

من فوائد السحلب حل مشاكل الرحم، على رأسها نزيف الرحم، حيث يساعد على وقفة خلال وقت قياسي، كما ويعد علاجاً فعالاً لمرض السل وغيره.

من فوائد السحلب يمدّ الجسم بالطاقة والحيويّة اللازمة له، ويعوض نقص السكر فيه بصورة طبيعية، وذلك بفضل تنشيطه للدورة الدمويّة في الجسم.

طريقة تحضير السحلب

المقادير

2 كوب من الحليب السائل.

سكر حسب الرغبة.

6 ملاعق صغيرة من مسحوق السحلب.

2 ملعقة صغيرة من جوز الهند.

2 ملعقة صغيرة من الزبيب.

2 ملعقة صغيرة من المكسرات.

قرفة "حسب الرغبة".

تحضير مشروب السحلب

يتم وضع الحليب في إناء على النار المتوسطة الحرارة، ويضاف إليه السكر، ويترك إلى الذوبان على النار.

أضف السحلب إلى الحليب تدريجياً مع الاستمرار في التقليب إلى الحصول على القوام الكثيف.

يترك السحلب على النار إلى الغليان لمدة دقيقتين.

يرفع من على النار، ويصب في الأكواب.

يزين السحلب بالمكسرات وجوز الهند، والقرفة، والزبيب.

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