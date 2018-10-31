5 طرق لتصغير المسامات قبل وضع المكياج

المسامات الكبيرة مشكلة لها حل

تعتبر مسامات الوجه الكبيرة إحدى أكثر مشكلات البشرة شيوعًا بين النساء، ولكنها ليست مشكلة يستحيل علاجها فالطب الحديث تمكن من علاجها عن طريق الليزر، ولكن اذا كنت لا تملكين الوقت أو المال للقيام بهذا العلاج يمكنك استخدام هذه الطرق البديلة.

غسل الوجه يوميا بغسول لطيف

شطف الوجه بالماء البارد حيث يساعد الماء المثلج أو البارد على تصغير حجم المسامات بشكل كبير.

استخدام التونر كقابض للمسامات، فهو يساعد على غلق مسامات الوجه، وبالتالي تصغير حجمها ولو بنسبة قليلة.

استخدام البرايمر قبل الماكياج لتجهيز البشرة لاستقبال كريم الأساس.

تنظيف الوجه قبل النوم واستخدام كريم لطيف يناسب نوع البشرة.