الحج هو الركن الخامس من الأركان التي يقوم عليها الإسلام وفرض الله تعالى الحج على المسلمين مرة واحدة لمن استطاع منهم، فيأتي المسلمون من كل أنحاء العالم لأداء فريضة الحج.

ويغسل المسلم من ذنوبه ويرجع كما ولدته أمه، وفي هذا المقال سنقدم لكم رسائل تهنئة جميلة بالحج.

الحج هو ذهاب المسلمين إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج، ويتقرب العبد بأداء مناسك الحج من الله عزّ وجلّ بنية خالصة له وليس للمفاخرة، وعند عودة الحجاج يستقبلهم الناس بالتهاني والتبريكات وتزيين الشوارع فرحاً بهم.

الحج مناسبة كبرى وهو ذهاب المسلمين إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج، ويتقرب العبد بأداء مناسك الحج من الله عزّ وجلّ بنية خالصة له وليس للمفاخرة، وعند عودة الحجاج يستقبلهم الناس بالتهاني والتبريكات وتزيين الشوارع فرحاً بهم.

مسجات تهنئة عودة الحجاج 2021

إذا أديت حقوق الله، وحجيت لبيت الله،وصليت على رسول الله،وحرصت على كتاب الله،تنال رضاء الله، ان شاء الله.

مسجات تهنئة عودة الحجاج 2021 العيد يكمل، بقبول الله العمل،وبرجوعك يا حاج، يلتم والله الشمل.

مسجات تهنئة عودة الحجاج 2021 بشراكم إجابة الدعوة ،وهنيئا ً لكم سقوط الذنوب.

مسجات تهنئة عودة الحجاج 2021 يا حاج بيت الله حج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور.

مسجات تهنئة عودة الحجاج 2021 يا زاير بيت الله تروح وترجع بحفظ الله ولا تنسانا بالدعاء إن شاء الله

مسجات تهنئة عودة الحجاج 2021 حجيت وربي يتقبل حسن النية والعمل نورت البلد برجعتك واسعدت الاقارب والأهل

مسجات تهنئة عودة الحجاج 2021 يا هلا بيك وبرجعتك، وربي يتقبل حجتك، مغفور الذنوب إن شاء الله،كيوم أمك ولدتك

مسجات تهنئة عودة الحجاج 2021 يا واقف بعرفات،ومستجاب الدعوات، لسه الوقت ما فات،تتذكرنا بالدعاء

مسجات تهنئة عودة الحجاج 2021 للكعبة البيت الحرام قلوبنا،تصفو وتظهر شوقها المكتوما،طاف العباد بها وصلوا خشعا،وترنموا بتلاوة ترنيما،وتجردوا في كل شي عندما،جاءوا وقد نالوا الثواب كريماً لبوا نداء الحق بالقلب الذي،سمع الأذان في السماء رخيمًا.

لبيك فاح الكون من نفحاتها،وتعطرت منها ربوع الوادي،لبيك فاض الوجد في قسماتها،وتناثرت فيها طيوف وداد

يا حاج،جعل حجك مبرور،وسعيك مشكور، وذنبك مغفور، وبتعبك مأجور، وكل سنه لبيت الله تزور، وحياتك كلها،نور على نور.

ليتني بينهم لكنه لم يقدَّر لي، لذا سأكون ملبِّياً ما استطعت، حجّاً مبروراً وسعياً مشكوراً وذنباً مغفوراً وتجارة لن تبور بإذن الله، تقبل الله حجكم.

اللهم يسر على الحجاج حجهم وأعدهم لبلادهم سالمين غانمين متعافين، حج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور بإذن الله.

يا ربّ إنّ لي حبيبة غالية على قلبي وهي توأم روحي رحلت في مضيها إليك لقضاء الحج، فيا رب احفظها وارعاها بعينك التي لا تغفو ولا تنام، وتقبل منها حجها وصالح أعمالها، واغفر لها ذنوبها، واشرح صدرها، ويسر لها أمورها، وردها إلي سالمة غانمة يا رب العالمين.

الحج دعوة من الله لزيارة بيته تأتي متى ما شاء سبحانه، تقبل الله منه وبارك بمن سعى، تقبل الله حجكم.

إذا اديت حقوق الله، وحجيت لبيت الله،وصليت على رسول الله،وحرصت على كتاب الله،تنال رضاء الله، ان شاء الله

العيد يكمل، بقبول الله العمل،وبرجوعك يا حاج، يلتم والله الشمل

بشراكم إجابة الدعوة ،وهنيئا ً لكم سقوط الذنوب

يا حاج بيت الله حج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور

يا زاير بيت الله تروح وترجع بحفظ الله ولا تنسانا بالدعاء إن شاء الله

حجيت وربي يتقبل حسن النية والعمل نورت البلد برجعتك واسعدت الاقارب والأهل

مسجات تهنئة عودة الحجاج 2021 يا هلا بيك وبرجعتك، وربي يتقبل حجتك، مغفور الذنوب إن شاء الله،كيوم أمك ولدتك

مسجات تهنئة عودة الحجاج 2021 يا واقف بعرفات،ومستجاب الدعوات، لسه الوقت ما فات،تتذكرنا بالدعاء

مسجات تهنئة عودة الحجاج 2021 للكعبة البيت الحرام قلوبنا،تصفو وتظهر شوقها المكتوما،طاف العباد بها وصلوا خشعا،وترنموا بتلاوة ترنيما،وتجردوا في كل شي عندما،جاءوا وقد نالوا الثواب كريما لبوا نداء الحق بالقلب الذي،سمع الأذان في السماء رخيمًا.

مسجات تهنئة عودة الحجاج 2021 لبيك فاح الكون من نفحاتها،وتعطرت منها ربوع الوادي،لبيك فاض الوجد في قسماتها،وتناثرت فيها طيوف وداد

مسجات تهنئة عودة الحجاج 2021 يا حاج،جعل حجك مبرور،وسعيك مشكور، وذنبك مغفور، وبتعبك مأجور، وكل سنه لبيت الله تزور، وحياتك كلها،نور على نور.

فضل العشر الأوائل من ذي الحجة