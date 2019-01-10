أعشق الشتاء لأنّ المطر دائماً يُشعرني بالطمأنينة فهناك رب لن يضيعنا

للشتاء رونق خاص، بمطره المتلألئ، وخيراته الجمّة؛ فهو فصل العطاء والمحبّة والأمل، فيه تجتمع العائلة حول المدفئة يتسامرون وتملأ ضحكاتهم الآفاق.

وفي هذا المقال سنقدّم مجموعة من أجمل المسجات عن فصل الشتاء:

- فصل الشتاء نشتاق إلى لياليه وننتظر أيامه، معانٍ جميلة تلك التي ترتبط بقدوم هذا الفصل الجميل: الليالي الباردة، وصوت قطرات المطر، ملابس الشتاء الجميلة، والمشروبات الدافئة، وكوب القهوة الدافئ.

- سيأتي الشتاء ويلفظ الكون أنفاسه المتسربلة بالاحلام وتمسح الشمس بكل لطف على جبين الأرض، وتُخفض اشتعالها.

- سيأتي الشتاء محمَّلاً باللقاءات والصباحات البيضاء.

- سيأتي الشتاء ويضجّ حضن أمي بالدفء، وسيزداد وجهها نضرةً وبهاءً.

- سيأتي الشتاء وأكون برفقة حبيبي.

- سنحتّسي القهوة، ونتحدث عن أشياء لا تليق إلّا بنا سنضحك حَتى البكاء في الشتاء.

- أعشق الشتاء لأنّه عندما يسقط المطر تُزَال الأصباغ عن الوجوه فيعود كل شيء لأصله دون خداع أو تصنُّع.

- أعشق الشتاء لأنّ المطر دائماً يُشعرني بالطمأنينة فهناك رب لن يضيعنا.

- أعشق الشتاء لأنّ دفء مشاعر تلك الصديقة ينتقل إلى كفي عند مصافحتها فيدفئني.

- أعشق الشتاء لأنّ تلك القوة التي تجعلك تتخلص من أغطيتك الدافئة في جنح الليل لتتحمل برودة المياه تشعرني بدفء حب الله.

- أعشق الشتاء لأنّ احتساء شراب دافئ في ليلة صقيع وسط أناس يحبونك وتحبهم كاف لأن يملأ الأرض دفئاً.

- أعشق الشتاء لأنّه دائماً يذكرني بأنّ من فقد الله وفقد الحب مسكين.

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